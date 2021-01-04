新冠肺炎・最新｜確診宗數逼近9000大關　將藍隧道地盤再爆疫

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署昨日（3日）公布新增41宗確診個案，累計增至8,965宗，至於初步確診則有30多宗。 值得注意是，早前曾爆疫的將軍澳—藍田隧道地盤，再發現出現群組感染，已有一名工人染疫及至少10人初步陽性。 至於須強制檢測大廈再增2幢，包括深水埗元州邨元盛樓、將軍澳翠林邨輝林樓。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

+ 3 + 3 + 3

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

+ 9 + 9 + 9

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

【00:15】衞生及防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。上榜餐廳涉及3名患者，均為不明源頭個案，其中一名家住強制檢測大廈名單內元朗水邊圍邨泉水樓的婆婆，確診前曾先後到港鐵元朗站彩晶軒及元朗廣場潮館用膳。而沙田美田商場新城餐廳及東區小西灣藍灣廣場德馨苑海鮮酒家亦各有患者到訪。

確診食肆｜4餐廳上榜 強制檢測大廈患者到元朗彩晶軒及潮館飲茶

▼1月3日報告確診者行蹤▼

+ 39 + 39 + 39

【00:01】根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，當中有不少新上榜的大廈，例如上水高爾夫景園、大圍名城等，此外，有男患者除了報稱住在將軍澳裕明苑裕榮閣外，同時亦住在上環翡格酒店。



至於早前已納入強制檢測名單灣仔積福大廈，今日再多四人確診，大廈累計已有十人中招。

確診大廈｜高爾夫景園、名城上榜 積福大廈共10人中招

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

新冠肺炎疫苗│張建宗呼籲市民積極接種：戰勝疫情就在不遠處

新冠肺炎｜電子檢測記錄可供市民下載 需提供身份證、樣本瓶碼

強制檢測｜富昌邨檢測承辦商一度「甩底」 居民：搞到我哋氹氹轉

新冠肺炎｜曾浩輝料市民打疫苗意欲大 政府有三重保障使市民安心

新冠肺炎｜年關難過 遭勒令停工近百日 美容業要求立即復工

新冠肺炎｜深圳灣口岸出境排長龍 市民：隔離21日才可返鄉下過年

新冠肺炎｜遭勒令停工近百日 美容業憂現倒閉潮 淚灑望立即復工

新冠肺炎｜將藍隧道地盤第二度爆疫 11人中招 涉搭棚及釘板工

強制檢測大廈｜確診及無源頭個案齊反彈 元州邨翠林邨兩廈須強檢

新冠肺炎｜公立醫院醫護定期檢測 料300名外展醫護先行

新冠肺炎｜喉管專家疑馬桶吸嘴老化播毒 籲以油灰封口及盡快更換

疫情記者會周一起改網上舉行 只准記者文字提問 記協憂篩選問題

新冠肺炎｜食環署新年巡974食肆 控5人涉違防疫規例

新冠肺炎｜港珠澳大橋日逾200人北上 回鄉市民：經珠海隔離少7日

新冠肺炎｜深圳灣迫爆排7小時通關 工聯會：深圳檢疫酒店都短缺

停課｜教育局未定1.11復課與否 校長會：機會不大 未係時機