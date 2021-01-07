反修例及疫情下　八大上年度捐款額不跌齊升　升幅由3.3%至近7倍

新一年各大學相繼公布最新年報，過去一年多經歷反修例風波及新冠肺炎疫情，港大校長張翔在年報中形容，在2019/20年度，「大學面對自二次大戰以來最大的挑戰」，但仍然見到曙光，獲得創新及擴展網上教學的機會。 而上年度經歷兩大危機，八間資助大學財政仍然穩健，全部均錄得盈餘，捐款額更大幅增加，升幅由3.3%至近7倍不等。中大籌得捐款13.8億元，金額為眾院校之冠，其次是港大，捐款額達12.3億元。

港大校長張翔在年報中形容，在2019/20年度，「大學面對自二次大戰以來最大的挑戰」，但仍然見到曙光，獲得創新及擴展網上教學的機會。（資料圖片）

張翔：港區國安法對學術界影響未明 大學仍維持學術自由

八間大學陸續公布2019/20年度報告，其中，港大校長張翔在年報中表示，社會動盪及新冠肺炎疫情，對本港及大學有重大影響，形容這一年「充滿危機」，「大學面對自二次大戰以來最大的挑戰」。不過，張翔指，危機下仍然見到曙光，令大學獲得創新及擴展網上教學的機會，令大學領袖深切反思未來，亦積極提升校園建設，吸引全球頂尖學者。

他又強調，在本港政局下，包括落實《國安法》後，大學仍然維持學術自由，亦會確保依法行事。但他亦提出，《國安法》對學術界影響未明，法律學院已舉行工作坊，以增強大學對法例的理解。展望未來，他認為，大學須「兩條腿走路」，一方面應對社會挑戰，另一方面繼續提供及追求優質教育，推動港大及香港前行。

中大：大學無可避免地要投放額外資源修復校園

而中大財報年報指，社會事件及疫情，都為大學在健康、安全及營運上帶來重大和直接的衝擊和考驗。年報指，大學無可避免地要投放額外資源修復校園，提昇校內防疫措施，加強資訊科技設備以支持大規模網上學習。

2019/20年度八大資助大學財政仍然穩健，全部均錄得盈餘，由20.3億元至2.6億元不等，主要受惠於捐款及政府第八輪配對補助金及研究配對補助金。當中，中大錄得最高盈餘，為20.3億元，按年升逾86%，其次港大錄得14.2億元盈餘，較對上一年度升逾1倍。

中大籌得捐款較上年度增81.6%



社會事件及疫情未有影響八大捐款額，增幅由3.3%至近7倍不等。其中，中大2019/20年度籌得捐款約13.8億元，比上一個年度增81.6%，金額為眾院校之冠；其次是港大，捐款額達約12.3億元，按年升1.8倍。而城大於2019/20年度籌得約3.8億元，比2018/19年度大增3.32億元，升幅近7倍。