新冠肺炎・直播｜瑪嘉烈醫院內科日間病房爆疫　袁國勇見記者

新冠肺炎持續，瑪嘉烈醫院內科日間病房爆疫，有一名病人確診，另四人初步確診，包括兩名醫護人員。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇今天下午2時45分到達瑪嘉烈傳染病中心，他視察情況後，會見記者。 九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦表示，一名66歲骨髓瘤女病人到日間內科病房打針，她於元旦日（1日）不適入院確診，其後確診，院方再發一護士、一醫生、兩病人都對病毒呈陽性，即有4人因這名病人受感染。

袁國勇表示，到醫院跟所有感染控制人員見面，以了解病由哪裡入、坐的位置、進食安排、留了多久。他去過日間內科病房，以觀察空氣流動情況，亦見過工程師了解換氣速度。他認為基本上源於醫院附近的社區爆發幾嚴重，全港40多幢強制檢疫大廈，有9幢在醫院附近，因認認為病人很易將社區感染帶入醫院。

袁國勇指出，66歲女病人患骨髓瘤，需到日間內科病房吊針，她當日開頭有些發燒，是化病人常見情況，醫生再為她探熱時已經無發燒。她一共留了5.5小時吊藥，中午有食派餐，除下吃飯時約30分鐘。

▼聯合醫院病毒爆疫▼

+ 5 + 5 + 5

這是近期公立醫院第二次出現群組爆疫的情況，去年12月26日，聯合醫院2D病房出現爆發，袁國勇亦到場視察，該群組現時已累計有12名病人、9名職員確診。