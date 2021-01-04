強制檢測大廈｜衞生署疑再出錯　撈亂葵涌華豐園和觀塘華峰園

新冠肺炎疫情持續，政府上周突然更改強制大廈居民檢測的準則，令43座大廈居民在一夜間被列入強制檢測範圍，惟其後因行政失誤，多次更改名單。 有區議員今天（4日）再發現，衞生署疑撈亂「葵涌華豐園」和「觀塘華峰園」，葵涌華豐園100戶居民無辜被納入強制檢測名單，狠批政府行政混亂、反應緩慢。 而觀塘華峰園所屬選區的區議員則指，目前仍未聯絡到衞生署，不能確定確診者所住座數及單位分布，未知觀塘華峰園的居民需否接受強制檢測，「如果件事係真，真係錯得離譜，（兩座大廈）區（所在地區）又唔同，字（寫法）又唔同！」 記者正向衞生署查詢有關事件。

葵青區議員、公民黨的張鈞翹表示，衞生防護中心早前公布一名73歲男子(第7635宗個案) 和一名71歲女子(第7938宗個案)都住在葵涌華豐園，街坊和保安早感奇怪，因為從未見到有70多歲的人士被接走，亦沒有人到該大廈消毒，直到政府在去年12月30日公布葵涌華豐園被列入強制檢測大廈名單，張鈞翹便致電衞生署了解情況，惟署方一直沒有回覆。

張鈞翹今天早上再次致電衞生署，終獲署方回覆指該兩名確診人士並非居於葵涌華豐園，而是住在觀塘華峰園。葵涌華豐園理應只有一名確診者（第8633宗個案）居住。他引述署方指，由於署方的大廈名單只會公布在過去14天內有患者的大廈名稱，而第7635宗個案和第7938宗個案居於上址已超過14天，因此不會更正現時在網上的資料。

區議員張鈞翹發現，衞生署疑撈亂「葵涌華豐園」和「觀塘華峰園」，葵涌華豐園100戶居民無辜被納入強制檢測名單。(資料圖片／洪嘉徽攝)

他批評政府多次搞錯強制檢測大廈名單，而且反應緩慢，在他查詢5天後都沒有回覆，需再次致電查詢才能確認，又質問當局在知悉事件後，為什麼未有通知居民不需強制檢測，更沒有把事件通報民政事務處，「如果民政處唔知頭唔知路，會唔會好似乙明邨咁檢查居民？」他指，葵涌華豐園只有一座，約有100戶居民，現時仍跟署方確認該大廈居民是否不需強制檢測，擔憂民政事務處如不知悉最新情況，會像限制乙明邨居民出入一樣，對葵涌華豐園居民施加限制。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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而觀塘華峰園所屬選區的區議員蘇冠聰則指，從未由官方渠道得知有關消息，僅由張鈞翹口中聽到，目前仍向衞生署求證當中。他指，由於觀塘華峰園有A、B兩座，假設第7635宗個案和第7938宗個案都住在華峰園，仍需確認他們住在哪一座、是否與其他確診者住在不同單位，才可確定華峰園居民是否需接受強制檢測。

他直斥政府「錯得離譜」，「如果件事係真，真係錯得離譜，區又唔同，字又唔同！」他又炮轟政府經常出錯，若非區議員尋根究底，也未必揭發事件，又擔憂會否仍有其他大廈被「撈亂」。翻查資料發現，在大廈名單中，衞生防護中心將觀塘華峰園寫為「華峯園」，而「華峯園」A座有2人確診，是一名43歲男子（第7875宗）和35歲女子（第8872宗）。