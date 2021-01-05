10年現逾8,500個納米盤　施永青：唔係差、比劏房籠屋等好好多

面積細小的住宅單位「納米盤」近年湧現私樓市場。本土研究社統計發現，發展商近10年相關單位越建越多，且越建越細。該社成員姚政希今(5日)於港台節目表示，按市建局定義，將面積小於260平方呎單位視作納米盤統計，本港於2010至2019年期間，新建8,550個「納米盤」，大部分設「黑廁」及開放式廚房。根據數據所示，他推算大部分買家屬投資客，只為入手圖利。 中原地產創辦人兼主席施永青則認為，「納米盤」有供有求，相對劏房、籠屋等更環境惡劣的不適切居所，「（納米盤）唔係差，都好好多」，但他亦同意，當局有需要收緊相關單位的建築要求。

本土研究社發表香港納米樓研究報告，發現本港於2010至2019年期間，建成8550個「納米盤」，大部分設「黑廁」及開放式廚房。（黃寶瑩攝/資料圖片）

本土研究社成員姚政希表示， 地產發展商近10年興建的「納米盤」增加，單位面積越來越小。政府未有「納米盤」的相關定義，但若以市建局2014年後，禁止興建260呎以下單位作參考，即面積小過260平方呎單位屬「納米盤」計算，香港在2010至2019年總共有8,550個納米盤新落成。在2017年後，納米盤每年落成量更超過1千。



他又指，「納米盤」規格大多是無房間設計，另設開放式廚房、「黑廁」，75%單位設有露台，九龍區「納米盤」尤多，深水埗、油尖旺「納米盤」數量於近10年佔總體4成，新市鎮包括屯門、元朗及大埔亦大量湧現。



姚政希表示，納米盤業主平均持貨約3年多，便會轉售單位，「額外印花稅限期一過，就會立即賣」。他不排除部分是上車客，但根據業主申請按揭比率所見，只有約3成業主須要按揭貸款買樓，相信「納米盤」主要流向投資客。



本土研究社建議，政府將面積260呎以下的單位，定義為「不適切單位」，並修訂《強拍條例》及賣地條款，限制發展商興建的單位面積不可少於 260 呎，並檢討有關開放式廚房及「黑廁」的法規，長遠探討訂立「住宅空間標準」。

施永青則認為，「納米盤」的出現有市場因素，由於近年小家庭、單身家庭比例增多，認為有供求需要。（張浩維攝/資料圖片）

中原地產創辦人兼主席施永青則認為，「納米盤」的出現有市場因素，由於近年小家庭、單身家庭比例增多，認為有供求需要。即使部分單位非自住，主要用作出租投資之用，他認為不少人難負擔買樓，「買唔起都要租，社會都要有資金投資出租單位。」

他續說，「納米盤」的興起，源於土地供應量減少，倘限制發展商建築呎數，他認為，「咁同『何不食肉糜』有咩分別？」



他又認為，按本港居住情況而言，不少人居於劏房、籠屋等更惡劣的不適切居所，納米盤雖設黑廁，「有通風但無窗，酒店都係咁」，但亦有廚房，「唔係差，都好好多，住劏房、籠屋仲急切，針對嗰啲先，輪都未輪到納米盤」。不過，他亦贊成倘有條件，應逐步收緊單位建築要求。