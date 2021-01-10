新冠肺炎│張建宗：公務員為政府骨幹　應更有擔當為「清零」努力

新冠肺炎第四波情況反覆，政務司司長張建宗今日(10日)於網誌表示，疫情雖然近日有稍為緩和的跡象，但情況仍然十分反覆，全社會切勿掉以輕心，必須繼續沉着應對，保持警覺，而政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室於明天﹙1月11日﹚開始運作，抗疫是政府的首要任務，公務員隊伍作為政府的骨幹，實責無旁貸，應更有擔當和使命感，以身作則奮力抗疫，為香港早日達至「清零」的目標而努力。

張建宗指，為加強追蹤確診個案密切接觸者的工作，政府已投入更多人手，提升追蹤效率，政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室於明天﹙1月11日﹚開始運作；他指，政府動員紀律部隊人員協助追蹤個案工作，務能更專業化、更科學化及更迅速地進行追蹤，做好上游源頭把關及圍堵的工作，迅速切斷病毒傳播鏈。

張建宗表示，政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室於明天﹙1月11日﹚開始運作，他前日到辦公室了解準備情況。(政務司司長網誌圖片)

張建宗表示，抗疫是政府的首要任務，公務員隊伍作為政府的骨幹，實責無旁貸，應更有擔當和使命感，以身作則奮力抗疫，為香港早日達至「清零」的目標而努力。

稍後會於新系統加入「電子針卡」記錄

而繼「居安抗疫」和「安心出行」流動應用程式後，政府亦已設立網站方便市民下載電子檢測記錄，和正開發新型冠狀病毒病疫苗接種計劃的預約系統，政府稍後會在系統加入「電子針卡」記錄，屆時市民可以利用「智方便」確認身份後，透過系統下載電子疫苗注射記錄。

新型冠狀病毒病疫苗即將供港，政府於本月會準備好疫苗接種計劃的網上預約系統，方便市民預約接種。完成預約後，系統會提供預約確認資料，並在接種日的前一天向市民發出手機短訊提示。

創科局會繼續協助不斷優化電子平台，加入更多資訊分享功能，支持衞生防護中心加快追蹤密切接觸者的工作。透過電子平台可協助衞生防護中心聯繫相關部門的系統，直接查詢及下載確診者、其家人及密切接觸者的資料和相關出行記錄，可以幫助資訊收集和流通，協助個案調查、密切接觸者和其他接觸者的追蹤，以致密切接觸者需要入檢疫中心，整個流程可以透過電子平台做到更快，資料更準確。