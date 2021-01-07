周梓樂死因｜裁判官作總結　提醒陪審團勿預設立場　料將退庭商議

科大生周梓樂前年11月4日在警民衝突中，被發現倒臥尚德停車場平台，4日後不治。事隔一年，死因庭展開研訊，日前傳畢48名證人及檢視142件證物，裁判官高偉雄今早（7日）總結證供時，提醒陪審團不要受傳媒報導影響，亦不要有預設立場，假定某些人的做法是對是錯，或懷有目的。他上午尚未完成總結證供，下午開庭繼續，預料將退庭商議。

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。除了家屬外，警務處處長以及消防處處長在研訊中途亦被列為有利害關係人士。

周梓樂父親周得明。（張浩維攝）

裁判官提醒陪審團 只需根據證據找出死因 不要受傳媒報導影響

今早甫開庭，法庭應陪審員要求播放錄影，以讓他們再了解案發環境。

其後裁判官總結證供時，提醒陪審團只需根據研訊證據找出死因，不要受傳媒報導影響。他又指，對示威者及警方有意見屬正常，但陪審團不應因此而有預設立場，假定某些人的做法是對是錯，或懷有目的。

早前救護員作供指，救護車駛至廣盈閣的消防閘口時，遭違例停泊的車輛堵住，遂決定下車，步行百多米入停車場。

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早前研訊中有新發現 需押後了解

警方代表前日結案陳詞時，直指若救援有誤，相關的管理公司是「罪魁禍首」、「難辭其咎」。昇捷管理服務有限公司為該屋苑提供物業管理服務，其中包括廣盈閣。其母公司昇捷控股有限公司昨日發聲明，澄清廣盈閣旁消防閘外的緊急事故行車路，並不屬於昇捷的管理範圍。而裁判官今亦強調，不知該處到底是公家道路還是私家道路，不清楚由誰負責管理。

是次研訊在去年11月16日展開，原定需時5星期，即預計於翌月18日完結。惟研訊中期有新發現，各方需再作了解，故研訊曾押後一周，最終延至3日前才傳畢所有證人。裁判官高偉雄原本在去年年尾，需審理東華三院李東海小學林麗棠老師在校內墮斃的死因研訊，但因是次研訊未能如期結束，林老師的案件現由其他裁判官處理。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)