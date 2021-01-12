新冠肺炎．最新｜昨初步確診再逾40宗　旺角先達廣場爆疫

社會新聞
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本港新冠肺炎持續反覆，衞生署昨日（11日）公布新增41宗診個案，確診數字稍為回升，初步確診也有40多宗。青衣救護站出現小型爆發，至少涉及4名救護員染疫，消防處按衞生署建議決定關閉青衣救護站消毒，另有51名員工要檢疫隔離。

港九小輪再有人受感染，續3名船員及1名密切接觸者確診，另再多3名工作人員及密切接觸者初步確診，令港九小輪群組增至7人。

專賣手機的旺角先達廣場爆疫，有三名店員確診或初步確診，三人是親友關係，因此列為流行病學有關連個案。

旺角先達廣場爆疫，至昨有三名店員確診或初步確診，三人是親友關係。（資料圖片）

▼1.11中小學局部復課▼

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確診食肆｜增4餐廳　患者發病後連去3食肆　科大飯堂上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情肆虐，今日（11日）新增41宗診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有4間餐廳上榜，涉及兩名患者到訪，兩人都是居住強制檢測大廈名單內。當中一名屯門山景邨景麗樓屬不明源頭的男患者，本月2日發病後接連到3間食肆，分別為觀塘信和工商中心八麵棧、山景商埸十八冰室及良景廣場八戶屋和食料理。另一患者曾到香港科技大學泛亞飲食，即科大其中一間飯堂。

確診大廈｜新增患者住址全覽　新填地街26號唐樓累計11人染疫

【23:44】新冠肺炎疫情持續，本港今日（11日）新增41宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，早前被要求強制檢測的佐敦新填地街26號，新增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，近兩周累計11人確診。
另有一名19歲無病徵男患者，報住青衣已婚警察宿舍，該宿舍在過去14天均無確診個案。元朗「朗屏8號」1座再增兩名患者，累計共三人染疫，料為同住家人。

新填地街26號唐樓爆疫，累計有11名居民確診。（資料圖片）

昨日總覽：新冠肺炎．1.11｜確診反彈新增41宗　青衣救護站港九小輪齊爆疫新冠肺炎｜增41宗確診　11宗無源頭　港九小輪群組多4人染疫新冠肺炎｜青衣救護站小型爆發　消防處關閉消毒　51人須檢疫港珠澳大橋救護站救護員初確診　據知曾到爆疫青衣救護站取車

▼社交距離措施　再延續至1月20日▼

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▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

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▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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