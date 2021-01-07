新冠肺炎．最新｜今增33宗確初確30多宗　百名紀律部隊加入助追蹤

新冠肺炎疫情持續，消息指今日將增逾30宗確診個案，較昨日的25宗輕微反彈。本港現時累計9,075人染疫。 由於馬鞍山頌安邨頌智樓因有兩個單位出現患者，被列強制檢測名單，全幢居民須接受檢測；而彩雲邨豐澤樓的污水樣本檢測仍然持續呈陽性，因此食衞局再向該大廈發出第二次強制檢測令。兩大廈居民及訪客須於本周六（9日）或之前完成檢測。

【17:19】對於河北省近日有爆發，徐德義醫生回應指，衛生防護中心密切留意香港以外任何地方的疫情。以河北省確診個案上升的問題，政府在本月五日有宣布新措施，於1月6日起，如香港居民在過去14天到過河北省，均要在關口做病毒檢測。

【17:02】豐澤樓方面，徐德義醫生表示，在第一次強制檢測時已有超過95%人檢測，比率算高。有專家覺得可能是有人在第一次檢測時，在病發初期，所以不能並未能找出來，其後可能開始發病，所以污水樣本再發現有陽性，所以建議再做第二次檢測，希望找到確診者。

【16:52】張竹君醫生表示，啟德個案追蹤指揮中心將設置於啟德社區會堂，主要是因為衛生防護中心不夠地方。下周一將借調100名紀律部隊成員來幫忙追蹤密切接觸者，並會為相關人員提供訓練。

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【16:36】今增33宗確診個案，5宗源頭不明再創第四波以來的新低，而初步確診個案為30多宗。食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，政府將派發改良樣本收集包。在檢測表格上填名、身分證、電話號碼，交之前再對資料，要按指引收集咽喉的口水，即使陰性結果也會可獲發短訊通知。

【12:20】消息指，本港今日新增逾30宗新冠肺炎確診個案。

新冠肺炎｜疫情追蹤料變三層 何栢良倡參考內地 動員快速堵截

【11:14】第四波疫情緩和，有指政府將由現在的兩層追蹤，加強至三層追蹤，並於啟德設置指揮中心。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在商台節目指出，加強病毒追蹤是好的轉變措施，如果做得好，「長期捱打」的形勢會有明顯改善，倡可參考內地做法。他坦言，在社區長時間維持「零個案」很困難，強調如有零星個案傳入社區，關鍵在於能否快速堵截，不要引起牽連大波。

【10:51】新一輪防疫抗疫基金的「健身中心資助計劃」明日（8日）開始接受申請。為去年12月10日起關閉的健身中心，提供一筆過10萬元資助，截止申請日期為2月8日。民政事務局已委託中國香港體適能總會協助推行計劃。如對計劃及申請手續有疑問，可致電2389 3538查詢。計劃的申請表格及指引可於民政事務局網頁下載。

牛年年宵市場或取消 檔主擬租吉舖賣年花 花農花場開賣

【08:00】新冠肺炎疫情反復，食衞局局長陳肇始周一（4日）表示過年前無空間放寬防疫措施。食環署稱會繼續評估疫情的最新發展，不排除調整年宵市場的規模，甚至取消舉辦年宵市場。

面對年宵市場可能夭折，有本地花農不想坐以待斃，計劃租住宅區的臨時舖位賣年花；亦有花農決定集中留在花田出售賀年盤栽、鮮花，令花市「遍地開花」。由於租舖及入貨已逼在眉睫，促當局盡快作出決定。

有賣年花商戶不滿當局猶豫不決，對他們入貨、找人手、場地等大受影響；又有花農說認為，取消年宵市場不會影響市民購花意欲，反會令其他零售點出現人潮，無補於事。

新增曾有患者潛伏期光顧的9間食肆。

確診食肆｜增9餐廳 翠林邨隱形患者元旦曾到將軍澳中心穴の酒販

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，昨日單日新增25宗確診，是一個半月以來新低。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有9間食肆上榜，多名居住強檢大廈名單的隱形患者，曾港島及九龍食肆用膳。

一名居住強制檢測大廈名單內的隱形患者，在發病前曾到過至少3間餐廳用膳，分別為觀塘APM金記冰室、藍田麗港城商場一粥麵及將軍澳中心穴の酒販；其餘患者則分別過訪過灣仔英皇大廈大澳德發、炮台山公主大廈知粥嘗樂、香港國際機場一號客運大樓Delifrance及深水埗曼坊意樂餐廳。

強制檢測大廈｜彩雲邨豐澤樓料仍有隱形病人 居民須二度強檢

【00:00】食物及衞生局公布，由於彩雲邨豐澤樓的污水樣本檢測仍然持續呈陽性，因此向該大廈居民及訪客發出第二次強制檢測令，任何在去年12月15日至12月28日期間曾身處豐澤樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周六( 9日)或之前接受檢測。

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昨日總覽：新冠肺炎．1.6｜新增個案跌至25宗 彩雲邨豐澤樓須二度強制檢測疫情持續放緩 消息：本地個案減至單位數 可放寬限聚令、禁堂食增25宗確診創個半月新低 張竹君：好跡象 憂社區仍存隱性傳播牛年換新鈔｜銀行職員憂致人群聚集播毒 金管局鼓勵派電子利市消息指BioNTech疫苗可下月供港 食衞局周五晤醫學界商接種安排

有確診患者報稱住在貝沙灣4期貝沙灣南灣5座。（資料圖片）

確診大廈｜薄扶林貝沙灣女住客染疫 九巴車長住強檢大廈榮熙閣

【00:00】新冠肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增25宗個案。衞生防護中心晚上更新的大廈名單，其中有確診者報稱住在薄扶林大型豪宅屋苑貝沙灣南灣；至於確診的九巴車長則住在長沙灣寶熙苑榮熙閣，屬於需要強制檢測的大廈。

增25宗確診第四波以來新低 艾齡樓須撤離 九巴司機染疫未知源頭強制檢測大廈｜馬鞍山頌安邨頌智樓有2不明個案 準媽媽即往檢測強制檢測大廈｜澤豐花園澤民樓多人確診 家長為幼子取樽免外出家居限聚令｜何栢良：僅少數個案涉親戚聚會 推新措施需數據支持

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▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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停課｜下周起可1/6學生回校 有中學安排中三及中六生各上課半晝新冠肺炎｜中學校長會料中六生優先回校 促盡早公布校本評核安排新冠肺炎｜區議員畢東尼料逾200滯英港人 包括須覆診癌症患者