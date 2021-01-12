新冠肺炎．最新｜昨初步確診再逾40宗　旺角先達廣場爆疫

本港新冠肺炎持續反覆，衞生署昨日（11日）公布新增41宗診個案，確診數字稍為回升，初步確診也有40多宗。青衣救護站出現小型爆發，至少涉及4名救護員染疫，消防處按衞生署建議決定關閉青衣救護站消毒，另有51名員工要檢疫隔離。

港九小輪再有人受感染，續3名船員及1名密切接觸者確診，另再多3名工作人員及密切接觸者初步確診，令港九小輪群組增至7人。

專賣手機的旺角先達廣場爆疫，有三名店員確診或初步確診，三人是親友關係，因此列為流行病學有關連個案。