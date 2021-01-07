中大：7.5%高血壓患者有胸主動脈瘤　手提心臟超聲波掃瞄器助篩查

胸主動脈瘤是香港最常見的死亡原因之一，常見於高血壓患者，在香港每年平均有1,400人因此病入院，死亡個案達300宗。香港中文大學醫學院一項最新研究發現，本港每100個高血壓患者，就有7.5人患有胸主動脈瘤，當中並以男性和長者為主。 研究亦證實手提心臟超聲波掃瞄器，可有效篩查胸主動脈瘤，醫生培訓時間只需30分鐘，適合門診及一般診所日常應用。

香港中文大學醫學院一項最新研究發現，本港每100個高血壓患者，就有7.5人患有胸主動脈瘤。（袁澍攝）

中大醫學院研究團隊2016年6月至2018年7月期間，招募1,529名平均年齡達62歲的華人高血壓患者，並利用手提心臟超聲波掃瞄器為他們進行經胸壁超聲心電圖。結果發現有115人患有胸主動脈瘤，患病率達7.5%。另外，當中有38個主動脈直徑大於4.5厘米，經過進一步電腦斷層掃描對比，當中有35個為主動脈瘤，手提心臟超聲波掃瞄器檢測陽性預測值達92.1%。

比起電腦掃描，中大醫學院影像及介入放射系系主任余俊豪表示，超聲波掃描在方便程度、效率、成本都更好，且無輻射危險性及危險性，準確程度雖然低於普通電腦掃描，但也已經足夠使用。

胸主動脈瘤患者中，以男性和長者為主。（資料圖片／梁鵬威攝）

中大醫學院內科及藥物治療學系心臟科教授李沛威表示，中大的研究證實胸主動脈瘤患者在香港的高血壓群組中非常普遍，而利用手提心臟超聲波掃瞄器用於臨床為高血壓病人篩查十分可行，完整檢查只需要10分鐘左右，非心臟專科的醫生掌握也較快。

中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院教授黃至生提醒市民多關注高血壓風險，建議由18歲起每兩年檢查一次血壓。（袁澍攝）

胸主動脈瘤屬血管病變，常見於高血壓患者，病人位於胸腔的主動脈出現永久性的擴張，一旦併發主動脈撕裂或破裂會導致生命危險。香港每年平均有1,400人因胸主動脈瘤入院，死亡個案達300宗。中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院教授黃至生提醒市民多關注高血壓風險，建議由18歲起，每兩年檢查一次血壓，並採取健康的生活方式預防及控制高血壓。