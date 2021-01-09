東鐵明停旺角東至紅磡列車服務　港鐵推特別票務安排　

為配合東鐵線延伸過海路段，需要進行新軌道接駁工程，港鐵今年有10個周日，需要暫停旺角東站至紅磡站服務，首個停相關路段服務安排日期，定於明日（10日）。受影響日子，東鐵南行尾站將會為旺角東站。港鐵明日會安排免費接駁巴士，來往九龍塘站至紅磡站。為免使用接駁巴乘客，出閘後再入閘產生額外車資，港鐵今日（9日）宣布特別票務安排，使用接駁巴接續行程的乘客，可享半段甚至全段免費。

明日東鐵旺角東至紅磡列車停服務。（資料圖片）

免費接駁巴來往九龍塘站至紅磡站

港鐵周日將提供免費接駁巴士，方便東鐵乘客前往紅磡。不過市民須注意，免費接駁巴並非在旺角東站開出，而是來往九龍塘站至紅磡站。港鐵解釋，由於旺角東站對出位置空間有限，因此免費接駁巴會安排來往九龍塘站至紅磡站。至於接駁巴頭班車將於早上5時30分於紅磡站近C2出入口開出，尾班車則會在凌晨1時14分在九龍塘站近D出入口開出。

港鐵車務營運總管黃琨暐指，接駁巴繁忙時間約每5分鐘會有一班車，預計點對點車程需時約20至30分鐘，但強調接駁巴士運載力有限。黃呼籲市民可考慮轉乘荃灣線、觀塘線及西鐵線，並在九龍塘站、太子站、旺角站、美孚站或尖東站轉車。

西鐵乘客明紅磡出閘轉免費巴再接續行程 全程免收費

黃琨暐續指，因應個別路段列車服務暫停，為免使用免費接駁巴士乘客，再入閘時產生額外車資，港鐵會有特別票務安排，使用接駁巴接續行程的乘客，可享半段甚至全段免費。港鐵舉例指，西鐵乘客如明日於紅磡出閘，轉乘接駁巴，再於九龍塘入閘繼續車程前往沙田，將會全程免費。至於東鐵乘客若要前往西鐵沿線車站，在九龍塘站出閘轉乘接駁巴的前半段則要收費，但在紅磡站再次入閘，往西鐵沿線車站的後半段車程則會免費。

黃琨暐指，使用接駁巴士轉乘的乘客，車程時間會較長，若路面多車擠塞，額外多出的車程時間可達45分鐘至1小時，故亦建議乘客轉用其他鐵路線。