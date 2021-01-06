新冠肺炎．最新｜昨初步確診20多宗　黃大仙艾齡樓院舍爆疫

新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日 ( 5日）公布新增32宗，累計9,050人染疫。疫情在中低位俳佪，昨日初步確診有20多宗，為個半月較低數字，黃大仙香港心理衞生會艾齡樓有一名院友初步確診，衞生防護中心人員昨晚把全院共36名院友撤離送往檢疫。 醫管局公布，將加強感染控制措施，包括加強日間服務病人的篩查，病人在接受服務前，需要早一兩日做測試，並會要求在院期間盡量避免膳食，若要逗留長時間，會盡量安排「輕食」，盡量將病人分隔開。

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新冠肺炎｜黃大仙心理衞生會艾齡樓1院友初確診 36人需撤離檢疫

【00:33】本港新型冠肺病毒肺炎疫情持續，周二（5日）再有院舍爆疫。據了解，黃大仙香港心理衞生會艾齡樓有一名院友今日初步確診，至晚上約9時許，衞生署衞生防護中心人員把全院共36名院友撤離送往檢疫。據黃大仙區議員莊鼎威指，撤離院友暫沒有病徵，精神狀態亦不錯。

衞生署衞生防護中心證實，早前接獲一宗涉及有關院舍院友的新型肺炎初步確診個案，中心已展開流行病學調查，並安排個案的密切接觸者入住檢疫中心。

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確診大廈｜瑪嘉烈群紅組患者分布多區 屯門澤豐花園兩廈有人確診

【00:18】新冠肺炎疫情未息，衞生署昨日（5日）公布新增32宗確診個案，衞生防護中心晚上更新的大廈名單，爆疫的瑪嘉烈醫院EG病房群組，新增確診的4名醫護及病人分別住在不同區，涉及荃灣萬景峯3座、屯門翠寧花園1 座、青衣宏福花園4座及深水埗明輝大廈。

多幢被列強制檢測的大廈再添新確診者，其中元朗水邊圍邨泉水樓再增1宗源頭不明個案，同幢大廈累計6人染疫；至於屯門澤豐花園澤民樓新增1名4歲男歲確診，與澤民樓相鄰的澤安樓，首現1名源頭不明確診者。

此外，美孚新邨5期出現兩名新增確診者，同邨累計4人確診。

確診食肆｜增25間餐廳 西貢全記海鮮菜館、譚仔及三哥分店上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）單日新增32宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增25間餐廳有患者足迹，其中在救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的確診男訓練員，曾到訪屯門的「霸嗎拉麵」；而位於大埔和旺角的「譚仔三哥米線」或「譚仔雲南米線」，今日都榜上有名。

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