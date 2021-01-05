強測檢測大廈｜找出16隱形患者　42幢大廈15%居民逾期未檢測

新冠肺炎疫情下，港府要求兩周內出現兩宗非關連個案的大廈實施強制檢測，所有居民須在指定時限內完成檢測。政府今日（5日）表示，上月30至31日公布須強檢的42幢大廈中，估計合共涉及約5.5萬人，當中近85%人有到社區檢測中心或政府委託設立的採樣站檢測，累計找到16宗陽性個案。檢測期限至昨日（4日）完結，食衞局表明會嚴肅跟進餘下15%居民有否遵從所有檢測公告。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼

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5.5萬人已接受檢測

政府今日（5日）公布最新資料，2020年12月30日及31日發出的強制檢測公告中，共有42幢大廈被列為須接受強制檢測，有關公告限期已於昨日屆滿。

據食物及衞生局及民政事務總署的初步記錄，截至昨日，共有約55,000名須接受強制檢測的人士，在27個相關採樣站或各區社區檢測中心檢測，佔檢測公告涵蓋大廈估算居民人數近八成半，合共發現16宗陽性個案。

▼12月31日更新須強制檢測大廈名單▼

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而據民政事務總署了解，部分市民有透過檢測公告中其他檢測途徑進行檢測。

政府重申，病毒傳播力強，不少患者雖無症狀，但仍會感染身邊的人，市民須依從檢測公告進行檢測，否則即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，若指明期間內相關人士仍沒接受檢測，可被罰25,000元及監禁六個月。食衞局強調會嚴肅跟進相關人士有否遵從所有檢測公告。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼