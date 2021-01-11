新冠肺炎．最新｜昨初步確診30多宗　港九小輪爆群組感染

本港新冠肺炎疫情持續反覆，衞生署昨日（10日）公布新增31宗個案，累計確診數字達9,243宗，不明源頭個案9宗，初步確診就有30多宗。 再有安老院舍出現確診個案，紅磡頤和園護老中心一名護理員染疫，患者工作的2樓，共有31名院友及15員工要檢疫，衞生署會向其餘樓層約100名院友派樽檢測。 港九小輪公司亦出現爆發，暫時有4名船員受感染，分別是一名船長確診，兩名輪機長及一名水長初步確診，他們上周仍有上班，曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，約百名員工要檢測。

新冠肺炎｜歷沙士豬流感大將評第四波病毒狡猾 病人有肺炎不自知

【08:00】新冠病毒襲港一年掀起四波疫情，專家提醒病毒傳染力逐漸增強。打過2003年沙士、2009年人類豬流感、以及新冠肺炎硬仗的律敦治醫院傳染病控制統籌醫生廖維滔指，第四波時病毒非常狡猾，不少患者入院時已經有肺炎但不自知，而且病毒量甚高，導致病人延遲求醫及入院，降低藥物效果；相反病人入院時未差到要插喉，大部分患者即使是八、九十歲長者都可以康復。

居住酒店近三個月的楊樂指，孤單感是抗疫下最難承受的時刻。（朱海棋攝）

新冠肺炎｜護士憂惹家人住酒店3個月 雙親撐回家：最多齊確診

【08:00】「不如我唔Book酒店返嚟啦，你驚唔驚呀，我話。我諗住咁樣講笑，佢地話『其實唔緊要呀，一係就去隔離營，一係就一齊入隔離病房有治療架啫』」。為免增加家人感染風險，在隔離病房工作的護士楊樂，一度離家居住酒店近三個月，隔離生活充斥孤單氣氛，情緒難免受困，一次跟父母的打趣對話，家人戲言大不了在同一屋簷下確診，「批准」他回家，雙親的支持陪伴楊樂走過一年抗疫工作。

▼紅磡頤和園護老中心▼

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昨日總覧：新冠肺炎・1.10｜新增31宗確診 彩雲邨豐澤樓強檢再找出隱形患者港九小輪船長、水手4人確診 駕中環至坪洲及南丫島榕樹灣路線港九小輪4染疫船員上周仍有工作 駕駛航線包括喜靈洲及機場三跑紅磡頤和園護老中心1職員初步確診 46名院友及員工須撤離檢疫

新冠肺炎｜傳青衣救護站再多兩人染疫 全局須檢疫隔離

【00:15】本港新冠肺炎疫情持續，消防處昨日（10日）公布，一名駐守青衣救護站的救護人員確診。據了解，再多兩名救護員染疫，管理層正安排本月2至10日曾在青衣救護站工作人員要接受檢疫隔離，其他分局人員曾在指定日子到該救護站工作人員同樣要接受檢疫。

確診食肆｜增5餐廳 患者曾到沙田帝逸酒店天台「源峰」食Omakase

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，今日（10日）新增31宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈的男子，曾到沙田帝逸酒店天台餐廳「源峰」用膳，餐廳主打Omakase，屬高檔次「廚師發辦」餐廳。

另外，強檢大廈彩雲（二）邨豐澤樓患者曾到區內意樂餐廳；而深水埗D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯及碧海藍天 CoCo 壹番屋亦曾有患者到訪；上水祥龍圍邨越南餐館「越來越愛」亦上榜。

一名患者在本月1日報告或最後到訪帝逸酒店源峰。（帝逸酒店網頁圖片）

確診大廈｜彩雲邨豐澤樓再多4患者 中九龍幹線群組4人居油麻地

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（10日）公布新增31宗個案。彩雲（二）邨的豐澤樓早前因污水樣本檢測持續呈陽性，居民須第二度強制檢測。衞生防護中心晚上更新大廈名單，當中豐澤樓今日再多一人確診，為無病徵的隱形患者。連計昨日確診的一家三口，相信在第二次強制檢測中，累計再揪出4名患者。

至於中九龍幹線中段隧道群組中，至今共有6人確診及一人初步確診。資料顯示，6名確診者的住宅在過去14天首次上榜，當中4人住在油麻地，另有2人住在深水埗及荃灣。

專訪｜梁卓偉：疫苗成香港走出抗疫疲勞契機 盼暑假後能舒一口氣新冠疫苗｜體育館設接種中心 中大醫院願借場 未定可否walk-in青協調查指逾七成人出現抗疫疲勞 心理承受能力到逹臨界點新冠肺炎｜疫下食肆市道「貧富懸殊」 部份火鍋店門可羅雀

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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將藍隧道地盤兩度爆疫 承辦商將限入更衣和休息室人數、分批用膳駐青衣救護員確診 上月曾處理患者有穿防護裝備 已消毒工作地點渠務署環保署港大跨團隊污水檢測 至今採數百樣本揪9名隱形患者▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼