新冠肺炎．1.8｜食環署：取消農曆年宵市場　不辦車公誕新春市場

本港新型冠狀病毒肺炎回落後反彈，衞生署今日（8日）公布新增45宗確個案，累計增至9,153宗，連續兩日回升。今日再多兩名年長患者不治，累計增至156人死亡。

新冠疫苗｜料農曆新年前後開始 社區接種中心每日接種2500劑

【22:34】本港新型冠狀病毒肺炎持續，港府訂購的新冠肺炎疫苗預計2月才抵港。醫學界多名代表今日（8日）與食物及衞生局會面，商討新冠疫苗事宜。醫學界代表會後引述當局指，料最快可於2月中的農曆新年前後安排市民接種，而每間社區注射中心會提供不同藥廠的疫苗，「相信市民唔會搞錯、去錯地方。」18區社區接種中心每個每日可注射2,500劑疫苗，一周七日朝8晚8運作，一個月內便可接種135萬劑疫苗。

晚市禁堂食｜入冬最凍寒夜 市民街邊進餐

【21:47】由於新冠肺炎疫情持續，現有社交距離措施維持至本月20日。今日（8日）晚上氣溫嚴寒，但在晚市禁堂食令下，有不少市民在街邊進食晚餐。

今日（8日）晚上氣溫低至7度，但在禁堂食的影響下，有不少市民迫於無奈要在街邊進食晚餐。（馬煒傑攝）

【21:30】食物及衞生發出強制檢測令，任何在2020年12月26日至本月8日期間曾身處大圍、美田邨美秀樓、啟啓晴邨欣晴樓或佐敦新填地街26號兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於下周一（11日）或之前接受檢測。若檢人士若在本月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜24歲女酒店檢疫期間准他人入房 違例被判罰1萬

【20:24】新冠肺炎疫苗不斷，為阻止輸入個案引爆本地爆發，當局由11月18日開始，受檢疫人士不得容許酒店職員以外的任何其他人士進入其酒店房間。一名24歲女子回港在酒店強制檢疫14天期間，在12月4日無合理辯解或授權下，准許其他人進入其酒店房間，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）規定，今日（8日）在東區裁判法院被判罰款10,000元，為新限制實施後首宗。

科興疫苗有效率78% 衞生署：正索取疫苗臨床測試數據作評估

【20:12】新冠肺炎疫情未息，港府早前公布與三間新冠疫苗供應商達成協議採購，政府疫苗接種計劃專責小組成員、衞生防護中心前總監曾浩輝昨日（7日）透露，德國BioNTech / 復星和中國科興疫苗各100萬劑，有望在2月初或之前到港。

港府今日（8日）表示，在港開始注射前，藥廠須提供第三期臨床研究數據、生產過程等資料作申請，而衞生署已與科興接洽，希望盡快取得疫苗CoronaVac在巴西進行臨床測試數據作評估。

年宵取消｜花墟店主高呼：真係㗎？ 會多入兩成貨惟擔心人流管制

【20:00】持續近一年的新冠肺炎疫情為年宵的舉行帶來陰霾，政府剛宣布會取消今年2月在15個地點舉行的農曆年宵市場。相信政府此決定將於一眾花農來說是噩耗，對旺角花墟的花店而言，該消息是久違的喜訊，有花店負責人表示，年宵市場取消後，市民將會到花墟購買年花，相信能帶動接下來的生意。而早前未能向花農提供確定的入貨計劃，如今亦確定可再增加兩成入貨量。亦有售賣新年應節裝飾的店舖指，因中國人重視農曆新年，不少長者更願意消費，因此目前生意受到的影響不大。

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新冠肺炎｜醫管局研為員工定期檢測 先安排腫瘤科病房等指定員工

【19:58】醫管局表示，為保障醫護及病人的安全，正研究為員工提供定期病毒檢測服務，由‪1月11日至24日期間，‬先導為需要照顧較體弱病人的指定員工安排定期檢測服務。

新冠肺炎｜86歲及89歲長期病患病人離世 累計156名患者病逝

【18:41】醫管局公布，一名89歲確診男病人（個案編號：7725）今日下午12時36分離世。病人本身有長期病患，於去年12月15日因發燒、咳嗽及氣促入住基督教聯合醫院接受治療，同日確診，病人情況持續惡化。至今共有152名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世，連同在家及在私家醫院不治病人，合共有156名患者死亡。

牛年年宵市場取消 停辦車公誕新春市場 食環署物色公屋場地賣花

【18:33】食物環境衞生署宣布因應2019冠狀病毒病疫情的發展，決定取消原定今年2月在15個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。

食環署解釋說，本港目前疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險。食環署表示，為協助花農以其他方式銷售年花，會與業界主要持份者會面，探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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新冠肺炎｜三紀律部隊借調百人助個案追蹤 以自願形式募集人手

【17:05】本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心預期下周一（11日）起在啟德社區會堂設立個案追蹤指揮中心，借調約100名紀律部隊人員，協助追蹤確診者的密切接觸者。消息指，從紀律部隊借調的人手，主力負責透過電話聯絡確診個案的緊密接觸者。據了解，有關紀律部隊本周中起，已開始在內部以自願形式募集人手。

醫管局有限度恢復陪產服務 準爸爸需持陰性證明、非隔離人士

【16:42】醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，公立醫院早前暫停陪產服務, 但與專家討論後, 考慮陪產人士可有助緩和情緒等，決定下周二（12日）起恢復有限度恢陪產服務, 但要嚴守感染控制措施，包括所有產婦入院要做篩查, 陰性才可陪產，及陪產人士要有過去3天陰性證明等等。

新冠肺炎｜86歲及89歲長期病患病人離世 累計156名患者病逝

【15:06】本港新冠肺炎疫情未止，明愛醫院今日（8日）公布，一名86歲女病人（第8725宗個案）於今日（8日）凌晨離世。該病人有長期病患，居於長沙灣幸福邨福日樓，於去年12月28日確診。至今本港累計155名確診者病逝。

今增45個案 無源頭急增至22宗佔近半 增3大廈被列強檢

【16:30】今增45宗個案，無源頭為22宗，其中一宗是浸會醫院一名護士，豐澤樓增3初步陽性個案。另外，再多3幢大廈需要進行強制檢測，分別是啟晴邨恩晴樓、大圍美田邨美秀樓、新填地街26號。另外，初步陽性個案為40多宗。

新冠肺炎｜被問會否提供誘因鼓勵接種疫苗 陳肇始︰唔一定有用

【14:40】新冠肺炎襲港一周年，本港追蹤患者接觸者的速度仍然被批評過慢，用傳真機接收及傳遞資料更見落後。食物及衞生局局及創新及科技局早在去年（2020年）九月便提及，正研發以電子方式收集接觸者資料的平台，多月來都無進展。食物及衞生局局長陳肇始今日（八日）出席立法會時指，平台去年底大致完成開發，正試行但需時改善。

被問到政府有否考慮提供誘因鼓勵市民接種新冠疫苗，陳肇始指，需了解市民對疫苗卻步原因，若政府提供誘因可增加市民接種率，當局會思考，但當市民是基於不認識及欠了解，而不注射疫苗，「唔一定（提供）誘因都有用，要了解清楚」。

【12:46】新冠肺炎肆虐，去年12月底聯合醫院懷安科2D病房爆發疫情，累計12名病人、9名醫護及職員確診，屬本港疫情以來最大規模的院內爆發，當中3名病人更病逝。不過，原來在一眾醫護人員、專家為這次爆發而四處奔走，安排病人檢測、職員檢疫、改善感染控制等的同時，聯合醫院行政總監（俗稱院長）譚錦添正享受他的17天長假，未有因應今次突發事件而取消休假及返回醫院主持大局，前線醫護狠批他「神隱」。



另有消息人士透露，譚錦添在重回崗位後向一眾醫護發電郵送上新年祝福，內容提到縱然在去年醫院服務和病人護理都受到影響，但因為管理層與前線都團結一致，才成功渡過這一年。

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九龍東醫院聯網總監譚錦添醫生。（資料圖片／李澤彤攝）

【12:44】港府訂購的新冠肺炎疫苗預計下月才抵港，內地就率先開展疫苗接種計劃。香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨日（7日）就已經注射國藥集團的疫苗。對於部份港人對內地製疫苗有顧慮，他強調不應該考慮疫苗來源地，應「看數據、看事實」。他又表示對中國製造（Made in China）的疫苗有信心，目標今個星期內為醫院所有員工接種新冠疫苗。

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盧寵茂率先接種內地的國藥疫苗，醫護為他打針時舉拇指示好。（香港大學深圳醫院提供圖片）

【12:38】明愛醫院發言人今日（8日）公布，一名確診新型冠狀病毒病人今日離世。一名86歲有長期病患女病人（個案編號：8725）於去年12月28日因發燒及肺炎入住明愛醫院，同日確診。病人情況持續惡化，延至今晨12時43分離世。她住長沙灣幸福邨福日樓，屬感染源頭不明個案。連同上述病人，本港至今155人染疫亡。

【12:35】巴西聖保羅政府公布，科興新冠疫苗在當地後期測試有效率為78％。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（8日）早在港台及商台節目表示，78%保護率「算係幾理想」，但此並非完整報告，數據亦不包括長者及長期病患者。他指BioNTech / 復星首批100萬劑疫苗將於2月底到港，預料今年底前大部份市民都能接種疫苗。

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【10:44本港新冠肺炎疫情未止，社交距離措施放寬無期。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（8日）在電台節目表示，市民外出吃團年飯的機會不高，政府的目標是盡快將本地個案清零。衞生署昨日公布設立「個案追蹤指揮中心」，許樹昌說，原本衛生署和警方合共僅140多人負責追蹤工作，現短期內可以提升至約290人，相信對追蹤個案及密切接觸者絕對有幫助。

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「漫春天精品酒店」職員周小姐表示，疫情下，清潔工加強房間清潔，每每要花上半小時以上。（梁煥敏攝）

【08:00】新冠肺炎疫疫情襲港接近一年，對本港各行各業帶來經濟影響早已浮現。本港酒店業隨著遊客不能來港而帶來打擊，紛紛轉攻本地客大搞Staycation，四星酒店千多元一晚包一餐，日租酒店強攻本地人生意，這是否會搶走時鐘酒店的生意，令經營環境變得更艱難？

時鐘酒店「漫春天精品酒店」職員直言有影響，但現時已回復八成生意，估計較日租細一半影響，「第二、三波疫情啲人真係驚，無人出街，生意係好靜，而家習慣晒照嚟，但夜間生意因為無堂食，係有好大影響。」原來，不能外出用膳，連帶的影響並非但但只有飲食業，連帶夜生活生意亦長期受到影響。

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【00:05】巴西聖保羅政府公布，科興新冠疫苗在當地後期測試有效率為78％，即疫苗保護率為78%。

巴西聖保羅政府：中國科興疫苗在當地後期測試有效率為78％

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

1月7日新增患者到訪餐廳

【00:02】衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有8間餐廳曾有患者到訪，主要集中在九龍區，一名61歲無源頭患者曾到九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。



深水埗區有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈名單的患者曾到其中3間茶記，分別是元朗冰室、翠河餐廳及皇冠冰室；九龍城區有2間上榜，一名居強檢大廈何文田邨靜文樓患者曾到何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店及大快活用餐。

確診食肆｜增8餐廳上榜 有不明源頭患者曾到香格里拉大酒店

一名61歲男患者（個案編號9069）上月31日報告或最後到訪九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。（九龍香格里拉大酒店圖片）

▼1月7日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

+ 29 + 29 + 29

【00:01】雖然疫情稍有緩和，但根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，若對比過去14天，本港再有6幢大廈新上榜，其中2幢都屬於將軍澳藍田隧道地盤群組，包括元朗俊賢坊2號恆運樓、長沙灣兼善里27號。



此外，元朗金輝大廈累計已有6人染疫，他們全部都屬於將藍隧道群組。

確診大廈｜多6住所上榜 元朗金輝大廈6人染疫 全屬將藍隧道群組

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