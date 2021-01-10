新冠肺炎・最新｜疫情昨反彈　預告20多宗初步確診

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，1月9日本港新增59宗確診個案，是元旦以來最高，至今本港個案累計已達9,212宗。另外，初步確診則錄得20多宗。

新冠疫苗｜體育館設接種中心 中大醫院願借場 未定可否walk-in

【09:00】公務員事務局局長聶德權稱，將在十八區設立社區疫苗接種中心，擬由私家醫院及醫療機構承辦。有計劃承辦的醫療機構代表透露，政府希望每間中心內有15個注射站，為市民接種BioNTech / 復星的mRNA疫苗，每個注射站會有3名護士，即整間中心約需50名醫護人員，直言要找到大量人手工作是「有啲吃力」。

政府傾向使用體育館作疫苗接種中心，但若有私家醫院或非政府機構（NGO）願意提供場地，政府亦會考慮；當局未決定是否接受市民即場登記（Walk-in）。中大醫院行政總裁馮康表示，剛在今年年初啟用的中大醫院有意成為其中一個接種中心。

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

【01:00】政府新大廈名單，至少兩名新確診的源頭不明患者曾入住酒店，包括九龍城馬頭圍邨芙蓉樓一名曾入住土瓜灣8度海逸酒店的55歲男住戶；以及紅磡寶石戲院大廈A座一名曾入住沙田帝逸酒店的26歲男住戶。

除了寶石大廈A座外，多幢被列入強制檢測名單的大廈出現源頭不明個案，包括深水埗寶熙苑榮熙閣一名四歲男童、黃大仙彩雲邨豐澤樓一名21歲男子。至於新增確診的食環署油尖區小販管理隊39歲女職員，住在黃大仙啟德花園3座，屬關連個案。

確診大廈｜兩無源頭患者曾住酒店 食環小販管理隊住啟德花園3座

衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增12間餐廳有患者足迹。當中德福商場兩間餐廳上榜，包括「元氣壽司」及「茜廊餐廳」，均為同一名確診者到訪過。另外，將軍澳東港城及黃大仙中心亦有兩食肆上榜。

除食肆外，馬鞍山、荃灣及青衣救護站亦上榜，到訪的確診者為一名33歲男子，他亦曾到過青衣南消防局。

確診食肆｜增12餐廳 德福元氣壽司上榜 33歲確診男曾到3救護站

▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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▼1.6馬鞍山頌安邨頌智樓出現2宗源頭不明個案▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼