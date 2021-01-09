新冠肺炎・最新｜增59確診　新元朗中心、山景邨兩大廈強制檢測

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（9日）公布新增確診個案59宗，累計達9212宗，再多2幢大廈被列強制檢測名單，包括新元朗中心第3座、山景邨景麗樓；初步確診錄得20多宗。

【16:51】張竹君表示，今日初步確診個案有20多宗。被問到個案有反彈情況，她指今日有20多宗源頭不明個案，可能是長假期後的結果，社區有隱形傳播鏈。

【16:35】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生：今增59宗確診，其中本地個案53 宗，其中無源頭個案20宗。新元朗中心第3座、山景邨景麗樓2幢樓居民須強制檢測。路政署馬頭角及何文田中段隧道工程多6名工人初步確診。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生表示，橫頭磡普通科門診，1月7日收集5病人深喉唾液樣本，但之後職員發現沒有取出樣本至化驗。

廣華醫院一個病人初步確診，47歲男，1月8日因頭痛入內科監測病房，接受檢測後陽性，後入隔離病房，現情況穩定，有一個病人是密切接觸者，5病人是其他接觸者。

東區醫院一個61歲女病人，本身1月7日入院手術，手術前1月6日有入院前篩查，結果陰性。入院時她反映流鼻水、少少咳、輕微低燒。醫院再做病毒化驗拭子，陰性。她留院１月７日下午去核子醫學部檢查及全身麻醉手術，霧化程序的手術。因病人持續有徵狀，有做測試，結果又陽性。外科病房同格6病人是密切接觸者，5人留醫，會安排隔離，檢測全陰性；一人已出院，會叫回院檢測隔離。

【16:16】路政署今日（9日）表示，轄下中九龍幹線——中段隧道工程合約有工人確診新型冠狀病毒。

路政署昨日﹙8日﹚得悉該工程合約的馬頭角工地內一名承建商的工人確診新型冠狀病毒。承建商隨即聯絡衞生防護中心，安排該合約的工程人員接受病毒檢測。直至今日下午一時正，該署得悉該工程合約再有6名分別在馬頭角及何文田工地內工作的工人初步確診。有關工程合約的總承建商為布依格﹙土木工程﹚有限公司。

【13:11】消息表示，今日新增近60宗確診個案，是元旦以來最高。

【13:02】明愛醫院發言人今日（9日）公布，一名確診新型冠狀病毒病人今日離世。死者為71歲長期病患男病人（個案編號：8069），屬歌舞群組，住在大坑東邨東海樓，曾到始創中心海港酒家。於去年12月17日因高血糖及頭暈跌倒到明愛醫院急症室求診，及後確診感染新型冠狀病毒。病人情況持續惡化，12月25日轉到深切治療部，延至今晨2時45分離世。本港至今157宗死亡個案。

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

【10:56】36間指定酒店在12月22日開始運作，公務員事務局局長聶德權今（9日）早在商台節目稱，截至1月7日，指定酒店共接待6500人，平均入住率超過四成，衞生署在當中找出28宗確診個案。政府已展開第二輪指定檢疫酒店計劃，在2月中至4月中提供服務，目前的36間均表示希望繼續。但隨著入境人數下降，政府擬由提供12,000間酒店房減至10,000間， 並增加1,000元以下房間的比例。

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【10:06】公務員事務局局長聶德權今（9日）早在港台節目稱，預料在農曆新年或之後可開始疫苗接種計劃。政府將設四個途徑讓市民接種，包括18區社區疫苗接種中心、院舍外展服務、私家醫院及診所，以及醫院管理局和衞生署診所。



他預計疫苗接種中心將運作半年，擬由私家醫院及醫療機構承包有關工作，亦會招募公務員擔任中心行政人員。私家醫院及診所注射疫苗將獲政府補貼，醫生不可再額外收費。中心及診所須記錄疫苗過敏及副作用事件，並上報衞生署。

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【09:30】食物及衞生局局長陳肇始今日（9日）於商台《政經星期六》 表示，第4波疫情一直緩和， 14日平均數一直向下，但擔心長假期後會反彈。政府追蹤確診者的密切接觸者方面，會加人手包括警察、海關及入境處職員，大家眾志成城，「紀律部隊有偵查經驗，可以搵多一層密切接觸者」。她強調，盡量24小時內安排第一層密切接觸者入檢疫中心，第二層則要立即接受檢測。

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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昨日總覽：新冠肺炎．1.8｜新增反彈至45宗 農曆年宵市場取消今增45個案 無源頭急增至22宗佔近半 增3大廈被列強檢醫管局有限度恢復陪產服務 準爸爸需持陰性證明、非隔離人士新冠肺炎｜86歲及89歲長期病患病人離世 累計156名患者病逝年宵取消｜花墟店主高呼：真係㗎？ 會多入兩成貨惟擔心人流管制牛年年宵市場取消 停辦車公誕新春市場 食環署物色公屋場地賣花

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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確診大廈｜彩雲邨確診婦12.20已發病 寶石戲院A座多5人染疫

【01:05】新冠肺炎疫情持續，本港周五 (8日)新增42宗本地確診個案，半數為源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，多幢大廈被要列強制檢測名單的牛池灣彩雲邨，再有新增個案，確診的源頭不明婦人，早在12月20日已發病。

至於日前被列強檢的紅磡寶石戲院大廈A座，再有5宗確診，其中2宗源頭不明，一人早在元旦日發病。

彩雲邨多幢大廈被政府列入強制檢疫名單。（歐陽德浩攝）

確診食肆｜增7餐廳 32歲確診女曾到深水埗添好運、又一城Lady M

【00:50】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布1月8日新增45宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增7間餐廳有患者足迹。當中位於九龍城又一城的「Lady M」繼上月21日有確診者到訪過，周五（8日）再上榜，有確診者在1月5日或之前曾到訪過；而同一名確診者亦到過獲米芝蓮一星的深水埗「添好運點心專門店」。

另外，油麻地彌敦酒店的「稻香」同樣繼上月有確診者到訪過後，周五亦再次上榜。其餘上榜餐廳包括太子始創中心「潮‧悅」等。

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