新冠肺炎．最新｜昨初步確診約30宗　瑪嘉烈疫情恐惡化

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（4日）公布新增確診個案反彈至53宗，累計增至9,018宗。昨日初步確診約30宗。

瑪嘉烈醫院爆發院內感染，一名66歲骨髓瘤女病人（個案#8937）上月28日到過內科日間病房打針，於元旦日（1日）不適入院﹐其後確診，院方追查後再發現至少一名護士、一名醫生以及2名病人都對病毒呈陽性，合共5人「中招」。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇料患者人數尚會增加。

另外，將藍隧道地盤群組再增11人感染，累計12人確診，受影響工程包括搭棚防水雜工釘板，衞生防護中心已建議地盤全體停工。