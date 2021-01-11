新冠肺炎．最新｜港九小輪爆疫逾百人檢測　啟德個案追蹤中心啟用

本港新冠肺炎疫情持續反覆，衞生署昨日（10日）公布新增31宗個案，累計確診數字達9,243宗，不明源頭個案9宗，初步確診就有30多宗。 再有安老院舍出現確診個案，紅磡頤和園護老中心一名護理員染疫，患者工作的2樓，共有31名院友及15員工要檢疫，衞生署會向其餘樓層約100名院友派樽檢測。 港九小輪公司亦出現爆發，暫時有4名船員受感染，分別是一名船長確診，兩名輪機長及一名水長初步確診，他們上周仍有上班，曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，約百名員工要檢測。

【12:30】入境處處長區嘉宏離開啟德中心，他表示，觀察到同事工作熱心和踴躍，入境處將繼續支持特區政府，未來日子亦會繼續與市民齊心抗疫，希望目標清零。據了解，區嘉宏今早在中心曾親自聯絡密切接觸者。而中心內已有多名醫護人員在場工作，並教導紀律部隊人員使用相關電腦設備，並講解個案詳情，以及通知密切接觸者詢問有否病徵。而紀律部隊人員將以輪更制工作。

國泰表示，個別乘客基於特別醫療需要而不能戴口罩，需於登機前填交健康申報表時表明。(資料圖片)

國泰發指引准不適乘客除口罩 需填健康申報 或調至較少人座位

【12:00】國泰由去年5月起，要求乘客必須戴上口罩。惟有傳媒報道，國泰上月底發指引，指乘客如因不適或殘疾而無法佩戴口罩，可豁免戴口罩的要求。國泰回覆《香港01》指，個別乘客基於特別醫療需要而不能戴口罩，需於登機前填交健康申報表時表明，而如航途中出現醫療特殊狀況，機艙事務經理可任出酌情處理，安排符合相關監管機構就佩戴口罩的指引。

【10:40】本港第四波新冠肺炎疫情持續，啟德社區會堂個案追蹤中心於今日（11日）運作，海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏到場視察。鄧以海指，海關為對抗疫情是義不容辭，故派出同事協助衞生防護中心，希望盡快找出密切接觸者，減低社區感染。新冠肺炎｜家務助理收入減半 工會促發一次過7000元補貼過年

【10:30】香港家務助理總工會秘書吳燕珍於港台節目《千禧年代》表示，疫情導致僱主收入減少，加上任職醫護人員的僱主停聘家務助理等原因，令他們收入減半。她促政府向家務助理提供一次過7000元的補助。

新冠肺炎｜年宵煞停花農或損失一整年收入 籲市民前往花場買年花

【09:30】信芯園花農梁日信今日（11日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，不少花農2年前就已經開始培育年花，今年突然取消維園花市，對銷情感到憂慮。他呼籲市民親身到元朗買年花，順道拍照留念。新冠肺炎｜花農斥公屋邨賣花「嘥時間」 倡政府補貼每棵花100元

【09:20】本港第四波新冠肺炎疫情持續，食環署上周宣布，取消全港15個農曆年宵市場，以及沙田車公誕的新春市場，但將探討在各區公共屋邨或其他地點銷售年花的可行性。千葉園有限公司董事長楊小龍估計損失超過300萬元，指政府應以每棵花100元賠償損失。他又指，於公共屋邨賣花不可行，認為「嘥時間」，指「公屋唔怕人多咩？有病的人入公屋害死人。」

新冠肺炎｜梁子超：確診下降速度僅2成 倡商界研限時段逗留人數【09:00】呼吸系統專科醫生梁子超指，根據近7日的確診平均數，下降速度只有2成，較早前3至4成的速度慢。他建議，政府應與商界商討，考慮限制每個時段可逗留人數；又指因應多人到郊外地方，政府應同樣探討控制人流方法，考慮調整容許於郊野公園不戴口罩的措施。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

新冠肺炎｜歷沙士豬流感大將評第四波病毒狡猾 病人有肺炎不自知

【08:00】新冠病毒襲港一年掀起四波疫情，專家提醒病毒傳染力逐漸增強。打過2003年沙士、2009年人類豬流感、以及新冠肺炎硬仗的律敦治醫院傳染病控制統籌醫生廖維滔指，第四波時病毒非常狡猾，不少患者入院時已經有肺炎但不自知，而且病毒量甚高，導致病人延遲求醫及入院，降低藥物效果；相反病人入院時未差到要插喉，大部分患者即使是八、九十歲長者都可以康復。

居住酒店近三個月的楊樂指，孤單感是抗疫下最難承受的時刻。（朱海棋攝）

新冠肺炎｜護士憂惹家人住酒店3個月 雙親撐回家：最多齊確診

【08:00】「不如我唔Book酒店返嚟啦，你驚唔驚呀，我話。我諗住咁樣講笑，佢地話『其實唔緊要呀，一係就去隔離營，一係就一齊入隔離病房有治療架啫』」。為免增加家人感染風險，在隔離病房工作的護士楊樂，一度離家居住酒店近三個月，隔離生活充斥孤單氣氛，情緒難免受困，一次跟父母的打趣對話，家人戲言大不了在同一屋簷下確診，「批准」他回家，雙親的支持陪伴楊樂走過一年抗疫工作。

▼紅磡頤和園護老中心▼

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昨日總覧：新冠肺炎・1.10｜新增31宗確診 彩雲邨豐澤樓強檢再找出隱形患者港九小輪船長、水手4人確診 駕中環至坪洲及南丫島榕樹灣路線港九小輪4染疫船員上周仍有工作 駕駛航線包括喜靈洲及機場三跑紅磡頤和園護老中心1職員初步確診 46名院友及員工須撤離檢疫

新冠肺炎｜傳青衣救護站再多兩人染疫 全局須檢疫隔離

【00:15】本港新冠肺炎疫情持續，消防處昨日（10日）公布，一名駐守青衣救護站的救護人員確診。據了解，再多兩名救護員染疫，管理層正安排本月2至10日曾在青衣救護站工作人員要接受檢疫隔離，其他分局人員曾在指定日子到該救護站工作人員同樣要接受檢疫。

確診食肆｜增5餐廳 患者曾到沙田帝逸酒店天台「源峰」食Omakase

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，今日（10日）新增31宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈的男子，曾到沙田帝逸酒店天台餐廳「源峰」用膳，餐廳主打Omakase，屬高檔次「廚師發辦」餐廳。

另外，強檢大廈彩雲（二）邨豐澤樓患者曾到區內意樂餐廳；而深水埗D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯及碧海藍天 CoCo 壹番屋亦曾有患者到訪；上水祥龍圍邨越南餐館「越來越愛」亦上榜。

一名患者在本月1日報告或最後到訪帝逸酒店源峰。（帝逸酒店網頁圖片）

確診大廈｜彩雲邨豐澤樓再多4患者 中九龍幹線群組4人居油麻地

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（10日）公布新增31宗個案。彩雲（二）邨的豐澤樓早前因污水樣本檢測持續呈陽性，居民須第二度強制檢測。衞生防護中心晚上更新大廈名單，當中豐澤樓今日再多一人確診，為無病徵的隱形患者。連計昨日確診的一家三口，相信在第二次強制檢測中，累計再揪出4名患者。

至於中九龍幹線中段隧道群組中，至今共有6人確診及一人初步確診。資料顯示，6名確診者的住宅在過去14天首次上榜，當中4人住在油麻地，另有2人住在深水埗及荃灣。

專訪｜梁卓偉：疫苗成香港走出抗疫疲勞契機 盼暑假後能舒一口氣新冠疫苗｜體育館設接種中心 中大醫院願借場 未定可否walk-in青協調查指逾七成人出現抗疫疲勞 心理承受能力到逹臨界點新冠肺炎｜疫下食肆市道「貧富懸殊」 部份火鍋店門可羅雀

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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將藍隧道地盤兩度爆疫 承辦商將限入更衣和休息室人數、分批用膳駐青衣救護員確診 上月曾處理患者有穿防護裝備 已消毒工作地點渠務署環保署港大跨團隊污水檢測 至今採數百樣本揪9名隱形患者▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼