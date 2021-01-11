新冠肺炎．最新｜伊院65歲男患者不治　全港累計159人死亡

本港新冠肺炎疫情持續反覆，消息指，本港今日新增逾40宗一診個案，較昨日再度回升。 再有安老院舍出現確診個案，紅磡頤和園護老中心一名護理員染疫，患者工作的2樓，共有31名院友及15員工要檢疫，衞生署會向其餘樓層約100名院友派樽檢測。 港九小輪公司亦出現爆發，暫時有4名船員受感染，分別是一名船長確診，兩名輪機長及一名水長初步確診，他們上周仍有上班，曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，約百名員工要檢測。

【21:21】民政事務局表示，就於農曆新年期間於黃大仙祠及車公廟内舉行的活動，正與相關廟宇營運者商討，並會因應疫情的最新發展，適時公布有關安排。

【20:20】醫管局表示，一名於去年12月18日確診的65歲男病人（個案編號：7980）今日下午5時42分於伊利沙伯醫院離世。連同上述個案，至今共有155名確診病人於公立醫院離世；連同在家及私家醫院逝世4名患者，累計有159人不治。

目前公立醫院已啟用688間負壓病房，合共1,253張負壓病床，現時共有585名確診病人分別於23間公立醫院及社區治療設施留醫，其中39人情況危殆，44人情況嚴重，其餘502人情況穩定。

年宵取消｜食環署建議公屋售年花 業界反對提早離場

【19:37】因應新冠肺炎疫情，政府日前決定取消原定下月在15個地點舉行的農曆年宵市場和沙田車公誕新春市場。食環署今天（11日）與業界會面，諮詢他們對改在公共屋邨售賣年花的意願，期間有花農和批發商不滿安排，斥會議浪費時間，更提早離場。

有業界在會議後指，所有代表一致不同意於公屋售賣年花，亦促請政府如期舉辦年宵並建議向受影響檔主發放補助津貼和以流動車賣花。

「蘭花大王」楊小龍(右)提早離開會議，認為署方無法提供讓業界滿意的補償方案，批評政府一年連6天都不容許花農做生意。(楊凱力攝)

新冠肺炎｜港九小輪增3員工染疫 盡量維持正常渡輪服務

【19:02】港九小輪三名昨日初步確診船員轉為確診，公司晚上表示，今天接獲衛生防護中心通知新增一名碼頭助理及兩名幫舦初步確診，公司將繼續全面加強渡輪及碼頭的 清潔及消毒，盡量維持正常渡輪服務。連同昨日確診船長，港九小輪群組增至7人。

港九小輪表示，初步確診碼頭助理在中環四號碼頭負責售賣貨票 ，她最後的上班日期為昨日(10 日)，兩名初步確診幫舦最後上班日期同為前日（9 日），他們曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，於當值期間有佩戴口罩，上班時量度體溫正常，最近均無外遊記錄。4號碼頭為往返南丫島線碼頭。

【18:30】食物及衞生局發出強制檢測令，任何在2020年12月29日至2021年1月11日期間曾身處東涌逸東（二）邨傑逸樓、將軍澳景林邨景桃樓或大角咀港灣豪庭7座，超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月14日或之前接受檢測。

工會揭美容集團走法律罅繼續營業 要求員工扮護士應付巡查

【17:40】本港第四波新冠肺炎疫情持續，美容業、推拿業被列為暫停營業的處所之一。工聯會屬會香港美容健體專業人員總會、香港推拿理療專業人員總會今日（11日）指，業界停業已過百日，促請政府正視慘況。

工會更稱，收到會員通知，有大型連鎖集團以醫學美容的形式繼續營業，並聘請醫生作為顧問，更要求員工裝扮成護士，背熟回應問題的指引，以應付顧客及警察巡查。

工會要求政府，為業界制訂具有行業性質的防疫指引，以盡快復工。（歐陽德浩攝）

中小學局部復課 小學生：補習追進度 面授「老師望住」效率高

【17:30】教育局日前宣布，中小學復課後每半日回校人數最多為全校學生人數六分之一。今天（11日）是中小學自聖誕及新年假期後首日復課。有回校小六學生表示，網課學習效率不如面授課，會擔心自己跟不上學習進度，故平時會補習，亦認為補習對自己的學業相當重要。

中小學局部復課 小學校長稱面授促情感交流 冀平衡防疫與學業

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先達廣場爆疫 一店員確診新冠肺炎 另旁邊店舖員工初步確診

【17:00】張竹君表示，旺角先達廣場有一名店員確診，其一名同在先達工作的家人、以及兩名相識店員也初步確診，他們有流行病學關連。

旺角先達廣場有數名店員染疫。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院職業治療再多1確診1初確 曾共用衣車房間

【16:50】就青衣救護站疫情，張竹君表示，連同今日新增個案，合共有2名救護員確診，另多一位救護員初步確診，屬小型爆發，他們有共用更衣室，故會送部份人士去檢疫中心。她指救護站救護員有幫手送確診病人，但有穿足夠保護衣，但第一個個案未找到源頭，其他兩個相信是互相接觸而傳染，他們一起工作及換衫，一般工作時有較多接觸。

【16:40】張竹君表示，新增3幢大廈列強制檢測大廈，各有2名患者：

1.將軍澳景林邨景桃樓，患者住不同單位不同座數

2.逸東二邨傑逸樓，患者隔十多層、但同一坐號

3.大角咀港灣豪庭7座，患者住不同單位不同層數

新冠肺炎｜增41宗確診 11宗無源頭 港九小輪群組多4人染疫

【16:33】衞生署公布，新增41宗確診個案，累計增至9,284宗，另有約40初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有3宗屬輸入個案，分別由美國及菲律賓返港；11宗感染源頭不明，27 宗與其他個案有關連，包括一宗將藍隧道的密切接觸者，在檢疫中心確診，另有一名中九龍幹線工地合共8名工作人員及名密切接觸者確診。

港九小輸有3名船員及1名密切接觸者確診，合共5人確診，另再多3名工作人員及密切接觸者初步確診。其中一位今日確診的患者（#9265），是瑪嘉烈醫院職業治療部員工，有小型爆發，另多一位初步確診。

中小學六分一學生可回校上課 中學校長寄語中六學生：有危必有機

【16:30】教育局日前宣布，中小學復課後每半日回校人數最多為全校學生人數六分之一。今天（11日）是中小學自聖誕及新年假期後首日復課。有中六學生表示，對復課感到開心，認同面授課程學習效率更高，惟個人而言會更喜歡網上授課形式，方便自己自由安排溫習時間，迎戰文憑試。路德會西門英才中學助理校長陳耀輝表示，經過一年疫下教學，學校已習慣使用網上形式授課，對學校教師專業有信心，並寄語中六同學「有危必有機」，今天的困難會在將來會回饋給他們的人生。

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消息：政府內部研判 黃大仙上頭炷香、車公廟求籤難如常舉行

【14:15】農曆新年進入倒數一個月，但本地疫情持續，每日新增確診仍然俳佪雙位數。隨著年宵宣布取消，限聚令在前，黃大仙祠上頭炷香、車公誕參拜等重頭戲能否鬆綁，仍是未知之數。



據了解，港府本周內與業界將開會討論賀歲活動的傳播風險及探討折衷方案，但內部研究預料難如常舉行，包括可能要考慮網上求籤等，盡量避免有大型活動吸引人群聚集。

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【14:00】消息指，本港今日新增逾40宗確診個案。

【12:30】入境處處長區嘉宏離開啟德中心，他表示，觀察到同事工作熱心和踴躍，入境處將繼續支持特區政府，未來日子亦會繼續與市民齊心抗疫，希望目標清零。據了解，區嘉宏今早在中心曾親自聯絡密切接觸者。而中心內已有多名醫護人員在場工作，並教導紀律部隊人員使用相關電腦設備，並講解個案詳情，以及通知密切接觸者詢問有否病徵。而紀律部隊人員將以輪更制工作。

國泰表示，個別乘客基於特別醫療需要而不能戴口罩，需於登機前填交健康申報表時表明。(資料圖片)

國泰發指引准不適乘客除口罩 需填健康申報 或調至較少人座位

【12:00】國泰由去年5月起，要求乘客必須戴上口罩。惟有傳媒報道，國泰上月底發指引，指乘客如因不適或殘疾而無法佩戴口罩，可豁免戴口罩的要求。國泰回覆《香港01》指，個別乘客基於特別醫療需要而不能戴口罩，需於登機前填交健康申報表時表明，而如航途中出現醫療特殊狀況，機艙事務經理可任出酌情處理，安排符合相關監管機構就佩戴口罩的指引。

啟德追蹤中心啟用 海關關長：義不容辭抗疫 入境處長：目標清零

【10:40】本港第四波新冠肺炎疫情持續，啟德社區會堂個案追蹤中心於今日（11日）運作，海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏到場視察。鄧以海指，海關為對抗疫情是義不容辭，故派出同事協助衞生防護中心，希望盡快找出密切接觸者，減低社區感染。

新冠肺炎｜家務助理收入減半 工會促發一次過7000元補貼過年

【10:30】香港家務助理總工會秘書吳燕珍於港台節目《千禧年代》表示，疫情導致僱主收入減少，加上任職醫護人員的僱主停聘家務助理等原因，令他們收入減半。她促政府向家務助理提供一次過7000元的補助。

新冠肺炎｜年宵煞停花農或損失一整年收入 籲市民前往花場買年花

【09:37】新冠肺炎疫情未見盡頭，政府突然宣布取消年宵市場，不少花農感到不滿。信芯園花農梁日信今日（11日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，不少花農2年前就已經開始培育年花，今年突然取消維園花市，對銷情感到憂慮。他呼籲市民親身到元朗買年花，順道拍照留念。

新冠肺炎｜年宵煞停花農或損失一整年收入 籲市民前往花場買年花

【09:30】信芯園花農梁日信今日（11日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，不少花農2年前就已經開始培育年花，今年突然取消維園花市，對銷情感到憂慮。他呼籲市民親身到元朗買年花，順道拍照留念。新冠肺炎｜花農斥公屋邨賣花「嘥時間」 倡政府補貼每棵花100元

【09:20】本港第四波新冠肺炎疫情持續，食環署上周宣布，取消全港15個農曆年宵市場，以及沙田車公誕的新春市場，但將探討在各區公共屋邨或其他地點銷售年花的可行性。千葉園有限公司董事長楊小龍估計損失超過300萬元，指政府應以每棵花100元賠償損失。他又指，於公共屋邨賣花不可行，認為「嘥時間」，指「公屋唔怕人多咩？有病的人入公屋害死人。」

新冠肺炎｜梁子超：確診下降速度僅2成 倡商界研限時段逗留人數【09:00】呼吸系統專科醫生梁子超指，根據近7日的確診平均數，下降速度只有2成，較早前3至4成的速度慢。他建議，政府應與商界商討，考慮限制每個時段可逗留人數；又指因應多人到郊外地方，政府應同樣探討控制人流方法，考慮調整容許於郊野公園不戴口罩的措施。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

新冠肺炎｜歷沙士豬流感大將評第四波病毒狡猾 病人有肺炎不自知

【08:00】新冠病毒襲港一年掀起四波疫情，專家提醒病毒傳染力逐漸增強。打過2003年沙士、2009年人類豬流感、以及新冠肺炎硬仗的律敦治醫院傳染病控制統籌醫生廖維滔指，第四波時病毒非常狡猾，不少患者入院時已經有肺炎但不自知，而且病毒量甚高，導致病人延遲求醫及入院，降低藥物效果；相反病人入院時未差到要插喉，大部分患者即使是八、九十歲長者都可以康復。

居住酒店近三個月的楊樂指，孤單感是抗疫下最難承受的時刻。（朱海棋攝）

新冠肺炎｜護士憂惹家人住酒店3個月 雙親撐回家：最多齊確診

【08:00】「不如我唔Book酒店返嚟啦，你驚唔驚呀，我話。我諗住咁樣講笑，佢地話『其實唔緊要呀，一係就去隔離營，一係就一齊入隔離病房有治療架啫』」。為免增加家人感染風險，在隔離病房工作的護士楊樂，一度離家居住酒店近三個月，隔離生活充斥孤單氣氛，情緒難免受困，一次跟父母的打趣對話，家人戲言大不了在同一屋簷下確診，「批准」他回家，雙親的支持陪伴楊樂走過一年抗疫工作。

▼紅磡頤和園護老中心▼

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昨日總覧：新冠肺炎・1.10｜新增31宗確診 彩雲邨豐澤樓強檢再找出隱形患者港九小輪船長、水手4人確診 駕中環至坪洲及南丫島榕樹灣路線港九小輪4染疫船員上周仍有工作 駕駛航線包括喜靈洲及機場三跑紅磡頤和園護老中心1職員初步確診 46名院友及員工須撤離檢疫

新冠肺炎｜傳青衣救護站再多兩人染疫 全局須檢疫隔離

【00:15】本港新冠肺炎疫情持續，消防處昨日（10日）公布，一名駐守青衣救護站的救護人員確診。據了解，再多兩名救護員染疫，管理層正安排本月2至10日曾在青衣救護站工作人員要接受檢疫隔離，其他分局人員曾在指定日子到該救護站工作人員同樣要接受檢疫。

確診食肆｜增5餐廳 患者曾到沙田帝逸酒店天台「源峰」食Omakase

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，今日（10日）新增31宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈的男子，曾到沙田帝逸酒店天台餐廳「源峰」用膳，餐廳主打Omakase，屬高檔次「廚師發辦」餐廳。

另外，強檢大廈彩雲（二）邨豐澤樓患者曾到區內意樂餐廳；而深水埗D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯及碧海藍天 CoCo 壹番屋亦曾有患者到訪；上水祥龍圍邨越南餐館「越來越愛」亦上榜。

一名患者在本月1日報告或最後到訪帝逸酒店源峰。（帝逸酒店網頁圖片）

確診大廈｜彩雲邨豐澤樓再多4患者 中九龍幹線群組4人居油麻地

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（10日）公布新增31宗個案。彩雲（二）邨的豐澤樓早前因污水樣本檢測持續呈陽性，居民須第二度強制檢測。衞生防護中心晚上更新大廈名單，當中豐澤樓今日再多一人確診，為無病徵的隱形患者。連計昨日確診的一家三口，相信在第二次強制檢測中，累計再揪出4名患者。

至於中九龍幹線中段隧道群組中，至今共有6人確診及一人初步確診。資料顯示，6名確診者的住宅在過去14天首次上榜，當中4人住在油麻地，另有2人住在深水埗及荃灣。

專訪｜梁卓偉：疫苗成香港走出抗疫疲勞契機 盼暑假後能舒一口氣新冠疫苗｜體育館設接種中心 中大醫院願借場 未定可否walk-in青協調查指逾七成人出現抗疫疲勞 心理承受能力到逹臨界點新冠肺炎｜疫下食肆市道「貧富懸殊」 部份火鍋店門可羅雀

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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將藍隧道地盤兩度爆疫 承辦商將限入更衣和休息室人數、分批用膳駐青衣救護員確診 上月曾處理患者有穿防護裝備 已消毒工作地點渠務署環保署港大跨團隊污水檢測 至今採數百樣本揪9名隱形患者▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼