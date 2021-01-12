萬聖節旺角集會男生涉推警　證人稱未目睹被推情況　現場只見被告

前年萬聖節有示威者在旺角聚集，一名男學生疑出手推一名警員，被控襲警。他否認指控，案件今（12日）在西九龍法院開審。警員供稱，當日執勤時留意到有人縱火，欲穿過公園追捕時，左邊上半身突然遭被告用雙手推了一下，他因而向右移了一步。他承認未有目睹被告出手推他，但稱轉頭時只有被告一人向後跑，故認為對方就是推他的人。

男被告李冠霖（18歲，學生）被控2019年10月31日在旺角彌敦道與荔枝角道交界的康民角內，襲擊執行職責的警員龍柏勤。

警員龍柏勤供稱，當晚9時奉命到彌敦道近雅蘭街設防線，準備清除路障，期間留意到約100人在康民角圍觀叫囂。近10時，他看見一名男子在雅蘭街近荔枝角道的馬路上用雜物縱火，遂展開追捕。

龍稱，跑至康民角時，內裏人群阻止他與同袍進入。他想穿過公園追截縱火男時，左邊上半身突然遭被告用雙手推了一下，他因而向右移了一步。他承認未有目賭被告出手推他，但稱轉頭時只有被告一人向後跑，故認為對方就是推他的人。

警員表示，及後與女警在雅蘭街近彌敦道截停被告，由於對方掙扎，兩人便將之壓地制服。他替被告鎖上手銬後，在其左前褲袋搜出一個藍色口罩，再以涉嫌阻差辦公罪名拘捕被告，帶他返回旺角警署。

案件編號：WKCC887/2020