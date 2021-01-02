強制檢測大廈｜離限剩兩日　民政署︰近六成居民3.5萬人已檢測

新冠肺炎疫情持續，政府日前公布，有43座大廈居民須強制檢測，限期為下周一（1月4日）或之前完成。民政事務總署今晚（2日）表示，截至下午5時，累積超過35,000名須接受強制檢測的人士，已透過流動採樣站或檢測設施檢測，佔公告估算居民人數近六成。

▼12月31日更新須強制檢測的43幢大廈▼

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民政事務總署表示，了解部分市民亦會透過檢測公告中其他檢測途徑進行檢測，呼籲有關市民在強制檢測公告限期內（即1月4日或之前）盡快到檢測中心檢測。並再次提醒，政府會嚴肅跟進相關人士有否遵從所有檢測公告。

▼1月1日更新流動採樣站服務時間▼

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼

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民政事務總署表示，「感謝市民的合作，遵從強制檢測公告，齊心抗疫。」同時，「感謝政府有關部門和同事及檢測承辦商和其員工的努力和支持，為市民進行檢測。」

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼