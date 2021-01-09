周梓樂死因｜陪審團今早重返法院　續就3個死因選項作商議

科大生周梓樂前年11月被發現倒臥尚德停車場平台，4日後不治，當晚該區曾發生警民衝突。事隔一年，死因庭展開研訊，裁判官高偉雄昨給予非法被殺、死於意外、死因存疑共3個裁決選項後，5人陪審團退庭商議。惟他們討論約6小時後，仍未得出結論，裁判官遂將研訊押後至今早（9日）再續，陪審團已抵西九龍法院繼續商議。

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。除了家屬外，警務處處長以及消防處處長在研訊中途亦被列為有利害關係人士。

過往數週，陪審團共聽了48名證人作供，並檢視142件證物。他們昨日早上10時許退庭商議，但直到下午約5時半仍未達成裁決，被安排在高等法院休息室過夜，今再返回西九龍法院，繼續第29日研訊。

有專家證人指，鏡頭拍到周行上三樓，8秒後二樓出現墮樓閃光，另一片段也見到有黑影在相若時間跌下，推測周可能不知道三樓石壆後方中空，自行跨越石壆後墮樓。

尚德停車場情況及當日閉路電視拍到的情形。(詳看下圖)

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家屬律師強調無鏡頭拍到該8秒的事

早前結案陳詞階段，代表家屬的大律師強調無鏡頭拍攝到該8秒發生何事，也無直接證據指梓樂曾跨越石壆、意外墮下。大狀稱專家證人受制於收到的資料，包括警方提供的錄影及案件背景，來作出推論；呼籲陪審團小心考慮應否信納相關意見，如覺得證據源頭有問題，可選擇不相信。

警方強調無干擾亦無阻救援

代表警方的大律師則強調警方沒有干擾或阻礙救援，也無失職，形容批評警方的聲音「蒼白無力」。就救護員因交通受阻而未能直接駛達停車場，他指示威者沒有讓路，並指附近屋苑物業管理人員竟容許私家車停泊消防閘前，相關的物業管理公司是延誤救援的「罪魁禍首」。

證人供述事件的經過。(詳看下圖)

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裁判官稱可循3個選項考慮

裁判官向陪審團提供了非法被殺、死於意外、死因存疑共3個裁決選項。他指，陪審員考慮非法被殺時要採用「毫無合理疑點」的標準衡量，即陪審團須確認梓樂被非法殺死是唯一的合理推論，才可作此裁決。

周身上不見遇襲痕跡

他引述證供，指周身上不見遇襲痕跡，唯一可能的情況，應是周的頭部受固定後，遭人以硬物的平面部份擊打右邊頭部，再被扔出三樓，而頭部著地受傷的位置剛巧與襲擊位置重疊。他又提到三樓無血跡、部份閉路電視鏡頭會轉動，著陪審團思考施襲者是否能夠計劃好避開閉路電視犯案，並即時清理罪證。

若信周自己跨出石壆應裁定死於意外

至於死於意外，裁判官解釋，如果相信周是自己走上三樓，以及在自己跨出石壆時跌落平台，便應裁定死因是意外；陪審團無須思及周跨出石壆的方法、以何姿勢掉下。此一選項只需以「相對可能性」的標準衡量，意指陪審團認為意外致死的可能比起其他原因大，便可作此裁決。

死因存疑是無辦法之中的結論

裁判官續道，如果覺得證據不足以判斷死亡情況，應裁定死因存疑。若然陪審團相信梓樂是由三樓跌去二樓低層平台，但不清楚他因何事墮下，亦該裁定存疑。裁判官形容這並非理想的結果，只是「無辦法之中嘅結論」。

調查不足非建議範圍

除了裁定死因外，陪審團也可提出建議。裁判官就此補充，調查案件是案發後的事情，即使調查不足，此議題也非陪審團的建議範圍。另外，無證據顯示有人在事發期間，在事發位置因催淚彈而嚴重不適，陪審團對警方使用武力方面也不必作出建議。對於救護車駛至廣盈閣消防閘時遭違例停泊的車輛堵住，裁判官就表示，該處不知是私人還是公家道路，若陪審團要對相關的管理機構提建議，法庭亦難知要把建議轉交何方。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)