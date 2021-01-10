新冠肺炎・直播｜新增31宗確診　初步確診30多宗

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，1月9日本港新增59宗確診個案，是元旦以來最高，至今本港個案累計已達9,212宗。消息指，本港今日新增約30宗確診個案。

救護車正將紅磡頤和園護老中心一名院友送上車。（馬煒傑攝）

【16:33】衞生署疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日共新增31宗確診個案，年齡介乎7至80歲，當中3宗為輸入個案，累計增至9,243宗；28宗本地個案中，有9宗感染源頭不明。今日有30多宗初步確診。

張竹君表示，中九龍幹線中段隧道群組，6名昨日初步確診人士轉為確診，累計7宗，另多一宗初步確診。紅磡頤和園護老中心一名主要在2樓工作的夜晚護理員初步確診，其主要在2樓工作，共有31名院友及15員工要檢疫。

【15:38】紅磡頤和園護老中心一名護理員初步確診，衞生署正安排撤離全院院友往檢疫中心。

【14:12】消息指，本港今日新增約30宗確診個案。

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渠務署環保署港大跨團隊污水檢測 至今採數百樣本揪9名隱形患者

【14:05】政府透過與香港大學跨學科團隊進行污水監測，曾要求牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓及啟輝樓居民接受強制檢測，截至昨日（9日）成功揪出9名隱形患者。



環境局局長黃錦星今日（10日）在網誌表示，由於本地社區污水網絡相當複雜，近期渠務署及環保署數十位同事支援疫廈相關「污水探疫」選點及採樣等工作。研究人員至今已在不同地區的污水收集系統中，採集了數百個生活污水樣本，進行新冠病毒核酸檢測。

駐青衣救護員確診 上月曾處理患者有穿防護裝備 已消毒工作地點

【13:50】消防處表示，一名駐守青衣救護站的救護人員於1月8日確診。他於2020年12月21日及26日共處理三名確診患者，過程中有穿着合適的個人防護裝備。該名救護人員於當值期間曾到青衣救護站、馬鞍山救護站、荃灣救護站及青衣南消防局。該屬員最後於1月7日在青衣救護站當值夜班工作。

真的希望在暑假後，會是另一個不同的世界，一個比較能舒一口氣的世界。 香港大學醫學院院長梁卓偉

專訪｜梁卓偉：疫苗成香港走出抗疫疲勞契機 盼暑假後能舒一口氣

【12:00】新型冠狀病毒肆虐全球，本港抗疫一年，終於等到疫苗面世一刻。德國BioNTech／復星疫苗和中國科興疫苗料於2月供港，政府擬在農曆新年展開接種計劃。政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪坦言，明白市民抗疫疲勞，而疫苗正是扭轉劣勢的契機，「真的希望在暑假後，會是另一個不同的世界，一個比較能舒一口氣的世界」，呼籲大家眾志成城接種疫苗。

疫苗的安全及有效率惹人關注，曾參與本港沙士、豬流感等多場疫戰的梁卓偉表明，願意成為首批接種人士，「我的工作是幫助香港人把關，既然覺得可以審批，一定要身體力行接種。」他又稱，難以一言斷定哪款疫苗較佳，需視乎市民自身醫療史。

新冠肺炎｜IVE師生團隊研發U型隔氣管自動補水器 助社區抗疫【12:00】新冠肺炎疫情持續，本港不少大廈爆發疫情，令人擔憂。定時注水至U型隔氣彎管是阻止病毒入侵家居的其中一道防線，香港專業教育學院的師生團隊就研發一款自動補水器，利用超聲波感應隔氣管水位，若當中水位不夠高，補水器便會自動注水補充。這款補水器也在市區重建局有份舉辦的比賽贏得金獎。



香港專業教育學院（青衣）職場學習及評核項目發展組（工程學課程）項目主任洪健豪表示，接下來希望將補水器推廣至公眾地方、會所或者商業大廈。預算案｜下月公布新財案 陳茂波指財赤持續 要留資源應對未來【10:30】新一個年度的《財政預算案》下月（二月二十四日）公布，財政司司長陳茂波指，本年度的經常開支預算四千八百多億元，較三年前增加了超過三分一，加上世紀疫症來襲，今年錄得破紀錄財赤，財政儲備在一年間減少近三成，今年前景仍然充滿不確定性，需要預留資源以應付已知和未知的情況。疫情令數碼轉型迅速發展 黃友嘉：助帶動強積金制度革新【10:00】新冠肺炎疫情持續，令經濟飽受重創。積金局主席黃友嘉今日（10日）發表網誌，回顧去年積金局在新冠肺炎疫情下的工作，強調積金局堅守崗位，保障強積金計劃成員的利益，包括為打工仔追討拖欠的強積金供款，並持續優化強積金投資選擇，為計劃成員爭取更佳投資回報，亦鼓勵業界在強積金框架內，研發適用於供款及提取兩個階段的投資新方案 。



他又表示，疫情催化了數碼轉型步速，相信當積金易平台項目在2022年建成後開始分階段啟用時，市民對數碼轉型的接受度已達相當水平。

新冠肺炎疫苗│張建宗指預約系統本月準備好 應為清零更有擔當

【09:15】政務司司長張建宗於網誌表示，疫情雖然近日有稍為緩和的跡象，但情況仍然十分反覆，全社會切勿掉以輕心，必須繼續沉着應對，保持警覺，而政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室於明天﹙1月11日﹚開始運作，抗疫是政府的首要任務，公務員隊伍作為政府的骨幹，實責無旁貸，應更有擔當和使命感，以身作則奮力抗疫，為香港早日達至「清零」的目標而努力。新冠疫苗｜體育館設接種中心 中大醫院願借場 未定可否walk-in

【09:00】公務員事務局局長聶德權稱，將在十八區設立社區疫苗接種中心，擬由私家醫院及醫療機構承辦。有計劃承辦的醫療機構代表透露，政府希望每間中心內有15個注射站，為市民接種BioNTech / 復星的mRNA疫苗，每個注射站會有3名護士，即整間中心約需50名醫護人員，直言要找到大量人手工作是「有啲吃力」。

政府傾向使用體育館作疫苗接種中心，但若有私家醫院或非政府機構（NGO）願意提供場地，政府亦會考慮；當局未決定是否接受市民即場登記（Walk-in）。中大醫院行政總裁馮康表示，剛在今年年初啟用的中大醫院有意成為其中一個接種中心。

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

確診大廈｜兩無源頭患者曾住酒店 食環小販管理隊住啟德花園3座

【01:00】政府新大廈名單，至少兩名新確診的源頭不明患者曾入住酒店，包括九龍城馬頭圍邨芙蓉樓一名曾入住土瓜灣8度海逸酒店的55歲男住戶；以及紅磡寶石戲院大廈A座一名曾入住沙田帝逸酒店的26歲男住戶。

除了寶石大廈A座外，多幢被列入強制檢測名單的大廈出現源頭不明個案，包括深水埗寶熙苑榮熙閣一名四歲男童、黃大仙彩雲邨豐澤樓一名21歲男子。至於新增確診的食環署油尖區小販管理隊39歲女職員，住在黃大仙啟德花園3座，屬關連個案。

確診食肆｜增12餐廳 德福元氣壽司上榜 33歲確診男曾到3救護站

【00:34】衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增12間餐廳有患者足迹。當中德福商場兩間餐廳上榜，包括「元氣壽司」及「茜廊餐廳」，均為同一名確診者到訪過。另外，將軍澳東港城及黃大仙中心亦有兩食肆上榜。

除食肆外，馬鞍山、荃灣及青衣救護站亦上榜，到訪的確診者為一名33歲男子，他亦曾到過青衣南消防局。

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▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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▼1.6馬鞍山頌安邨頌智樓出現2宗源頭不明個案▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼