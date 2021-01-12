兩元乘車優惠｜門檻降至60歲　須用指定個人八達通　包紅Van街渡

滿60歲人士，最快明年首季可享有2元乘車優惠，為防止濫用，長者需要持有個人八達通卡，當局將在今年年中起發放記名的八達通卡，2024年將停用不記名長者八達通。 勞福局局長羅致光今日（12日）下午開記者，公布政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）全面檢討最終報告。羅表示，當局採納顧問建議，在擴大優惠前要打擊及防止濫用情況，因此受惠市民未來需另行申請一張容易辨認，有容貌識別的個人八達通卡，未來優惠會擴展至紅色小巴及街渡。羅致光承認，因計劃要求持個人八達通卡，年長旅客將不能受惠。

港府早前建議將兩元乘車優惠放寬至60歲-64歲，提供多一項交通費用津貼。（資料圖片）

【15:12】對於有意見要求，使用兩元乘客優惠人士，應限於指定時段出行。羅致光指，當局曾審視過去幾年，受惠人士的出行習慣，好肯定受惠者的出行習慣與上班人士出行的繁忙時間相差好遠，出行高峰期有1.5至2小時差異，他們在繁忙時間用的人數不顯著。故認為不用有限制。他又指，曾有比喻指計劃可鼓勵繼續就業，但限使用時段，相關效果便會消失。

他又指，對於長者因有優惠「長車短搭」是否濫用有保留，但同意如巴士公司增加分段收費，而長者使用優惠計劃時，又能善用分段收費，就不會出現「無謂使多錢」問題。他續說，在分段收費方面，有其他運輸政策考慮，如大部分人只坐長途車的前半段，會令路面多車，車程時間長，在運輸政策上不可取，希望可適當引入分段收費，但要視乎很多考慮，當局會探討。

【14:58】至於新個人八達通卡的申請地點及收費安排，羅致光指，初步計劃由政府承擔有關支出，市民申請新卡「應該係免費」。至於詳細申請細節則預計今年第3季公布，他指，若要求年長人士到指定地點申請，可能會出現排隊，會盡量考慮相關因素，如何方便初老的60至64歲人士申請。

【14:46】羅致光表示，乘車優惠將擴展至紅色小巴及街渡。參與計劃的紅色小巴營辦商需向運輸署登記起點、終點票價，定線及清楚的票價，而小巴上要裝八達通支付系統，當局只會按預設的登記系統，去發還登記收費與2元之間的差額，營辦商亦需提交審計報告。

【14:39】羅致光表示，若當局不打擊濫用情況，每年庫房損失可達數以億元計。濫用問題主要涉不記名八達通卡，在未打擊並防止濫用前，難與推新優惠一併進行。他強調，會與營辦商一併加強查票，打擊濫用問題，提醒濫用者會被罰款及檢控。

【14:35】勞工及福利局局長羅致光表示，顧問檢討報告將於今日公開，政府決定採納報告建議，同意將兩元乘車計劃年齡門檻降至60歲，但新增60至64歲受惠人士必須使用指定的個人八達通。但該張屬特別設計，容易辨認的個人八達通卡，市民不需現時急於申請，具體申請安排有待公布。他預料，新一批受惠人數料涉60萬人，發卡需時約13個月，明年首季可落實。下一步會將新卡擴展至65歲或以上人士。

當相關工作完成後，兩元乘車優惠將擴至指定的紅色非專線小巴及街渡。而乘車收費，約每5年調整收費一次。