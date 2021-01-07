社會運動兼疫情衝擊　八大學上年度捐款額反升　增幅3.3%至7倍

新一年各大學相繼公布最新年報，過去一年多經歷反修例風波及新冠肺炎疫情，八間資助大學財政仍然穩健，全部均錄得盈餘，捐款額更大幅增加，升幅由3.3%至近7倍不等。中大籌得捐款13.8億元，金額為眾院校之冠；其次是港大，捐款額達12.3億元。港大校長張翔在年報中形容，在2019/20年度，「大學面對自二次大戰以來最大的挑戰」，但仍然見到「曙光」，獲得創新及擴展網上教學的機會。

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2019年反修例風波下，多間院校成為衝突戰場，各學校其後需要斥資修復校園，更同時面對捐款擱置或減少的壓力。不過，根據八間大學最新財政年報，各校捐款額不跌反升，增幅由3.3%至近7倍不等。

中大籌近14億升七成 港大增近2倍

其中，中大2019/20年度籌得捐款約13.8億，比上一個年度增6.2億，升約81.6%，金額為眾院校之冠。年報透露，本年度由賽馬會慈善信託基金捐增的款項約5.5億，按年增約2.3億，增幅逾七成。

港大捐款額則約12.3億元，相比前一年度的4.4億，按年升1.8倍。而城大捐款額增幅為各校最高，2019/20年度籌得約3.8億元，較2018/19年的4,837萬，大增增加3.32億元，升幅近7倍。

城大的籌款增幅最多，約6.9倍，總額為3.8億。該校的年報指，上年度各類捐款源源不絕，包括豐樹產業私人有限公司及香港華嚴佛學社，分別成立留本基金及學生獎學金支持學生。城大亦從已故政壇元老鍾士元的遺產獲得巨額捐款，以支持高等研究院的發展。城大指，捐款將用於成立「鍾士元基金」，以聘任各學術領域的國際知名學者。

港大校長張翔在年報中形容，在2019/20年度，「大學面對自二次大戰以來最大的挑戰」，但仍然見到曙光，獲得創新及擴展網上教學的機會。（資料圖片）

張翔：港區國安法對學術界影響未明 大學仍維持學術自由

港大校長張翔在年報中表示，社會動盪及新冠肺炎疫情，對本港及大學有重大影響，形容這一年「充滿危機」，「大學面對自二次大戰以來最大的挑戰」。不過，張翔指，危機下仍然見到曙光，令大學獲得創新及擴展網上教學的機會，令大學領袖深切反思未來，亦積極提升校園建設，吸引全球頂尖學者。

他又強調，在本港政局下，包括落實《國安法》後，大學仍然維持學術自由，亦會確保依法行事。但他亦提出，《國安法》對學術界影響未明，法律學院已舉行工作坊，以增強大學對法例的理解。展望未來，他認為，大學須「兩條腿走路」，一方面應對社會挑戰，另一方面繼續提供及追求優質教育，推動港大及香港前行。

中大：大學無可避免地要投放額外資源修復校園

而中大財報年報指，社會事件及疫情，都為大學在健康、安全及營運上帶來重大和直接的衝擊和考驗。年報指，大學無可避免地要投放額外資源修復校園，提昇校內防疫措施，加強資訊科技設備以支持大規模網上學習。

八大財政全錄盈餘 僅科大盈餘下跌

整體而言，2019/20年度八大資助大學財政仍然穩健，全部均錄得盈餘，由2.6億至20.3億不等，主要受惠於捐款增加及政府第八輪配對補助金及研究配對補助金。

當中，中大錄得最高盈餘，為20.3億，按年升逾86%；其次港大錄得14.3億盈餘，較對上一年度升逾1倍。而八間院校中，僅科大財政盈餘錄得跌幅，按年下降約四成至3.4億。科大於年報解釋，由於投資環境不穩，令利息和投資回報下降，但自負盈虧持續進修教育活動、輔助服務及其他收入的盈餘增長，抵銷部分跌幅。

《香港01》向八大查詢有關捐款情況，城大回覆指，全賴社會各界的慷慨捐助與支持。教大指2019/20年度捐款按年增長超過三倍，為歷年最高。同期，亦錄得總額達3.06億港元的承諾捐款，涵蓋多個範疇的先導項目，包括特殊教育、教育創新科技、中國語言及文化、生命教育，以及獎學金與助學金。