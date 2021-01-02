新冠肺炎．最新｜昨初步確診回落至30餘宗　長期聚會影響周內出現

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署元旦（1日）公布新增42宗確診個案，是近一個半月以來新低，累計增至8,889宗。昨初步確診約30宗，也是近期低位，但衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，元旦假期期間有不少人有聚會，憂慮疫情反彈。
須強制檢測大廈昨未有新增，維持43幢，有1.5萬人在除夕（12月31日）已前往檢測，當局提醒餘下的3.5萬必須再遲下周一（4日）遵行，警告會切實執行檢測公告。
▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼
【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，截至元旦（1日）零時零分，新增42宗確診個案。衞生及防護中心晚上（1日）公布確診者行蹤名單，新增10間餐廳有患者足跡。其中九龍城有三間茶餐廳上榜，包括福佬村道的海景粥店茶餐廳、銀龍茶餐廳，及獅子石道的地茂館燒味粥麵餐廳。另外，荔枝角誠信中心的Subway亦上榜。
確診大廈｜圍村爆疫 錦田吉慶圍增4名患者 深水埗喜韻2居民染疫
【00:00】新冠肺炎疫情持續，元旦日（1月1日）新增42宗確診個案，是一個半月（11月21日43宗）以來新低。衞生防護中心晚上公布資料，顯示單日有4名確診者住在元朗錦田吉慶圍，該處至今累計5人確診。
而屯門醫院確診的病人服務助理在傳染期內就居於屯門悦品度假酒店。部分醫護人員在Dirty team工作期間，會選擇自我隔離，搬到酒店居住。前天一名87歲、正接受檢疫的伯伯，疑因認知障礙而自行離開醫院，他也是今天的確診個案，本來住在觀塘順利邨利康樓。
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