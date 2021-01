《港區國安法》下的截取通訊行動,只須經行政長官批准,有別於以往執法機關須按《截取通訊及監察條例》規定向法官取得法院手令做法。截取通訊及監察專員石輝今日(4日)表示,國安法下的所有調查,與截監條例無關,故有關行動個案亦不會在截監報告中交代。

被問到國安法下的竊聽追蹤行動,只須經行政長官批准,與《截取通訊及監察條例》規例大相逕庭。截取通訊及監察專員石輝表示,兩條規例完全不同,截監條例無權觸及國安法調查(No say in investigation under the National Security Law),而且雖負責調查的國安處隸屬警務處,但負責部門不同,故有關行動個案亦不會在截監報告中交代及反映。