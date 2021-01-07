林老師死因｜時任校長作供　指情急下以擔心語氣 著林考慮辭職

死因庭繼續就東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠，前年在校內墮斃的事件作研訊。時任校長羅婉儀今日（7日）出庭作供，她稱在任期間，林的教學擔子有減少，至於行政工作只增加一項，要她處理圖書過期罰則。她承認在當年就澳門交流團會見林時，曾一時情急下向她說「你知唔知將來再犯，會無公積金，你會唔會考慮辭職？」但當時是以擔心、哀求語氣向林說。

死者林麗棠（終年48歲）前年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

時任校長羅婉儀指 知林老師有情緒問題 但起初不知對方抑鬱症

羅婉儀今日出庭作供，她稱入職時，蔡副校曾向她提及林與學生有衝突，但蔡基於私隱問題不願多講。羅稱自己一直知悉林有情緒問題，但她初入職頭一年並不知林亦有抑鬱症。

被問到林當時的工作量，羅稱，蔡副校一直協助調整林的教學擔子，而在她任內，林由教授1至2科主科，減至只有中文科。在行政工作方面，羅指失書事件後，校方新增圖書過期罰則，而林要負責執行，但除此方面工作增加外，其他行政工作「無乜大分別」。

羅又解釋，由於當年人手緊張，所以無法再安排教學助理協助林，她稱「唔知個TA（教學助理）原來好重要。」不過，她後來得知有另一助理協助林。

指自已見林老師少於10次

羅稱自己在工作上與林接觸不多，因她非林直轄上司，而她指一直很多同事支持林的圖書及行政工作，在任以來只接見過林少於10次。

羅解釋，有關失書事件的會面，雙方傾談期間，林突然站起，她不知所為何事，所以羅著林「不如你坐低聽我講埋先」，而林也沒拒絕，亦沒請求離開，會面期間，林沒哭泣，只有面紅。

羅續指，雖然有老師早在澳門交流團數月前，已告知她交流團事宜，但她後來已忘記事件。當年2月28日，她只會見林一段短時間，會面中她問到林知不知道要出通告，惟林答不出聲，只點頭及搖頭回應。

羅表示，當時她精神壓力也很大，腦海中想到學生若出意外，林或無法處理，又不知挪亞方舟及中大的活動有否出通告，一時情急下對林說：「你知唔知將來再犯，會無公積金，你會唔會考慮辭職？」

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指林老師墮樓前一日的會面 自已「無惡過」

羅又稱，自己當時以擔心口吻向林說，但林沒反應。被問及是否有責備林，羅解釋自己是哀求林，因為她感覺「學校做唔到嘢保障學生安全」，所以也感到無助。而由於當日林「聲沙」，因此著她「慢慢寫」報告解釋，又稱報告「無deadline」。

不過，死因研訊主任質疑，為何羅聲稱報告「無deadline」，但又催促林交報告，羅解釋因為想林交代事件，令她清楚可找甚麼人幫林，並在分工大會提出。她又知道自己28日處理不當，本想在3月5日會面告訴她，校方將會找圖書副組長協助她。

羅聲稱3月5日當日「病病地」，會面期間「無惡過」，只是問林「有無人教佢出通告」，但林回道「無人教佢」，又承認自己「哦咗一句」，向林稱「去本地圖書館都要出啦」。羅強調，林在會面中沒有哭泣，並解釋以往林想哭前會面紅，但這次卻沒有。不過，後來她得知林出校長室後哭泣，她於是叫林的直轄上司關心林。

羅當日下午，得知林前往東華三院總部後，因擔心林的情緒，於是告知鄭副校，後來才獲告知要保密。

案件編號：CCDI206/2019