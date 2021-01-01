高鐵停運11個月　料政府承擔數億元損失　港鐵：疫情過後審視

踏入2011年，本港疫情持續11個月，至今未能「清零」，多個關口持續關閉。首宗新冠肺炎輸入個案正正於去年1月22日乘高鐵抵港，高鐵(香港段)於去年1月30日起停運，西九龍站落閘，至今11個月仍然復開無期，據政府與港鐵就高鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，若整年的實際乘客量與預期乘客量偏差在15%以上，政府和港鐵會以七比三攤分風險。前九鐵主席、立法會議員田北辰預計，乘客量偏差涉及款額約7億元，估計政府需承擔數億元。 運房局指，由政府全資擁有的九鐵預計將須按機制承擔部分風險，會稍後與港鐵商議；港鐵則表示，會留意政府防疫安排對高鐵(香港段)整體乘客量的影響，並待疫情過後詳細審視情況。

疫情下，高鐵站已關閉近11個月。（黃偉倫攝/資料圖片）

港鐵:疫情過後審視

港鐵回覆《香港01》指，西九龍站自今年1月30日起關閉，高鐵(香港段)亦暫停服務，會留意安排對高鐵(香港段)整體乘客量的影響，並待疫情過後詳細審視情況。

運房局則表示，九鐵公司預計將須按機制承擔部分風險，會於稍後時間確認今年的實際乘客量，並商議相關付款安排。

封站11個月，西九龍站大閘落下，僅有保安在多個出入口駐守。按政府與港鐵簽訂的「服務經營權」，整年的實際乘客量與預期乘客量的偏差在15%以上，九鐵和港鐵會以七三比攤分收益或風險。運房局表示，《服務經營權補充協議》中的財務安排（包括「乘客量上下限機制」）詳情及計算方式均屬商業敏感資料，不宜公開。不過，運房局文件曾指，截至2019年9月，該月平均每日乘客量僅為 30,592 人次，但總平均乘客量仍未曾觸及機制。

據田北辰了解，政府當時估算的乘客量定在約日均3萬人次，而現時客量為零，偏差超過15%以上，故政府需要承擔7成風險，計及全年365日，而平均票價約為100元，即涉及約7億元，其中港府料要承擔當中數億金額。

田指，港鐵對要承擔部分客量減少的金額感不滿，但他認為，現時多個行業都因應政府防疫措施受影響，若全補貼予港鐵，對食肆或按摩店等行業不公，認為政府與港鐵各承擔部分金額合理。

港鐵全年停運成本料仍逾13億元

按政府2018年提交到立法會的預測，2021年的營運開支約為18.36億元，當中員工薪金為3億元，能源則為2.02億元。故估算在西九龍站及高鐵(香港段)全封的情況下，減省員工及能源，每年仍有約13.34億元成本，包括地租及差餉、維修保養等，而當時推算2021年能由票務及非票務賺取共32.54億元的收益亦幾近化為烏有。

然而不論高鐵營運情況如何，九鐵都需在10年期間向港鐵支付每年定額款項，總額為79.65億港元，即平均每年要付約7.965億元。

▼2020年最後的日落▼