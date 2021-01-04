新冠肺炎・最新｜消息：增逾50宗確診　今日恢復舉行現場記者會

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署昨日（3日）公布新增41宗確診個案，累計增至8,965宗，至於初步確診則有30多宗。 值得注意是，早前曾爆疫的將軍澳—藍田隧道地盤，再發現出現群組感染，已有一名工人染疫及至少10人初步陽性。 至於須強制檢測大廈再增2幢，包括深水埗元州邨元盛樓、將軍澳翠林邨輝林樓。

【12:33】據了解，政府今天將會恢復舉行現場疫情記者會，由亞皆老街的衞生防護中心大樓，改於政府總部舉辦，食衞局局長陳肇始及教育局局長楊潤雄將出席。消息人士透露，未來相信亦會繼續於政總舉辦。



【12:16】瑪嘉烈醫院一名75歲有長期病患女病人（個案編號：8464）離世，她於去年12月24日因發燒及呼吸困難入住瑪嘉烈醫院接受治療，其後確診2019冠狀病毒病。病人情況持續惡化，延至昨日（1月3日）晚上8時19分離世。本港今共有151名2019冠狀病毒病確診病人離世。



【12:10】消息指，本港今日增加逾50宗確診個案；另外消息又指，政府於短期內將恢復舉行現場記者會。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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【09:30】深水埗區五幢大廈包括富昌邨富韻樓需進行強制檢測，流動採樣站原定上月31日起到場為居民採樣，惟承辦的私人檢測商因人手不足而臨時「甩底」，延至昨天（3日），即強檢限期「死線」前一天始可展開運作。



深水埗(富昌)區議員黃傑朗指，政府事前無通知區議會，承辦商臨時變卦亦無即時交代，增加居民恐慌，由於連日來是假期，診所及郵局未有營業，居民只能跨區前往指定地鐵站取樣本包自行採樣。



呼吸系統專科醫生梁子超則認為，當區人口老邁，加上天氣寒冷，當局可派流動車出動替代，或由專人派樽，以便長者。強制檢測大廈｜深水埗富韻樓承辦商甩底延採樣 區議員：居民恐慌【09:15】近日有美國媒體指出，英國政府修改疫苗指引，可混合注射兩款不同新冠疫苗，英國政府其後澄清這只是「極為罕有的情況」的做法。事件令人關注，稍後供應香港的疫苗是否有此可能。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，理論上如果兩種疫苗產生抗體的抗原一樣，混合接種有機會可行，但不會鼓勵香港市民這樣做，目前也未有確切臨床科學數據證明效用如何。

新冠疫苗︱藥劑師學會：不鼓勵接種兩針不同藥廠疫苗【08:45】呼吸系統專科醫生梁子超表示，剛過去的假期有人流聚集及家庭聚會，疫情下降速度減慢，且數字未完全反映假期情況。



他又明言，現階段不宜復工或復課，因容易反彈，「兩、三周就會打回原形」，亦須視乎英國變種病毒輸入個案情況多寡決定，倘個案下跌至單位數，屆時可考慮局部放寬社交距離措施。



政府疫情記者會今起改於網上舉行，他認為現場的感染風險不高，但傳媒有傳遞疫情資訊的重要角色，政府應考慮如何便利傳媒工作。

新冠肺炎｜暫不宜復工復課或放寬社交距離措施 梁子超：容易反彈【08:30】政府昨日（3日）突然公布，由衞生防護中心及醫管局舉行的疫情記者會，由今日（4日）起由現場進行，改為網上進行，以保持「社交距離」，記協主席楊健興於商業電台節目中表示，做法完全不能理解，認為這肯定阻礙疫情相關資訊的表達，質疑政府是因為「武漢肺炎」字眼爭議而改變做法，又言這是與內地的記者會「接軌」。



港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，疫情記者會移師網上的做法屬「幫倒忙」，指現場記者會最大的價值，是讓政府展現「軟實力」，博取市民支持的好機會。

疫情記者會網上進行 楊健興：難追問細節 與內地記者會「接軌」

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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【00:15】衞生及防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。上榜餐廳涉及3名患者，均為不明源頭個案，其中一名家住強制檢測大廈名單內元朗水邊圍邨泉水樓的婆婆，確診前曾先後到港鐵元朗站彩晶軒及元朗廣場潮館用膳。而沙田美田商場新城餐廳及東區小西灣藍灣廣場德馨苑海鮮酒家亦各有患者到訪。

確診食肆｜4餐廳上榜 強制檢測大廈患者到元朗彩晶軒及潮館飲茶

▼1月3日報告確診者行蹤▼

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【00:01】根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，當中有不少新上榜的大廈，例如上水高爾夫景園、大圍名城等，此外，有男患者除了報稱住在將軍澳裕明苑裕榮閣外，同時亦住在上環翡格酒店。



至於早前已納入強制檢測名單灣仔積福大廈，今日再多四人確診，大廈累計已有十人中招。

確診大廈｜高爾夫景園、名城上榜 積福大廈共10人中招

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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