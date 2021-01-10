新冠肺炎・最新｜新增31宗確診　彩雲邨豐澤樓強檢再找出隱形患者

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，衞生署今日（10日）公布新増31宗個案，較昨日59宗有明顯回落，累計增至9,243宗，無新增強制檢測大廈。當中紅磡頤和園護老中心一名護理員染疫，患者工作的2樓，共有31名院友及15員工要檢疫。 今日新增約30宗確診個案。其中包括港九小輪公司確診船長的3名水手同事，以及中九龍幹線中段隧道群組一名人員，該群組已有7人確診。

【19:20】港九小輪一名船長確診新冠肺炎，另三名船員初步確診。港九小輪表示渡輪服務維持正常。確診船長最後的上班日期為1月7日，三名初步確診船員包括兩名機長及一名水手， 其中一名機長的最後上班日期為 1月6日， 另兩名船員的最後上班日期為1月9日。他們曾行走南丫島、 坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，港九小輪指他們於當值期間有佩戴口罩，上班時量度體溫正常， 最近均未有外遊記錄。

【19:10】勞工處今日聯同警務處、食環署、民政事務總署及康文署在外籍家庭傭工經常聚集的地方採取聯合行動，包括透過流動廣播宣傳，呼籲他／她們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方兩人以上的羣組聚集等防疫規例。

勞工處表示，在昨日及今日到外傭經常聚集的地方，包括金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、旺角花園街附近行人天橋、中環、沙田和馬鞍山等多個地方，安排宣傳車輛以中文、英文及外傭的主要語言（包括菲律賓文、印尼文及泰文）進行流動廣播，呼籲他／她們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方進行兩人以上的羣組聚集的規例。在今日的聯合行動期間，相關政府部門人員在上述地點向外傭派發多種語言的宣傳單張，呼籲他／她們要保持環境衞生和不得進行無牌小販擺賣活動，涵蓋範圍包括熟食或其他擺賣活動；警務處亦加派人手在場加強巡查；及食環署亦就保持地方清潔作出跟進。

【18:13】衞生署今日公布新增9宗感染源頭不明個案，其中一名35歲男患者居於牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓，患者無病徵，料是日前開始的第二度強制檢測找出來的隱形患者。

其餘8名感染源頭不明個案居於葵涌葵芳邨葵正樓、石硤尾南山邨南偉樓、石硤尾白田邨盛田樓、屯門大興花園2期2座、元朗興隆中心、旺角翠園大樓一期、油麻地廣東道祥發大廈及觀塘安泰邨恒泰樓。

將藍隧道地盤兩度爆疫 承辦商將限入更衣和休息室人數、分批用膳

【18:05】將軍澳—藍田隧道地盤本月初第二度爆疫，確診工友及其密切接觸者累計達32人。土木工程拓展署表示，為進一步加強工地的防疫措施，承建商會限制同一時間進入更衣和休息室的人數，且讓每位工友有固定位置作休息更衣，減少交叉感染風險；承建商亦會盡量增添用膳和休息地點，並安排工友於不同時間進餐，以進一步加強社交距離；同時，工程團隊會加強糾察巡邏，確保有關措施嚴格執行。

有關地盤暫時停工，土拓署表示，復工前承建商將再次安排專業清潔公司在工地進行徹底清潔和消毒，亦會要求所有地盤工作人員除衞生防護中心要求進行的病毒測試外，在復工前再一次進行病毒測試，並須出示相關的陰性測試結果才能進入工地工作。

新冠肺炎｜疫下食肆市道「貧富懸殊」 部份火鍋店門可羅雀

【17:10】新冠肺炎持續，政府日前宣布禁止晚市堂食，並維持二人限聚令。本港近日天氣轉冷，不少市民都紛紛到街市購買食材在家「打邊爐」，惟食肆市道卻恰恰相反，雖一些著名火鍋店仍人頭湧湧，一些食肆店門亦大排長龍，但大部分火鍋店卻門可羅雀，有的更暫停營業。有市民稱自己不太習慣午市「打邊爐」，因此自晚市禁堂食後便沒有在外吃過火鍋。

青協調查指逾七成人出現抗疫疲勞 心理承受能力到逹臨界點

【17:05】香港青年協會青年研究中心的「青年創研庫」今天（10日）公布有關「全民抗疫對促進公共衞生的啟示」研究報告，結果顯示，在受訪的806名本港居民中，整體傾向不滿意特區政府的防疫措施。

另外，有超過七成受訪者已經出現抗疫疲勞，心理承受能力達到了臨界點，有受訪者指長期留在家中避免外出，使他們感到情緒低落；而有六成八受訪者願意接種政府提供的新冠肺炎疫苗。

調查：8成受訪者疫下收入減少 逾半家長冀政府增學習資助

【17:00】新冠肺炎疫情持續多月，重創各行各業經濟，學生亦要停課，轉為網上學習。工聯會早前進行網上問卷調查，了解疫情對子女和家長的影響，發現逾8成受訪者的收入減少，有逾半家長冀政府增學習資助。

紅磡頤和園護老中心一共有31名院友需送往檢疫。（余俊亮攝）

【16:58】紅磡頤和園護老中心一名46歲夜更護理員染疫，張竹君稱無患者上次檢測記錄，但指出如果想早些知道有無染疫，院舍員工檢測愈密愈好，但明言這非控制到疫情，只是想早發現。她指該老人院有3層、共百多院友，確診職員不會去其他樓層，衞生署會向整個院舍派樣本樽；患者有穿合適保護衣，暫時未找到源頭。

【16:45】對於醫管局員工感染賠償準則，庾慧玲醫生表示，如果懷疑個案因工受傷，會呈報勞工處，處方會提供意見，並考慮專家、主任及防護中心的意見，現時無確實賠償金額及已審批個案。

港九小輪船長、水手4人確診 駕中環至坪洲及南丫島榕樹灣路線

【16:39】張竹君確認港九小輪公司一名船長今日確診，追蹤後發現其3名水手同事初步確診, 正追蹤他們的密切接觸者。船長主要駕駛幾條線，包括荃灣- - 機場三跑/ 中環去坪州/榕樹灣，去三跑主要接載工作人員 , 平時與幾個同事一起工作，可能休息進食時傳染，已要求船公司百多名員工都進行病毒檢測。

紅磡頤和園護老中心1職員初步確診 46名院友及員工須撤離檢疫

【16:33】衞生署疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日共新增31宗確診個案，年齡介乎7至80歲，當中3宗為輸入個案，累計增至9,243宗；28宗本地個案中，有9宗感染源頭不明。今日有30多宗初步確診。

張竹君表示，中九龍幹線中段隧道群組，6名昨日初步確診人士轉為確診，累計7宗，另多一宗初步確診。紅磡頤和園護老中心一名主要在2樓工作的夜晚護理員初步確診，2樓31名院友及15員工要檢疫。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生表示，博愛醫院急症室一名服務運作助理昨傍晚清潔一間負壓病房時只佩戴外科口罩，而非Ｎ95呼吸器，之後發現之前使用該病房的病人初步確診，有關服務運作助理要隔離14日。她呼籲醫管局員工應跟指引及風險評估，穿合適裝備保護自己。

救護車正將紅磡頤和園護老中心一名院友送上車。（馬煒傑攝）

【15:38】紅磡頤和園護老中心一名護理員初步確診，衞生署正安排撤離全院院友往檢疫中心。

家務助理大掃除 工會建議時薪130至150元 入屋前會消毒衣物

【15:30】臨近農曆新年，不少家庭會進行大掃除，以此辭舊迎新。 家務助理總工會建議，即日（10日）起到本月19日時薪130元，之後至2月4日時薪150元，價格與去年相同；而2月5日即年廿四後，則需自行議價，由時薪150元起。

【14:12】消息指，本港今日新增約30宗確診個案。

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渠務署環保署港大跨團隊污水檢測 至今採數百樣本揪9名隱形患者

【14:05】政府透過與香港大學跨學科團隊進行污水監測，曾要求牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓及啟輝樓居民接受強制檢測，截至昨日（9日）成功揪出9名隱形患者。



環境局局長黃錦星今日（10日）在網誌表示，由於本地社區污水網絡相當複雜，近期渠務署及環保署數十位同事支援疫廈相關「污水探疫」選點及採樣等工作。研究人員至今已在不同地區的污水收集系統中，採集了數百個生活污水樣本，進行新冠病毒核酸檢測。

駐青衣救護員確診 上月曾處理患者有穿防護裝備 已消毒工作地點

【13:50】消防處表示，一名駐守青衣救護站的救護人員於1月8日確診。他於2020年12月21日及26日共處理三名確診患者，過程中有穿着合適的個人防護裝備。該名救護人員於當值期間曾到青衣救護站、馬鞍山救護站、荃灣救護站及青衣南消防局。該屬員最後於1月7日在青衣救護站當值夜班工作。

真的希望在暑假後，會是另一個不同的世界，一個比較能舒一口氣的世界。 香港大學醫學院院長梁卓偉

專訪｜梁卓偉：疫苗成香港走出抗疫疲勞契機 盼暑假後能舒一口氣

【12:00】新型冠狀病毒肆虐全球，本港抗疫一年，終於等到疫苗面世一刻。德國BioNTech／復星疫苗和中國科興疫苗料於2月供港，政府擬在農曆新年展開接種計劃。政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪坦言，明白市民抗疫疲勞，而疫苗正是扭轉劣勢的契機，「真的希望在暑假後，會是另一個不同的世界，一個比較能舒一口氣的世界」，呼籲大家眾志成城接種疫苗。

疫苗的安全及有效率惹人關注，曾參與本港沙士、豬流感等多場疫戰的梁卓偉表明，願意成為首批接種人士，「我的工作是幫助香港人把關，既然覺得可以審批，一定要身體力行接種。」他又稱，難以一言斷定哪款疫苗較佳，需視乎市民自身醫療史。

新冠肺炎｜IVE師生團隊研發U型隔氣管自動補水器 助社區抗疫【12:00】新冠肺炎疫情持續，本港不少大廈爆發疫情，令人擔憂。定時注水至U型隔氣彎管是阻止病毒入侵家居的其中一道防線，香港專業教育學院的師生團隊就研發一款自動補水器，利用超聲波感應隔氣管水位，若當中水位不夠高，補水器便會自動注水補充。這款補水器也在市區重建局有份舉辦的比賽贏得金獎。



香港專業教育學院（青衣）職場學習及評核項目發展組（工程學課程）項目主任洪健豪表示，接下來希望將補水器推廣至公眾地方、會所或者商業大廈。預算案｜下月公布新財案 陳茂波指財赤持續 要留資源應對未來【10:30】新一個年度的《財政預算案》下月（二月二十四日）公布，財政司司長陳茂波指，本年度的經常開支預算四千八百多億元，較三年前增加了超過三分一，加上世紀疫症來襲，今年錄得破紀錄財赤，財政儲備在一年間減少近三成，今年前景仍然充滿不確定性，需要預留資源以應付已知和未知的情況。疫情令數碼轉型迅速發展 黃友嘉：助帶動強積金制度革新【10:00】新冠肺炎疫情持續，令經濟飽受重創。積金局主席黃友嘉今日（10日）發表網誌，回顧去年積金局在新冠肺炎疫情下的工作，強調積金局堅守崗位，保障強積金計劃成員的利益，包括為打工仔追討拖欠的強積金供款，並持續優化強積金投資選擇，為計劃成員爭取更佳投資回報，亦鼓勵業界在強積金框架內，研發適用於供款及提取兩個階段的投資新方案 。



他又表示，疫情催化了數碼轉型步速，相信當積金易平台項目在2022年建成後開始分階段啟用時，市民對數碼轉型的接受度已達相當水平。

新冠肺炎疫苗│張建宗指預約系統本月準備好 應為清零更有擔當

【09:15】政務司司長張建宗於網誌表示，疫情雖然近日有稍為緩和的跡象，但情況仍然十分反覆，全社會切勿掉以輕心，必須繼續沉着應對，保持警覺，而政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室於明天﹙1月11日﹚開始運作，抗疫是政府的首要任務，公務員隊伍作為政府的骨幹，實責無旁貸，應更有擔當和使命感，以身作則奮力抗疫，為香港早日達至「清零」的目標而努力。新冠疫苗｜體育館設接種中心 中大醫院願借場 未定可否walk-in

【09:00】公務員事務局局長聶德權稱，將在十八區設立社區疫苗接種中心，擬由私家醫院及醫療機構承辦。有計劃承辦的醫療機構代表透露，政府希望每間中心內有15個注射站，為市民接種BioNTech / 復星的mRNA疫苗，每個注射站會有3名護士，即整間中心約需50名醫護人員，直言要找到大量人手工作是「有啲吃力」。

政府傾向使用體育館作疫苗接種中心，但若有私家醫院或非政府機構（NGO）願意提供場地，政府亦會考慮；當局未決定是否接受市民即場登記（Walk-in）。中大醫院行政總裁馮康表示，剛在今年年初啟用的中大醫院有意成為其中一個接種中心。

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

確診大廈｜兩無源頭患者曾住酒店 食環小販管理隊住啟德花園3座

【01:00】政府新大廈名單，至少兩名新確診的源頭不明患者曾入住酒店，包括九龍城馬頭圍邨芙蓉樓一名曾入住土瓜灣8度海逸酒店的55歲男住戶；以及紅磡寶石戲院大廈A座一名曾入住沙田帝逸酒店的26歲男住戶。

除了寶石大廈A座外，多幢被列入強制檢測名單的大廈出現源頭不明個案，包括深水埗寶熙苑榮熙閣一名四歲男童、黃大仙彩雲邨豐澤樓一名21歲男子。至於新增確診的食環署油尖區小販管理隊39歲女職員，住在黃大仙啟德花園3座，屬關連個案。

確診食肆｜增12餐廳 德福元氣壽司上榜 33歲確診男曾到3救護站

【00:34】衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增12間餐廳有患者足迹。當中德福商場兩間餐廳上榜，包括「元氣壽司」及「茜廊餐廳」，均為同一名確診者到訪過。另外，將軍澳東港城及黃大仙中心亦有兩食肆上榜。

除食肆外，馬鞍山、荃灣及青衣救護站亦上榜，到訪的確診者為一名33歲男子，他亦曾到過青衣南消防局。

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▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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▼1.6馬鞍山頌安邨頌智樓出現2宗源頭不明個案▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼