新冠肺炎．最新｜新填地街唐樓爆疫4大廈要強制檢測　21人已確診

本港新冠肺炎持續反覆，衞生防護中心公布，今日新增60宗確診個案，其中新填地街20至26號唐樓，累計已有21人染疫，當局宣布該幾幢大廈會列為強制檢測範圍。 港九小輪群組增3宗確診，涉及2名工作人員，以及一名緊密接觸者，累計已有8宗個案。

1月12日，深圳衛健委公布，一名港籍中港貨車司機昨日在深圳確診。（資料圖片）

【17:30】深圳衛健委今日（12日）下午3時許，透過微信公眾號公布，一名香港跨境貨車男司機確診，屬無病徵患者。染疫司機由上月28日至本月7日期間，曾多次經皇崗口岸來回香港與東莞橋頭鎮一間紙品廠，司機昨日確診，現於深圳市第三人民醫院留醫，情況穩定。合共15人須接受檢疫隔離或醫學監察。

新冠肺炎｜港跨境貨車司機深圳確診 兩周內多次往返東莞紙品廠

【17:10】至於為何新填地街的住戶，為何不需要全部遷走檢疫，張竹君指，由於不認為涉及渠管傳播，故不會全部住戶要檢疫隔離，但就需要強制檢測。

瑪嘉烈醫院再多一職業治療師初步確診 11人須檢疫

醫院管理局今日（12日）公布，瑪嘉烈醫院職業治療部繼3名病人服務助理確診後，再多一名職業治療師初步確診。

【16:45】張竹君：早前1月4日前要強制檢測單位，涉坪石邨3幢樓，包括金石、藍石、黃石樓，由於港大污水樣本監測發現有持續陽性反應，可能會有個案受今次強制檢測未發現 所以再做第二次強制檢測。

新填地街20、22、24、26號住戶要強制檢測，現時累計21人染疫，涉3大廈。

她又指，上述單位涉及不同群組，包括將藍隧道、三跑工程群組等。

新填地街20、22、24、26號唐樓須強制檢測 21人染疫涉多間劏房

【16:32】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日新增60宗確診，全是本地個案，其中13宗無源頭。另有近30宗初步陽性個案。

港九小輪群組增3宗確診，其中2工作人員，1宗屬緊密接觸，累積8宗個案。新填地街26號發現比較多個案，將再推免費強制檢測，20、22、24、26座單位。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：瑪嘉烈醫院職業治療部員工初步確診，11人須檢疫。染疫員工曾製作壓力衣，之前該院有3病人服務助理確診。醫院追蹤41名曾到職業治理部病人，逗留少過1小時，不是密切接觸者，將質料交衞生署跟進。

何婉霞又透露，屯門醫院一名內科病人於1月6日接受篩查，當時結果呈陰性，病人無病徵及發燒，因病人有需要轉院進行醫療程序，昨日再安排測試，發現弱陽性，血液樣本發現抗體，繼續做緊密接觸追蹤，安排同房病人檢測，病房徹底消毒。

【15:58】大埔鄉委會主席林奕權表示，由於疫情反覆，近日確診個案有所上升，基於安全理由，與各位委員於周日（10日）開會商議過後，決定取消每年一度的大埔林村「香港許願節」。他續說，以往經驗，大埔林村初一至初七人流比較多，其後時間人流相繼減少，因此，將於初十重新開放，屆時將沒有任何慶祝活動。

年宵取消｜旺角花墟年廿五起料實施道路管制 除花商車輛不准駛入

區議會文件指，預計仍有一定人流在該段時間到旺角花墟一帶。（資料圖片／歐陽德浩攝）

【14:20】佐敦新填地街26號的唐樓，昨日（11日）再新增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，惟近兩周已累計11人確診。記者今日（12日）到大廈視察，發現唐樓大閘貼上6張告示，解釋強制檢測的安排。而大閘亦掛上尼泊爾社區的橫額，而樓下亦有少數族裔開設的店舖，但在該店聚集的少數族裔，卻仍不知道要接受強制檢測。有住戶指，唐樓內的九成單位已經改為劏房，不知道一共有多少人入住，但大部份住戶都是少數族裔。

新填地街唐樓爆疫11人確診 存多個劏房 少數族裔未知要強制檢測

在大樓外牆可見，不少喉管被人加上其他的幼管，情況令人擔心。（張浩維攝）

【13:40】據了解，政府內部研判黃大仙祠上頭炷香、車公廟求籤參拜等賀歲活動，或難以「如常」舉行。



在車公廟附近營業的香燭舖店主大嘆生意難做，指農曆正月是生意旺季，但在疫情衝擊下只能望天打卦，「拜車公保佑我哋香港國泰民安。」有善信則認為，拜神是傳統信仰，難靠網上形式進行，期望政府勿全面禁絕，「拜神講誠心，咁樣好似唔夠親力親為。」亦有市民表示，港府可考慮實施廟內人數限制，平衡新年傳統及疫情防控。

新年或無頭炷香、拜車公 善信：不希望禁絕 香燭舖：望天打卦

旺角先達廣場爆疫，至昨有三名店員確診或初步確診，三人是親友關係。（資料圖片）

【13:30】消息指，本港今日新增逾60宗確診個案。換言之，個案宗數料創單月新高。

▼1.11中小學局部復課▼

+ 19 + 19 + 19

+ 4 + 4 + 4

新冠肺炎｜花農斥食環署會面欠準備拒屋邨賣花 質疑只針對花市

【12:20】食環署昨日（11日）與花農會面，討論取消年宵市場的後續安排，部份花農不滿離場。有份提早離場的花農，大埔林村強記花園老闆李永強，今早（12日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中形容，昨日會面食環署並無準備諮詢業界，只是遞上一張紙，問花農是否願意接受署方安排，在屋邨地方賣花。「千葉園」董事長楊小龍在港台另一節目《千禧年代》表示，花農的要求各有不同，認為政府官員處理問題不夠勤力，他又質疑街市人流同樣多，難理解為何只針對年宵花市。

新冠肺炎｜曾祈殷：1月疫情料徘徊每日幾十宗 倡花市要分散舉行

【10:30】衞生署昨日（11日）公布新增41宗診個案，確診數字稍為回升，初步確診也有40多宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指今日在港台節目《千禧年代》中表示，目前香港的疫情正反應12月尾的情況，存在一定滯後，認為1月份的疫情仍然會徘徊在每日幾十宗的狀況。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，認為當局追蹤還不夠快，亦擔心醫院的小型爆發。

【09:11】政府已將全港多幢大廈納入強制檢測公告範圍，要求居民、工作人員及曾到訪人士接受檢測。為便利市民接受檢測，港府新設3個流動採樣站，分別位於大角咀港灣豪庭、東涌逸東（二）邨傑逸樓及將軍澳景林邨景桃樓。

確診食肆｜增4餐廳 患者發病後連去3食肆 科大飯堂上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情肆虐，今日（11日）新增41宗診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有4間餐廳上榜，涉及兩名患者到訪，兩人都是居住強制檢測大廈名單內。當中一名屯門山景邨景麗樓屬不明源頭的男患者，本月2日發病後接連到3間食肆，分別為觀塘信和工商中心八麵棧、山景商埸十八冰室及良景廣場八戶屋和食料理。另一患者曾到香港科技大學泛亞飲食，即科大其中一間飯堂。

確診大廈｜新增患者住址全覽 新填地街26號唐樓累計11人染疫

【23:44】新冠肺炎疫情持續，本港今日（11日）新增41宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，早前被要求強制檢測的佐敦新填地街26號，新增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，近兩周累計11人確診。

另有一名19歲無病徵男患者，報住青衣已婚警察宿舍，該宿舍在過去14天均無確診個案。元朗「朗屏8號」1座再增兩名患者，累計共三人染疫，料為同住家人。

新填地街26號唐樓爆疫，累計有11名居民確診。（資料圖片）

昨日總覽：新冠肺炎．1.11｜確診反彈新增41宗 青衣救護站港九小輪齊爆疫新冠肺炎｜增41宗確診 11宗無源頭 港九小輪群組多4人染疫新冠肺炎｜青衣救護站小型爆發 消防處關閉消毒 51人須檢疫港珠澳大橋救護站救護員初確診 據知曾到爆疫青衣救護站取車

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

先達廣場爆疫 一店員確診新冠肺炎 另旁邊店舖員工初步確診新冠肺炎｜港九小輪增3員工染疫 盡量維持正常渡輪服務新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院職業治療再多1確診1初確 曾共用衣車房間新冠肺炎｜美東邨美寶樓染疫65歲翁 染病一個月今日不治

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

年宵取消｜食環署建議公屋售年花 業界反對提早離場消息：政府內部研判 黃大仙上頭炷香、車公廟求籤難如常舉行中小學局部復課 小學生：補習追進度 面授「老師望住」效率高中小學局部復課 小學校長稱面授促情感交流 冀平衡防疫與學業

▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼