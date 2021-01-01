過去一年新冠疫情肆虐全球，環球經濟受挫，不過疫情下，世界富豪的身家反而有漲幅。彭博億萬富翁指數紀錄出爐，2021年全球500大富豪淨資產總額，較2019年上升1.8萬億美元（約14萬億港元），增幅達31%。 香港富豪方面，有六人打進世界百強，長和系資深顧問李嘉誠以311億美元（2,426億元）身家，穩坐香港首富位置，並排世界第42位。緊隨其後是擁香港身份證的寧德時代創辦人曾毓群，以305億美元領先恒地創辦人李兆基，成本港第二富豪。李錦記集團第三代掌門人李文達，亦打進世界富豪百強，身家有184億美元。

▼躋身世界500強的香港16富豪▼

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小米雷軍以2億美元超前李李嘉誠

據彭博億萬富翁榜，香港有16位富豪晉身世界500強。長和系資深顧問李嘉誠以311億美元身家，問鼎香港首富，排世界第42位；僅以2億美元的差距，被小米科技董事長雷軍超前。李嘉誠的身家比起2020月元旦時，增加14.1億美元；不過同期雷軍的小米股價大升，身家增長202億美元，成為全求第41億富豪。

小米創辦人雷軍在上市前已獲公司獎勵總值近100億元人民幣的股份。（資料圖片）

兩擁香港身份證內地富豪躋身港五首富

李嘉誠之後並打進世界500強的香港富豪，有多位是持香港身分證的內地富豪，包括本港第二富豪是電池業寧德時代創辦人曾毓群，排世界第43位，身家達310億美元。

恒地創辦人「四叔」李兆基以身家211億美元，成為香港第三大富豪，排世界第82位。世界百強當中，入圍的還有新世界主席「純官」鄭家純，以204億美元成香港第四大富豪，排行第86位。內地醫療集團邁瑞醫療創辦人徐航，擁香港身份證，以193億美元成為香港第五大富豪，排世界第95位。

李錦記未上市 掌舵人身家世界百強

未有上市的本港老字號李錦記集團，其第三代掌舵人李文達，以184億美元打進世界百強，亦是當中唯一沒有將集團上市的香港十大富豪。

李文達管治下的李錦記，不止祖父的蠔油和醬油業務，還涉足房地產業務，2010年李錦記健康產業集團以43.5億港元，購入上環的維德廣場，即現「無限極廣場」前身；集團又於2015年以62億元人民幣購入上海「企業天地3號」物業；其後再下一城，2017年7月27日向英國上市房地產巨頭Land Securities購入倫敦金融城地標對講機大樓（The Walkie Talkie），成交價12.825億英鎊，創下倫敦單棟大樓的交易價格記錄。

李文達另一「隱藏財富」，集團旗下中草藥保健品——「無限極」直銷帝國，有報道指一年營收有200億人民幣。

李錦記集團第三代掌舵人李文達，以184億美元打進世界百強。(李錦記集團網頁圖片)

港十大富豪 新地郭氏佔兩席

餘下的香港十大富豪，包括嘉華集團創辦人及主席呂志和，身家達184億美元，排世界第101位；會德豐前主席、九龍倉集團首席顧問吳光正，以180億美元，排世界第106位。

新鴻基地產主席郭炳聯以112億美元，排世界第184位，新鴻基地產代理資深董事郭炳江以108億美元，排世界第189位。二人的長兄郭炳湘在201８年離世後，所創辦的帝國集團由兩子一女郭基俊、郭基浩及郭蕙珊接手，一直低調鮮有露面的長子郭基俊代表家族，以身家67.1億美元，躋身全球富豪榜第377位，為本港第14位富豪。

郭基為帝國集團創辦人郭炳湘長子，甚為低調，現與弟郭基浩（後右二）及妹郭蕙珊（前右）共同掌管郭炳湘離世後的集團業務。（帝國集團網頁圖片）

餘下晉身世界500強的6位香港富豪，包括中電集團主席米高嘉道理 (Michael Kadoorie)，身家98.8億美元；世茂集團董事局主席許榮茂，身家95.1億美元；華人置業公司前董事會主席劉鑾雄，身家76.5億美元；香港上海大酒店永遠榮譽董事麥高利（Ronald McAulay），身家63.1億美元；人稱「玩具大王」的旭日國際集團主席蔡志明，身家60.4億美元，全球排第415位，是第16名打入全球首500位的香港富豪。

▼2020年除夕夜大帽山▼

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▼2020年最後的日落▼