中一自行交表今開始　首容許郵寄表格　家長親身：可以睇清楚啲

中一自行派位階段開始，小六生家長須於今日（4日）至本月18日前將申請表交到心儀中學。疫情下，教育局首次容許家長郵寄交表，不過仍有不少家長親身前來。 有小六學生家長前來為兒子交表，指親身遞交可以「睇清楚啲嘢」；至於是否擔心學校取消面試，他則表示「學習成績會更重要，但相信學校會平衡返。」；亦有家長表示長期網上教學，擔心影響呈分試表現。

儘管可以網上或郵遞交表，仍有部分家長親身到傳統名校皇仁書院遞交報名表。不願透露姓名的小六學生家長表示「親身過來交表會好啲嘅，親眼見到，可以睇清楚啲嘢。」

至於為何挑選皇仁書院，他表示欣賞學校的作風，也針對學校的準則在子女溫書時加以提點，做足準備。移民潮下，不少名校曾現退學風，會否認為這增加了孩子入讀的機會，他則認為不會影響好大，且對香港的教育有信心，「好的學校想要好學生，好的學生也會想入好的學校。」



皇仁將調整「操行、學業成績」佔分比例至七成

因應疫情發展，皇仁書院預告若取消面試後的佔分比例，會將「操行、學業成績」由四成變成七成，他則認為學業成績的確會重要點，但相信學校會有所平衡。

不願透露姓名的小六學生家長表示親身前來可以「睇清楚啲」。（歐嘉樂攝）

家長憂網上教學影響呈分試表現



在北角返工的劉先生趕在開工前幫兒子交表，他說因為皇仁是名校，所以希望讓孩子過來讀書。至於移民潮會否令就讀機會增加，他則說有這個可能，但是仍然有大量學生留在香港，儘管兒子成績中上，但他說名校競爭激烈，未有十足把握。

早前因為疫情學校停課、網上教學，他說會影響小朋友在呈分試的表現，而學校取消面試，他則認為學校會有方法衡量學生，並不會不公平。

早前有學校老師遭教育局釘牌，引發熱議，劉先生則仍然對香港教育有信心，「個別事件而已，我相信政府、教育局會有完善的機制，香港的教師OK嘅。」