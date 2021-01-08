新冠肺炎．最新｜食環署：取消農曆年宵市場　不辦車公誕新春市場

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，截至昨日凌晨，本港新增33宗確診個案，至今本港累計9,108宗個案。 政府已徵召約100名紀律部隊人員，協助追踪緊密接觸者，並會於啟德社區會堂設立指揮中心。當局又指，未來會於全港18區設立社區疫苗注射中心，統一注射需低溫儲存的BioNTech / 復星疫苗，減少因分散接種而造成的混亂。

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【18:41】醫管局公布，一名89歲確診男病人（個案編號：7725）今日下午12時36分離世。病人本身有長期病患，於去年12月15日因發燒、咳嗽及氣促入住基督教聯合醫院接受治療，同日確診，病人情況持續惡化。至今共有152名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世，連同在家及在私家醫院不治病人，合共有156名患者死亡。

【18:33】食物環境衞生署宣布因應2019冠狀病毒病疫情的發展，決定取消原定今年2月在15個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。

食環署解釋說，本港目前疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險。食環署表示，為協助花農以其他方式銷售年花，會與業界主要持份者會面，探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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【16:42】醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，公立醫院早前暫停陪產服務, 但與專家討論後, 考慮陪產人士可有助緩和情緒等，決定下周二（12日）起恢復有限度恢陪產服務, 但要嚴守感染控制措施，包括所有產婦入院要做篩查, 陰性才可陪產，及陪產人士要有過去3天陰性證明等等。

【16:30】今增45宗個案，無源頭為22宗，其中一宗是浸會醫院一名護士，豐澤樓增3初步陽性個案。另外，再多3幢大廈需要進行強制檢測，分別是啟晴邨恩晴樓、大圍美田邨美秀樓、新填地街26號。另外，初步陽性個案為40多宗。

【12:46】新冠肺炎肆虐，去年12月底聯合醫院懷安科2D病房爆發疫情，累計12名病人、9名醫護及職員確診，屬本港疫情以來最大規模的院內爆發，當中3名病人更病逝。不過，原來在一眾醫護人員、專家為這次爆發而四處奔走，安排病人檢測、職員檢疫、改善感染控制等的同時，聯合醫院行政總監（俗稱院長）譚錦添正享受他的17天長假，未有因應今次突發事件而取消休假及返回醫院主持大局，前線醫護狠批他「神隱」。



另有消息人士透露，譚錦添在重回崗位後向一眾醫護發電郵送上新年祝福，內容提到縱然在去年醫院服務和病人護理都受到影響，但因為管理層與前線都團結一致，才成功渡過這一年。

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【12:44】港府訂購的新冠肺炎疫苗預計下月才抵港，內地就率先開展疫苗接種計劃。香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨日（7日）就已經注射國藥集團的疫苗。對於部份港人對內地製疫苗有顧慮，他強調不應該考慮疫苗來源地，應「看數據、看事實」。他又表示對中國製造（Made in China）的疫苗有信心，目標今個星期內為醫院所有員工接種新冠疫苗。

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【12:38】明愛醫院發言人今日（8日）公布，一名確診新型冠狀病毒病人今日離世。一名86歲有長期病患女病人（個案編號：8725）於去年12月28日因發燒及肺炎入住明愛醫院，同日確診。病人情況持續惡化，延至今晨12時43分離世。她住長沙灣幸福邨福日樓，屬感染源頭不明個案。連同上述病人，本港至今155人染疫亡。

【12:35】巴西聖保羅政府公布，科興新冠疫苗在當地後期測試有效率為78％。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（8日）早在港台及商台節目表示，78%保護率「算係幾理想」，但此並非完整報告，數據亦不包括長者及長期病患者。他指BioNTech / 復星首批100萬劑疫苗將於2月底到港，預料今年底前大部份市民都能接種疫苗。

相關新聞:新冠疫苗｜許樹昌：科興78%保護率幾理想 惟數據不包括長者

【00:05】巴西聖保羅政府公布，科興新冠疫苗在當地後期測試有效率為78％，即疫苗保護率為78%。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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1月7日新增患者到訪餐廳

【00:02】衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有8間餐廳曾有患者到訪，主要集中在九龍區，一名61歲無源頭患者曾到九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。



深水埗區有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈名單的患者曾到其中3間茶記，分別是元朗冰室、翠河餐廳及皇冠冰室；九龍城區有2間上榜，一名居強檢大廈何文田邨靜文樓患者曾到何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店及大快活用餐。

確診食肆｜增8餐廳上榜 有不明源頭患者曾到香格里拉大酒店

一名61歲男患者（個案編號9069）上月31日報告或最後到訪九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。（九龍香格里拉大酒店圖片）

▼1月7日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【00:01】雖然疫情稍有緩和，但根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，若對比過去14天，本港再有6幢大廈新上榜，其中2幢都屬於將軍澳藍田隧道地盤群組，包括元朗俊賢坊2號恆運樓、長沙灣兼善里27號。



此外，元朗金輝大廈累計已有6人染疫，他們全部都屬於將藍隧道群組。

確診大廈｜多6住所上榜 元朗金輝大廈6人染疫 全屬將藍隧道群組

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