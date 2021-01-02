新冠肺炎．最新｜昨初步確診回落至30餘宗　長期聚會影響周內出現

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署元旦（1日）公布新增42宗確診個案，是近一個半月以來新低，累計增至8,889宗。昨初步確診約30宗，也是近期低位，但衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，元旦假期期間有不少人有聚會，憂慮疫情反彈。

須強制檢測大廈昨未有新增，維持43幢，有1.5萬人在除夕（12月31日）已前往檢測，當局提醒餘下的3.5萬必須再遲下周一（4日）遵行，警告會切實執行檢測公告。