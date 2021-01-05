今日「小寒」最高氣溫22度　周四轉冷、周五低見8度　凍到下周三

今日（5日）是廿四節氣中的「小寒」，天氣仍然和暖。天文台在正午12時錄得市區氣溫21度，預料全日最高氣溫為22度，最低氣溫則是17度。不過，隨一股冬季季候風在明日（6日）影響廣東沿岸，季候風更會在本周後期增強，預料本周四再次轉冷，本周五（8日）市區氣溫會急跌至最低只有8度，預料清晨時分大埔、上水等地會錄得6度低溫，而打鼓嶺更只僅得4度。

冬季季候風明日又再來臨，本周五市區更只會跌至最低8度。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

今日是廿四節氣中的「小寒」，小寒是廿四節氣中的第廿三個節氣，標誌著開始進入一年中最寒冷的日子。不過，今日本港氣溫不太冷，天文台預料，全日最高氣溫為22度，最低氣溫是17度，大致多雲及乾燥，下午部分時間有陽光，吹輕微至和緩東北風。

天文台表示，一股冬季季候風，會在明日影響廣東沿岸地區，該區早晚清涼。隨季候風在本週後期增強，華南顯著轉冷，雲量較多。受季候風補充影響，下周初廣東氣溫持續偏低，天色漸轉明朗。

周四顯著轉冷 氣溫降至11度

今日天氣略為回暖，未來幾天氣溫將逐步下降，天文台預測明日氣溫為15至18度，短暫時間有陽光，早晚清涼。而周四（7日）氣溫會再進一步下跌，最低氣溫為11度，最高16度，大致多雲。

本周五（8日）的市區氣溫會急跌至最低只有8度，清晨時分大埔、上水等地錄得6度，而打鼓嶺更只僅得4度。（天文台）

周五清晨新界地區氣溫料得6度

周五（8日）由於北至東北風影響下，本港最低氣溫將再跌3度，市區料僅得8度，清晨時分大埔、上水等地錄得6度，而打鼓嶺只得4度。當日最高氣溫亦為12度，有條件發出寒冷天氣警告。天色方面，大致多雲。

而寒冷天氣將會持續。周末的天氣仍然寒冷，氣溫維持在9至13度，同樣多雲，但周日（10日）會有一兩陣微雨。氣溫要在下周二（12日）起才會回升，最低氣溫為10度，最高氣溫則有15度。而周三（13日）的日間最高氣溫將回到本周初水平，達18度；不過早上寒冷，料市區最低溫只有12度。