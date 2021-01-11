國泰發指引准不適乘客除戴口　需填健康申報　或調至較少人座位

新冠肺炎肆虐即將一年仍未見緩和，國泰由去年5月起，要求乘客必須戴上口罩。惟有傳媒報道，國泰上月底發指引，指乘客如因不適或殘疾而無法佩戴口罩，可豁免戴口罩的要求。國泰回覆《香港01》指，個別乘客基於特別醫療需要而不能戴口罩，需於登機前填交健康申報表時表明，而如航途中出現醫療特殊狀況，機艙事務經理可任出酌情處理，安排符合相關監管機構就佩戴口罩的指引。

國泰表示，個別乘客基於特別醫療需要而不能戴口罩，需於登機前填交健康申報表時表明。(資料圖片)

國泰指，乘客若有特別醫療需要而不能戴口罩，在健康申報表表明後，會因應情況諮詢醫療意見，而機艙事務經理酌情不用乘客戴口罩後，會在可行情況下，要求乘客於機艙服務員提供服務時戴口罩，或把該乘客調動至周圍較少客的區域就坐。國泰又稱，機艙內有採用高效微粒子空氣過濾系統，確保機艙空氣質素維持最佳水平。

▼國泰大裁員▼

+ 4 + 4 + 4

翻查國泰去年10月的網頁，當時已有列明「未能忍受佩戴口罩的乘客(包括6歲下幼童)可獲免除此(戴口罩)要求。」而瀏覽新加坡航空、日本航空及北歐航空的戴口罩要求下，都有指出6歲以下可免戴口罩，有醫療需要的人士則要聯絡航空公司職員，或需提供醫療文件證明。

國泰空中服務員工會主席王思敏指，上月底的指引並非新事物，只是向員工的提醒。