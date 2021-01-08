反修例網「香港編年史」疑未能瀏覽　警方︰可要求禁危害國安訊息

記載反修例事件資訊的網站「香港編年史」日前起，無法透過一般途徑進入網站，間中可顯示首頁，惟透過「虛擬私人網路」（VPN），利用外地IP地址就可以連接，引起質疑是當局下令網絡供應商封鎖網站。警務處回覆查詢表示，不評論個別個案，但指出根據《香港國安法》，警方可要求服務商，對涉及「相當可能構成」或「相當可能會導致」危害國家安全罪行的電子訊息，作出禁制行動。

記錄反修例運動資訊的網站「香港編年史」，疑未能用本港IP瀏覽，惟透過「虛擬私人網路」（VPN）外地IP可以連接。（網頁截圖）

由日前起，至少透過三間網絡服務供應商，均無法透過一般途徑進入「香港編年史」網站，頁面顯示「Error 502」，或者是顯示舊頁面且無法瀏覽分頁。惟透過「虛擬私人網路」（VPN），利用外地IP地址就可以連接。

警方：《國安法》可禁制危害國家安全電子訊息

警方回應表示，不評論個別個案，但指出根據《香港國安法》第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息作出禁制行動。警方採取任何行動，會按實際情況，依法處理。