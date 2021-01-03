交通天氣| 港深西部公路往深圳灣近藍地封閉　寒冷天氣警告生效

因交通意外， 2日晚11點半開始，港深西部公路往深圳灣公路大橋方向近藍地的全線現已封閉。 駕駛人士請考慮改用其他道路.

今早市區氣溫約14度，新界氣溫普遍降至12度或以下。天氣預測大致天晴，日間乾燥，最高氣溫約19度。展望未來一兩日氣溫稍為回升。本週後期再度轉冷。

06:02 最新天氣報告，尖沙咀天文台錄得氣溫14度 ， 相對濕度百分之59 。黃色火災危險警告現正生效 。請注意 ：霜凍警告和寒冷天氣警告現正生效 ，市民應小心保暖 。

01:16 運輸署消息，為配合屯門赤鱲角隧道的日常檢查及維修保養，屯門赤鱲角隧道公路往機場方向的管道快線現已封閉。駕駛人士只可使餘下行車線。駕駛人士請小心駕駛及保持忍讓。

00：20 龍翔道凌晨出現車龍，往觀塘近13D出口有警方設置路障查車，原因有待瞭解，塞車等候時間約15分鐘。

00：00 呈祥道往沙田方向交通擠塞

呈祥道凌晨12點實時（馬路的事討論區）

23：34 運輸署消息，因交通意外，港深西部公路往深圳灣公路大橋方向近藍地的全線現已封閉。 駕駛人士請考慮改用其他道路。 現時上址交通繁忙。 駕駛人士請盡量忍讓。根據現場駕駛人士拍攝上傳FB群組，出事反側的是一輛大型貨車，阻擋兩條行車綫，碎片四散。

↓↓交通意外現場（香港突發事故爆料區FB PAGE） ↓↓