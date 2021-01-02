新冠肺炎．最新｜新增35宗確診近1個半月低位　多3大廈須強制檢測

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（2日）公布新增35宗確診個案，是近一個半月以來新低，累計增至8,924宗。今日的新增個案中，只有1宗為輸入個案，本地感染個案中，無源頭佔10宗，關連個案佔24宗。 須強制檢測大廈今日新增3幢，總數增至46幢。新列入強檢名單樓宇包括深水埗福華街華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓，以及日出康城領凱第9座左翼。 至於今日初步確診個案有40多宗，張竹君形容，雖然確診數字有下降趨勢，但每日數字仍反覆上落，加上長假期陸續見到有個案屬家庭群組，料短期內會持續反覆。

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本港今日新增35宗確診，屬近1個半月低位，但同時有40多宗初步確診，疫情仍然反覆。（廖雁雄攝）

【17:00】被問到政府是否有必要強制市民使用「安心出行」軟件。張竹君指，「安心出行」不是用作流行病學追蹤，只會紀錄用戶曾到過地方資料，幫用戶記住。當局會將確診者在傳染期內去過地方的資料，在程式資料總庫更新，程式其他用戶就可知確診者曾到訪的大廈名單。她強調，當局不會單憑用戶紀錄，就要求曾與確診者身處同一地點人士檢疫，衞生防護中心會按中心的追蹤資料決定檢疫者名單。

對於有專家建議擴大病毒追蹤範圍，一併追蹤密切接觸者的密切接觸者，可能更快堵塞傳播。張竹君強調，目前社區仍有隱形傳播，但不是追多一層就可截斷，若出現源頭不明個案，衞生防護中心已會追蹤患者一兩層接觸者。

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報55宗個案，有2名病人離世。目前尚有741名確診病人留醫，當中有49人情況危殆，40人情況嚴重，其餘652人情況穩定。負壓病床數目是1,259張，使用率60%；負壓病房數目是691間，使用率70%。

何續指，醫管局已停一般探訪，但特別情況下，會為年幼病人，危重病人等提供恩恤探訪安排。家屬探訪前會做檢測，若病人情況急速轉差，家屬可在探訪後補做檢測，探訪時會有傳染控制措施，減少醫院內感染機會。

新冠肺炎｜增35宗確診10宗無源頭 日出康城領凱等三廈強制檢測

【16:41】張竹君指，今日多3幢樓宇，因有兩個不同單位，出現無關連的個案，需要列入強制檢測名單。新增的受影響樓宇包括深水埗福華街華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓，以及日出康城領凱9座左翼。

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增35宗確診，患者年齡由4歲至82歲，涉15男20女，累計個案增至8,924宗。新確診個案中，輸入個案佔1宗，患者由印尼抵港；34宗為本地感染個案，無源頭個案佔10宗，24宗則屬有關連。另有逾40宗初步確診個案。

變種病毒｜再多2英國1南非來港患者驗出 隔離期住港島兩酒店

張竹君續指，當局就英國及南非輸入個案患者樣本做基因分析，發現再多一宗南非變種病毒個案，涉事患者（#8724）是另一名南非變種病毒感染者（＃8723）的同行人士；當局又發現多兩宗英國新變種病毒個案，患者編號為#8739及#8735，累計發現英國變種病毒個案數目增至10宗。

張竹君指，雖然確診數字整體有回落趨勢，但預料每日確診數字仍會持續反覆。（廖雁雄攝）

新冠肺炎疫苗｜聶德權：料2月起5類地點為市民接種 有知情下選擇

【14:54】公務員事務局局長聶德權在社交網站facebook專頁表示，有關新冠肺炎疫苗接種的專責工作小組本周二（12月29日）舉行了首次跨部門會議，就八大範疇定下工作細則及跟進事宜。會上多位局長、部門首長、醫療專家成員都提出了不少關注點，包括疫苗接種選址、長者的接種安排、優先群組的設定、醫學監察等等，這些意見及建議都有助制訂疫苗接種方案及執行，只要市民願意，所有香港市民都能在安全、穩妥、有序地免費接種疫苗。

他表示，目標是政府各部門的籌備工作在本月底完成，為疫苗抵港作好準備。而按疫苗到港的時間初步推算，估計可以在2月開始為市民接種。到時，社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所都會是接種地點。

【14:46】仁濟醫院發言人今日（2日）公布，一名確診新冠肺炎病人於今日離世。患者是88歲有長期病患男病人（個案編號：6918），居荃灣三棟屋村，於12月3日發病，屬感染源頭不明個案。他於去年12月5日因肺炎入住仁濟醫院接受治療，其後確診2019冠狀病毒病。病人情況持續惡化，12月13日轉到深切治療部，期間一直需要呼吸機協助呼吸，病人最後延至今晨十二時四十四分離世。連同上述病人，本港至今共有150名患者死亡。

英航載客機仍未能由英飛港 明起恢復赴英航班 經濟倉僅剩1位

【13:41】英國出現變種的新型肺炎病毒，港府於12月22日起禁止所有英國載客航班來港，直至另行通告。英國航空今日（2日）公布由明日起（3日），恢復由香港前往英國倫敦的航班，每日均有一班；航班時間及價錢可於官網查詢。根據官網顯示，明日的航空經濟倉僅剩一個機位。



另外，英國航空官網亦顯示由11日起，將每日有一班航班由英國倫敦來港的航空，惟按現時措拖，航班應未能入境。《香港01》已向食物及衞生局查詢航班安排的最新情況。

【12:51】消息指，本港今日新增少於40宗新冠肺炎確診個案。

新冠肺炎｜「智方便」設電子針卡記錄 薛永恒研互通證明作跨境用

【12:30】政府日前推出單一的數碼身份和認證平台「智方便」，讓市民可與政府部門和商業機構網上交易，創新及科技局長薛永恒今天（2日）在商台節目《政經星期六》表示，目前平台已涵蓋20多個政府不同服務，以及兩電一煤。他說，「智方便」流動程式內會有電子針卡記錄，正在考慮以電子針卡證明已接種疫苗，讓市民跨境往來，將會和不同地區溝通，讓他們知如何電子針卡互通。不過，他指凡事按部就班。

市民等送檢疫死亡 衞署效率低 食衞創科局研電子平台未有推出期

【11:40】本港抗疫一年，早前有公立醫院醫護人員向《香港01》反映，衞生署衞生防護中心的人手工作程序繁複、行政效率低，仍使用傳真機去傳遞及接收病人資料；而部分由中心傳真到醫院的文件資料不完整，溝通單向，延誤發出及解除隔離令，影響醫護工作。此外，亦有患者的密切接觸者在等候送檢疫中心期間死亡，惹社會批評。



食物與衞生局發言人昨透露，正聯同創新及科技局及其他相關部門，開發一個專為接觸者追蹤工作而設的內部資訊平台，以電子方式統一收集追蹤接觸者所需的資料，簡化現時工作程序。翻查資料，12月16日創科局已表示正研發新平台，至今未透露何時可推出。

聯合醫院爆疫 高拔陞：老人外展醫護將定期檢測 再研擴全體員工

【10:50】觀塘聯合醫院出現大規模院內傳播，醫管局行政總裁高拔陞今早（2日）在電台節目表示，現已為該院大部分同事安排病毒檢測，全部均是陰性。他透露正研究為醫管局老人外展服務等，照顧抵抗力較差的病人的醫護人員定期檢測，相信未來數周可以落實推行，惟會否將措施擴展至醫管局全體職員，高拔陞則指，未必會一刀切式處理，將視乎疫情發展再考慮，又解釋醫護人員已接受感染控制的專業培訓，與其他院舍情況不同，有信心醫護不會將病毒從社區帶入醫院。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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強制檢測大廈急增 許樹昌：參照內地做法 曾與內地專家交流

【09:46】新冠肺炎疫情持續，近日的確診個案稍為回落，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌憂慮近日個案未能反映節日聚會效應，強調政府目標是清零，相信短期內不會放寬社交距離措施。對於政府要求在兩周內出現兩宗確診個案的大廈實施強制檢測，許樹昌認同當局做法，形容現時是參考內地做法，採用更嚴謹的措施，食物及衞生局現正與入境處和海關等其他政府部門商討，借調人手協助到名單中的大廈採樣，以解決人手現樽頸的問題。

確診食肆｜增10餐廳 荔枝角Subway、九龍城地茂館上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，截至元旦（1日）零時零分，新增42宗確診個案。衞生及防護中心晚上（1日）公布確診者行蹤名單，新增10間餐廳有患者足跡。其中九龍城有三間茶餐廳上榜，包括福佬村道的海景粥店茶餐廳、銀龍茶餐廳，及獅子石道的地茂館燒味粥麵餐廳。另外，荔枝角誠信中心的Subway亦上榜。

確診大廈｜圍村爆疫 錦田吉慶圍增4名患者 深水埗喜韻2居民染疫

【00:00】新冠肺炎疫情持續，元旦日（1月1日）新增42宗確診個案，是一個半月（11月21日43宗）以來新低。衞生防護中心晚上公布資料，顯示單日有4名確診者住在元朗錦田吉慶圍，該處至今累計5人確診。

而屯門醫院確診的病人服務助理在傳染期內就居於屯門悦品度假酒店。部分醫護人員在Dirty team工作期間，會選擇自我隔離，搬到酒店居住。前天一名87歲、正接受檢疫的伯伯，疑因認知障礙而自行離開醫院，他也是今天的確診個案，本來住在觀塘順利邨利康樓。

昨日總覽：新冠肺炎．1.1｜元旦增42宗抗疫露曙光 張竹君：大家再忍耐一下新冠肺炎｜元旦增42宗個半月最少 張竹君：長假有反彈風險新冠肺炎｜節日聚會群組成隱憂 曾祈殷：1月首周確診數字將反映強制檢測大廈｜首日有3成居民檢測 餘下3.5萬人最遲下周一遵行

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強制檢測｜采頤花園強檢第3日 有居民及清潔工再度檢測求安心新冠肺炎｜藍田平田邨平誠樓59歲男子病逝 2021年首例新冠肺炎｜除夕14名食肆負責人遭檢控 涉餐桌距離及戴口罩問題

2021新年｜元旦市面氣氛平靜 有市民露營慶新年 盼疫情盡快緩和新冠肺炎｜斷約外傭不得延長留港 中介組織：加劇本地外傭爭奪戰高鐵停運11個月 料政府承擔數億元損失 港鐵：疫情過後審視新冠肺炎｜內地擬需漁民打疫苗才可登岸 業界促港府安排優先接種

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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