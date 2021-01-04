新冠肺炎・最新｜增53宗確診　瑪嘉烈病房爆疫涉至少2醫護中招

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（4日）公布新增53宗確診個案，累計增至9,018宗。

【18:00】港府下月開始為特定群組接種新冠肺炎疫苗，接種率高低一向是控疫指標。「灼見名家」上月（12月）上載一條由免疫學博士、香港生物科技研究員顧小培的影片，他在片中直言疫苗無保護作用，甚至會令接種者的肝、腎衰竭。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達近日在facebook發文公開駁斥顧小培言論「毫無根據」。Facebook一度指薛達的帖文「誤導及實質傷害」，移除其帖文，但帖文之後又重新上架。

免疫學者顧小培拍片指疫苗無效兼傷肝腎 港大專家批毫無根據

【17:30】陳漢儀補充，當局將疫情記者會改網上舉行，是希望減低傳播風險，處理好語音系統後，會再評估情況再作決定，但現時會因應大家關注，繼續舉行實體記者會。她承認自己有份參與決定，但未有回應是否需要因引起混亂而致歉。

陳肇始稱，過去一個月已處理160萬個檢測樣本，包括有50多萬個樣本來自強制檢測、50多萬個來自特定檢測群組、50多萬個來自市民的自願檢測樣本，未來會再推進擴大檢測量。而政務司司長張建宗亦已負責統籌研究，跨部門協助加強追蹤密切接觸者的密切接觸者。

【17:20】香港郵政表示，土瓜灣郵政局一名櫃位員工初步確診，目前已被安排往亞洲國際博覽館社區治療設施接受治療。

該名櫃位員工最近一次上班日期為2020年12月31日。他在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他在12月31日晚上感到不適，於今年1月2日接受病毒測試，並於今日上午接獲衞生防護中心通知初步確診。

香港郵政已即時安排關閉土瓜灣郵政局至1月5日，並按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。在該郵局過去14天曾值勤的共13名人員會安排接受病毒測試，等候測試結果期間，有關人員會在家休息。

因應土瓜灣郵政局關閉，市民可到就近的機利士路郵政局（紅磡機利士北路140號地下）使用郵政服務。

【17:05】被問到疫情記者會突然宣布改網上舉行，但不足24小時又回復實體記者會，陳肇始說，該決定是由衞生署及政府新聞處商討後作出的決定。

陳漢儀補充指，政府十分重視發放訊息，過去疫情記者會一直每日於下午4點半舉行，並一直想落實社交距離措施，考慮到一直在研究網上直播發布系統，加上衞生防護中心上月曾有4位同事確診，故都想加強措施。她又說，考慮過「消委會都係網上發布，所以想嘗試考慮，但我哋之後聽到意見，加上語音即時翻譯聲頻未如理想，不能做網上語音發布，而考慮過大家意見後，決定會做實體記者會。

高拔陞指，現時未知瑪嘉烈醫院的感染傳播途徑，有待袁國勇調查後再交代。但他承認，部份瑪嘉烈醫院的服務會受影響。

【16:55】庾慧玲表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報69宗個案，並有44名病人康復出院，至今累計8054病人出院。現時仍有728名確診病人留醫，當中有50人危殆，45人情況嚴重，633人情況穩定。

她又公布，瑪嘉烈醫院內於12月28日有一名到訪過內科日間病房的病人，其後證實確診，而其家人早前已確診，醫院追蹤後找到2名病人2名醫護初步確診，現時仍在做追蹤，有40多位病人去過該病房，大部份是血科病人，會列為密切接觸者須安排檢疫。現有20多位職員亦會被列為緊密接觸者須檢疫。

【16:50】張竹君表示，截至凌晨過去24小時新增53宗確診個案，累計個案9018宗。其中，輸入個案有10宗，本地個案有43宗，當中有6宗是源頭不明個案。而將藍隧道地盤群組再增11人感染，即累計12人中招。受影響工程包括搭棚防水雜工釘板，已建議地盤全體停工。

張竹君指，個案#8937是一名長期病女士，追查發現曾於12月28日去過瑪嘉烈日間內科病房治療，該病房現出現爆發，有4人初步確診，涉及2名病人及2名醫護人員。由於已出現院內傳播情況，曾於12月28日至1月4日，去過涉事病房的人士都要接受強制檢測。

她又指，早前衞生防護中心將40多幢大廈列入強制檢測名單，再發現多一幢大廈「搞錯咗」。涉事大廈是葵涌華豐園與觀塘華峰園，早前要求葵涌華豐園住戶做檢測，但現已發現兩幢大廈其實各有一個單位受影響，不受強制檢測規限，由於今日已是強列檢測公告列明要做檢測的最後一日，政府不會在兩幢大廈有任何執法行動。

增53確診 6無源頭創個半月新低 瑪嘉烈醫院日間內科病房須強檢

【16:46】楊潤雄指，因為疫情，教育局宣布全港中學、小學、幼稚園，暫停面授課堂延至農曆新年假期。他指， 明白學童無上課對學習有影響，故會繼續有限度容許學校安排少量學生回校面授課程。

他又指，中學可安排個別班別，包括中一至中六，可回校半天上課，回校學生數量限於全校六分一為上限。至於小學亦類同，上午可回校上課半天，但不建議下午安排個別班別活動，回校學生以全校限額六分一為上限。

不過，全港幼稚園繼續要停止面授課程。而政府會繼續免費為幼稚園、中學、小學及特殊教育學校的職員安排自願檢測，強烈呼籲教職員、宿舍員工參與。

停課│教育局：學校續停面授至農曆年 小六、中六可回校考試上課

【16:30】食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、衞生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，一同出席記者會，交代最新社交距離措施及疫情。

截至今日凌晨，本港過去24小時新增53宗確診個案，當中有10是輸入個案。

陳肇始表示，由去年底12月21日至本月3日，本港錄得812宗個案，當中逾九成是本地個案，而源頭不明個案已佔三分之一。她指，本地個案的有效即時病毒繁殖率已回落至1之下，即傳播能力減慢，但數字回落的速度極之緩慢。

陳肇始又說，目前的社交距離措施已收緊至上一波疫情的最嚴格水平，並已維持三星期，但相對上一波疫情緩和的速度較慢，仍存在反彈風險，而且不時出現大型群組爆發，令人憂慮。她又指，市民經過連月抗疫，遵守社交距落意識有下降，可見冬至、聖誕及新年假期，市面仍有大量人流，亦有不少人有跨家庭聚會。

她又指，觀乎香港大學負責的八達通出行分析數據，可見市民減少出行的程度，明顯較上波疫情低，亦反映一至兩周後確診家庭爆發個案有涉及冬至聚會，「唔少係10多人, 有啲情況係三代受感染。」

陳肇始說，國際疫情持續嚴重，在英國、南韓、日本的確診數字創新高，而新的變種病毒好強，輸入個案風險不容忽視。她重申，會繼續嚴格執行外防輸入措施，加上本地疫情放緩速度慢，暫無條件放寛各項防疫措施，故宣布會延長現時措施兩周，直至1月20日。即2人限聚令、晚市禁堂食等措施，會延長多兩星期。

限聚令｜措施延14天至1月20日 陳肇始：農曆新年前放寬機會不大

她指，明白各受影響行業及市民希望盡快回復日常運作及生活，但隱形傳播鏈仍然活躍， 「希望市民諒解忍讓多一陣。」她又預告，農曆新年前放寛機會「唔高」，如疫情反彈不排除會再收緊，以減低人流、群組聚會。

陳肇始透露，創新科技局正開發為接觸者追蹤工作資訊平台，並已聯系各政府部門及多家機構，冀以電子資料追蹤簡化人手輸入程序，加快追蹤密切接觸者的檢疫及檢測工作，由於整個追蹤工作需要大量人手，現已交由政司長跨部門安排人手。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

【15:27】漁護署今日（4日）表示，一隻居於藍田的混種短毛貓，其主人早前確診，貓隻於12月27日被送到漁護署接受檢疫，署方為其抽取的樣本對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，但該貓隻沒有任何相關病徵。

新冠肺炎｜居藍田確診者 寵物混種短毛貓病毒檢測呈陽性

+ 4 + 4 + 4

【15:07】瑪嘉烈醫院疑「失守」出現院內群組感染，醫方在下午安排清潔工清潔醫院多處的公用地方；傳染病專家袁國勇在下午2時45分到達瑪嘉烈傳染病中心。

據悉，今次爆發是在內科。根據醫院指示牌，內科是E、F座，早前有工作人員進入抽風機房視察，未知是否與事件相關。

【15:04】有區議員今天（4日）再發現，衞生署疑撈亂「葵涌華豐園」和「觀塘華峰園」，葵涌華豐園100戶居民無辜被納入強制檢測名單，狠批政府行政混亂、反應緩慢。



而觀塘華峰園所屬選區的區議員則指，目前仍未聯絡到衞生署，不能確定確診者所住座數及單位分布，未知觀塘華峰園的居民需否接受強制檢測，「如果件事係真，真係錯得離譜，（兩座大廈）區（所在地區）又唔同，字（寫法）又唔同！」強制檢測大廈｜衞生署疑再出錯 撈亂葵涌華豐園和觀塘華峰園

【14:12】據了解，瑪嘉烈醫院日間內科病房，數名病人感染新冠病毒，有醫護人員被列作密切接觸者。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇將到場視察。

【14:00】政府公布，「因應持份者對採用網上簡報會匯報2019冠狀病毒病個案最新情況的意見」，同時兼顧落實社交距離措施以保障公眾健康的需要，每日的疫情記者會將由今日（1月4日）開始，改為在政府總部地下演講廳舉行，「以便在較寬敞場地有效落實社交距離措施的前提下舉行記者會。」

停課｜消息：當局續停面授課堂 專家：確診數跌至單位數才復課

【12:33】據了解，政府今天將會恢復舉行現場疫情記者會，由亞皆老街的衞生防護中心大樓，改於政府總部舉辦，食衞局局長陳肇始及教育局局長楊潤雄將出席。消息人士透露，未來相信亦會繼續於政總舉辦。據悉，當局傾向繼續暫停全港學校的面授課程。



【12:16】瑪嘉烈醫院一名75歲有長期病患女病人（個案編號：8464）離世，她於去年12月24日因發燒及呼吸困難入住瑪嘉烈醫院接受治療，其後確診2019冠狀病毒病。病人情況持續惡化，延至昨日（1月3日）晚上8時19分離世。本港今共有151名2019冠狀病毒病確診病人離世。

【12:10】消息指，本港今日增加逾50宗確診個案；另外消息又指，政府於短期內將恢復舉行現場記者會。

【12:00】新冠肺炎在港肆虐，全港多達40多幢大廈納入強制檢測範圍。深水埗富昌邨富韻樓的流動採樣站昨日（3日）才投入服務，今日已是強制檢測最後期限，今早有十多人等候檢測站營運。人流不算太多，接受採樣的人士數分鐘便可以完全程序，他們都認為安排快捷及方便。

深水埗富昌邨富韻樓的流動採樣站情況：

+ 2 + 2 + 2

強制檢測大廈｜富昌邨富韻樓最後一日檢測 未見人龍秩序良好

【11:00】新冠肺炎過去三日新增確診數目皆少於50宗，是否等於疫情逐漸緩和？港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前仍不能說第4波疫情「回落」，因為需顧及長假期檢測工作滯後的因素，他又指部份市民假期曾參與一些不戴口罩的聚會，不排除稍後有新群組爆發。



他又認為，中小學恢復面授課堂仍要「等等先」，因為現時追蹤緊密接觸者的工作並未足夠，時機仍未成熟。

新冠肺炎︱何栢良：不能說第四波「回落」 不排除或有新群聚爆發

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

+ 3 + 3 + 3

【10:00】美容業總會創會主席葉世雄表示，業界停業百日，形容香港是高成本社會，美容業已到「水深火熱的臨界點」，亦大感無辜，期望政府可於有條件下，包括縮短營業時間至6至8小時、只接待預約僱客等，容許業界復業。

新冠肺炎｜美容業界冀有條件復業 願縮短營業時間至6至8小時

【09:45】創新及科技局局長薛永恒日前透露，政府正研「提升版」的功能，不須掃瞄，便可自動感應行蹤。副政府資訊科技總監黃志光在電台節目進一步解釋，升級版主要靠藍芽技術運作，有不少技術問題需要解決，目前仍與香港大學的團隊研究中，待研發成熟才會安裝，或會於部分處所先試行，強調程式大前提是保障私隱、去中央化。

安心出行｜黃志光：正偕港大研藍芽升級版 部分處所或先試行

【09:30】深水埗區五幢大廈包括富昌邨富韻樓需進行強制檢測，流動採樣站原定上月31日起到場為居民採樣，惟承辦的私人檢測商因人手不足而臨時「甩底」，延至昨天（3日），即強檢限期「死線」前一天始可展開運作。



深水埗(富昌)區議員黃傑朗指，政府事前無通知區議會，承辦商臨時變卦亦無即時交代，增加居民恐慌，由於連日來是假期，診所及郵局未有營業，居民只能跨區前往指定地鐵站取樣本包自行採樣。



呼吸系統專科醫生梁子超則認為，當區人口老邁，加上天氣寒冷，當局可派流動車出動替代，或由專人派樽，以便長者。強制檢測大廈｜深水埗富韻樓承辦商甩底延採樣 區議員：居民恐慌【09:15】近日有美國媒體指出，英國政府修改疫苗指引，可混合注射兩款不同新冠疫苗，英國政府其後澄清這只是「極為罕有的情況」的做法。事件令人關注，稍後供應香港的疫苗是否有此可能。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，理論上如果兩種疫苗產生抗體的抗原一樣，混合接種有機會可行，但不會鼓勵香港市民這樣做，目前也未有確切臨床科學數據證明效用如何。

新冠疫苗︱藥劑師學會：不鼓勵接種兩針不同藥廠疫苗【08:45】呼吸系統專科醫生梁子超表示，剛過去的假期有人流聚集及家庭聚會，疫情下降速度減慢，且數字未完全反映假期情況。



他又明言，現階段不宜復工或復課，因容易反彈，「兩、三周就會打回原形」，亦須視乎英國變種病毒輸入個案情況多寡決定，倘個案下跌至單位數，屆時可考慮局部放寬社交距離措施。



政府疫情記者會今起改於網上舉行，他認為現場的感染風險不高，但傳媒有傳遞疫情資訊的重要角色，政府應考慮如何便利傳媒工作。

新冠肺炎｜暫不宜復工復課或放寬社交距離措施 梁子超：容易反彈【08:30】政府昨日（3日）突然公布，由衞生防護中心及醫管局舉行的疫情記者會，由今日（4日）起由現場進行，改為網上進行，以保持「社交距離」，記協主席楊健興於商業電台節目中表示，做法完全不能理解，認為這肯定阻礙疫情相關資訊的表達，質疑政府是因為「武漢肺炎」字眼爭議而改變做法，又言這是與內地的記者會「接軌」。



港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，疫情記者會移師網上的做法屬「幫倒忙」，指現場記者會最大的價值，是讓政府展現「軟實力」，博取市民支持的好機會。

疫情記者會網上進行 楊健興：難追問細節 與內地記者會「接軌」

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

+ 9 + 9 + 9

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

【00:15】衞生及防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。上榜餐廳涉及3名患者，均為不明源頭個案，其中一名家住強制檢測大廈名單內元朗水邊圍邨泉水樓的婆婆，確診前曾先後到港鐵元朗站彩晶軒及元朗廣場潮館用膳。而沙田美田商場新城餐廳及東區小西灣藍灣廣場德馨苑海鮮酒家亦各有患者到訪。

確診食肆｜4餐廳上榜 強制檢測大廈患者到元朗彩晶軒及潮館飲茶

▼1月3日報告確診者行蹤▼

+ 39 + 39 + 39

【00:01】根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，當中有不少新上榜的大廈，例如上水高爾夫景園、大圍名城等，此外，有男患者除了報稱住在將軍澳裕明苑裕榮閣外，同時亦住在上環翡格酒店。



至於早前已納入強制檢測名單灣仔積福大廈，今日再多四人確診，大廈累計已有十人中招。

確診大廈｜高爾夫景園、名城上榜 積福大廈共10人中招

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

新冠肺炎疫苗│張建宗呼籲市民積極接種：戰勝疫情就在不遠處

新冠肺炎｜電子檢測記錄可供市民下載 需提供身份證、樣本瓶碼

強制檢測｜富昌邨檢測承辦商一度「甩底」 居民：搞到我哋氹氹轉

新冠肺炎｜曾浩輝料市民打疫苗意欲大 政府有三重保障使市民安心

新冠肺炎｜年關難過 遭勒令停工近百日 美容業要求立即復工

新冠肺炎｜深圳灣口岸出境排長龍 市民：隔離21日才可返鄉下過年

新冠肺炎｜遭勒令停工近百日 美容業憂現倒閉潮 淚灑望立即復工

新冠肺炎｜將藍隧道地盤第二度爆疫 11人中招 涉搭棚及釘板工

強制檢測大廈｜確診及無源頭個案齊反彈 元州邨翠林邨兩廈須強檢

新冠肺炎｜公立醫院醫護定期檢測 料300名外展醫護先行

新冠肺炎｜喉管專家疑馬桶吸嘴老化播毒 籲以油灰封口及盡快更換

疫情記者會周一起改網上舉行 只准記者文字提問 記協憂篩選問題

新冠肺炎｜食環署新年巡974食肆 控5人涉違防疫規例

新冠肺炎｜港珠澳大橋日逾200人北上 回鄉市民：經珠海隔離少7日

新冠肺炎｜深圳灣迫爆排7小時通關 工聯會：深圳檢疫酒店都短缺

停課｜教育局未定1.11復課與否 校長會：機會不大 未係時機