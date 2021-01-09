新冠肺炎．最新｜昨初步確診又逾40宗　連續2日低位反彈

新冠肺炎疫情持續，衞生署昨（8日）昨公布新增確診個案45宗，累計達9,153宗，再多三幢大廈被列強制檢測名單；昨日初步確診錄得40多宗，是連續兩日由低位回升至4字頭。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨明言，市民想在農曆新年四人「飯聚」的可能性不高。

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

昨日總覽：新冠肺炎．1.8｜新增反彈至45宗 農曆年宵市場取消今增45個案 無源頭急增至22宗佔近半 增3大廈被列強檢醫管局有限度恢復陪產服務 準爸爸需持陰性證明、非隔離人士新冠肺炎｜86歲及89歲長期病患病人離世 累計156名患者病逝年宵取消｜花墟店主高呼：真係㗎？ 會多入兩成貨惟擔心人流管制牛年年宵市場取消 停辦車公誕新春市場 食環署物色公屋場地賣花

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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確診大廈｜彩雲邨確診婦12.20已發病 寶石戲院A座多5人染疫

【01:05】新冠肺炎疫情持續，本港周五 (8日)新增42宗本地確診個案，半數為源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，多幢大廈被要列強制檢測名單的牛池灣彩雲邨，再有新增個案，確診的源頭不明婦人，早在12月20日已發病。

至於日前被列強檢的紅磡寶石戲院大廈A座，再有5宗確診，其中2宗源頭不明，一人早在元旦日發病。

彩雲邨多幢大廈被政府列入強制檢疫名單。（歐陽德浩攝）

確診食肆｜增7餐廳 32歲確診女曾到深水埗添好運、又一城Lady M

【00:50】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布1月8日新增45宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增7間餐廳有患者足迹。當中位於九龍城又一城的「Lady M」繼上月21日有確診者到訪過，周五（8日）再上榜，有確診者在1月5日或之前曾到訪過；而同一名確診者亦到過獲米芝蓮一星的深水埗「添好運點心專門店」。

另外，油麻地彌敦酒店的「稻香」同樣繼上月有確診者到訪過後，周五亦再次上榜。其餘上榜餐廳包括太子始創中心「潮‧悅」等。

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