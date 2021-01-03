新冠肺炎・最新｜消息：今增約40宗確診　強制檢測增至46廈

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署昨（2日）公布新增35宗確診個案，是近一個半月以來新低，累計增至8,924宗。消息指今日（3日）增約40宗確診個案。 須強制檢測大廈新增3幢，包括深水埗福華街華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓，以及日出康城領凱第9座左翼，總數增至46幢。

【13:40】消息指，今日約有40宗確診。

▼1月2日市民到東龍島紮營▼

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新冠肺炎｜電子檢測記錄可供市民下載 需提供身份證、樣本瓶碼

【11:29】新冠肺炎病毒檢測陰性證明，是不少疫廈居民上班的重要證明，政府多月來都未確保陰性市民可獲得短訊通知。當局今日（3日）指，已設立網站供市民下載自己的檢測紀錄，系統未來亦會加入「電子針卡」，同時下載接種新冠肺炎疫苗的電子紀錄。

新冠肺炎疫苗│張建宗呼籲市民積極接種：戰勝疫情就在不遠處

【08:43】本港疫情持續，公務員事務局長聶德權昨透露，估計可以在2月開始為市民接種新型冠狀病毒疫苗，政務司司長張建宗今(3日)於網誌表示，政府會爭取疫苗早日供港，並確保符合相關要求和程序，以及按照相關防疫規例審批作緊急使用，確保疫苗符合安全、效能和質素的要求。

他又呼籲市民配合政府將制定的群組優次積極接種，為己為人，期望可盡早「清零」，讓香港走出困局，重新出發，「戰勝疫情的日子就在不遠處」。

強制檢測｜拆解深水埗「甩底」之謎 政府轉承辦商致遲多一日啟用

【07:50】本港新冠肺炎疫情持續，政府近日更改有確診者大廈需強制檢測的標準，令需要強制檢測的大廈迅即暴增至43間，承辦商早已直言人手或不勝負荷。深水埗富昌邨富韻樓是強制檢測大廈之一，但私人檢測承辦商「甩底」，檢測站要在明日（4日）限期前一日，即今日（3日）才能開始運作。

《香港01》向業界人士了解造成窘局的原因，原來承辦商人手嚴重不足，難以在短時間內聘請人手。深水埗本身無承辦商「舉手」，政府邀請第一間承辦商也只答允1月2日才「開檔」。但後來政府再另邀承辦商，但新承辦商卻要再遲多一日才能運作，令原本的承辦商被指責「甩底」。

強制檢測｜拆解深水埗「甩底」之謎 政府轉承辦商致遲多一日啟用

【08:00】富昌邨富韻樓是強制檢測大廈之一，但私人檢測承辦商「甩底」，檢測站要在明日（4日）限期前一日，即今日（3日）才能開始運作。《香港01》向業界人士了解造成窘局的原因，原來承辦商人手嚴重不足，難以在短時間內聘請人手。深水埗本身無承辦商「舉手」，政府邀請第一間承辦商也只答允1月2日才「開檔」。但後來政府再另邀承辦商，但新承辦商卻要再遲多一日才能運作，令原本的承辦商被指責「甩底」。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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【00:00】周六（1月2日）新增35宗確診個案，當中1名居於深水埗華寶樓的患者，在去年12月1日已經發病，但今年1月2日才公布確診。另外亦有3名患者發病超過兩周才確診，目前未知他們有無曾經求醫。而根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，天水圍俊宏軒第二座累計有9人確診，灣仔積福大廈除了有1名到訪者確診外，也有5名住客確診，累計6人。元朗錦田吉慶圍亦再增2名患者，至今有7人染疫。

確診大廈｜華寶樓確診者發病逾1個月才確診 積福大廈累計6人染病

新增16間餐廳有患者足迹，不少是知名餐廳，包括位於屯門市廣場1期的Outback Steakhouse、淺水灣影灣園的露台餐廳、港威商場的Cova Ristorante & Caffe等。另外，連鎖食肆一粥麵有兩分店上榜，分別位於新都城中心2期及小西灣廣場。

確診食肆｜增16餐廳上榜 包括淺水灣露台餐廳、屯門Outback

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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昨日重點：

強制檢測大廈｜深水埗富韻樓承辦商「甩底」 限期前一天始啟用

變種病毒｜再多2英國1南非來港患者驗出 隔離期住港島兩酒店

強制檢測大廈｜增35宗確診10宗無源頭 日出康城領凱等三廈強檢

新冠肺炎疫苗｜聶德權：料2月起5類地點為市民接種 有知情下選擇

新冠肺炎｜政府正研究借調紀律部隊 許樹昌澄清：助追蹤非助採樣

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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