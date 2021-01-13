新冠肺炎．最新｜消息：新增逾40宗確診　東區醫院八旬患者不治

新冠肺炎第四波疫情如「過山車」，衞生署昨日（12日）公布新增確診個案達60宗，較前日（41宗）多一半，創本月單日新高。 消息指，本港今日新增逾40宗確診個案。 疫情持續反覆不停，特首林鄭月娥昨明言市民「今年農曆新年都要在比較平靜的環境中度過」。 除了中九龍幹線工程地盤、港九小輪及青衣救護站群組再添患者外，佐敦/油麻地廟街一帶約0.1平方公里範圍形成鬧市小疫區，區內新填地街20至26號一列唐樓爆疫，不少患者是劏房居民，連同鄰近的數幢舊樓，近期累計已逾30名居民染疫。

【16:00】東區尤德夫人那打素醫院公布，一名確診病人今日離世。至今共有157名病人於公立醫院離世，連同4名在家及私家醫院死亡患者，至今共有161人不治。

最新死者為一名81歲有長期病患的男病人（個案編號：6921），因咳嗽到私家醫生求診，及後確診，於去年12月6日入住東區醫院隔離病房。病人情況持續惡化，並於今日上午11時32分離世。

【14:45】據了解，今日新增確診個案仍多達40多宗。

新冠疫苗｜僅37%市民願接種 黃至生：政府推介可增10倍意願接種【11:35】中大醫學院昨日（12日）公布去年7至8月的調查結果，僅37.3%香港成年人願意接種新型冠狀病毒疫苗，而接受程度最低為25至34歲者，比例不足兩成半。中大賽馬會公共衞生與基層學院教授黃至生今日在港台節目表示，37%這個數字相比其他國家較低，政府應該針對不同的年齡層有不同的宣傳策略。調查亦發現，80％至90%的人願意將自己的健康放在香港的醫療體系下，因此政府的作用很重要，他說有政府的推介，市民會增加10倍意願接種。

▼強制檢測大廈名單▼

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月15日或之前接受檢測：

1. 佐敦新填地街20號

2. 佐敦新填地街22號

3. 佐敦新填地街24號

4. 佐敦新填地街26號

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月12日至15日或之前接受檢測：

1. 觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓

2. 觀塘清水灣道2號坪石邨黃石樓

3. 觀塘清水灣道2號坪石邨藍石樓

科興疫苗巴西測試有效率僅五成 聶德權：專家委員會本周開會審視【11:10】公務員事務局局長聶德權出席電台節目後表示，疫苗來港接種前必須經顧問專家委員會審視及審核，並基於臨床數據及專家意見作建議。他指，委員會正密鑼緊鼓處理有關工作，本周會開會審視相關問題，相信之後會有清晰的建議。消息：青衣救護站爆疫牽連百救護員須檢疫 救護教官帶學員補位

【11:00】本港新冠肺炎疫情肆虐，青衣救護站近日小型爆發，累計5名救員染疫而須關閉消毒，疫情亦有擴散其他救護站趨勢。《香港01》接獲消息指，消防處為填補前線人手，已安排一批未畢業的「操班仔」上前線，據悉，10多名學員已於東涌救護站待命，一批消防及救護學院的救護教官亦奉召「落場」，夥拍新丁處理高風險工序。

有資深救護員透露，暫時有約百名前線須檢疫隔離，無可避免要增加人手，但由於缺乏經驗的新丁及脫離前線多年教官一隊出車，擔心反而加重前線壓力，他認為歸根究底，處方當知悉有初步確診應立即採取行動，減少救護車進入青衣救護站避免病毒擴散，同時促請處方盡快增設負氣壓救護車，盡力減低前線感染風險。

據悉，一批消防及救護學院的救護教官亦重新上前線。（資料圖片）

新冠肺炎｜何栢良籲為新填地街大型強檢︰我怕唔控制會V型反彈【10:35】佐敦新填地街出現爆疫，近兩周累計11人確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，新填地街大廈的環境擠迫，渠管殘舊，並無Ｕ型隔氣的設計，認為並非社交距離措施可解決。他建議，政府在處理上可更進取，為該區作大型強制檢測，「再拖落去對疫情不利，而家疫情就反反覆覆啦，我怕唔控制會V型反彈。」新冠疫苗｜6私營醫療機構擬承辦接種中心 私院關注需頗多人手

【10:00】首批新冠肺炎疫苗最快下月到港，政府將在18區設立社區疫苗接種中心，擬由私家醫院及醫療機構承辦。

《香港01》向本港13間私家醫院、5間大型醫療集團查詢，當中約6間表明有意參與或盡力協助，另有私家醫院就指仍有待政府公布更多細節再作考慮。有私家醫院直言，是次計劃長達六個月或更長時間，需要大量人力資源配合，院方會在不影響醫院服務的前提下積極配合。新冠肺炎疫苗｜聶德權：接種人數難估計 市民看法隨時間疫情改變【09:57】公務員事務局局長聶德權接受新城財經台訪問時重申，復星/BioNTech疫苗最快下月到港，阿斯利康疫苗則料於第二季底抵港，科興疫苗則正爭取盡早來港。聶德權表示，政府會於本月內完成籌備工作，若疫苗於下月順利到港，最快可安排市民在農曆新年後接種疫苗。科興疫苗巴西指有效率約五成 曾祈殷指報告不全︰或被無徵狀拉低【09:45】中國科興生物研發的疫苗，在巴西的臨床數據只有50.4%整體有效率。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在商台節目中表示，在沒有正式報告下，仍有未知之數。他指，現時的報告並無區分有徵狀及無徵狀患者的比例，認為有機會被無徵狀患者的數據拉低。他並強調，疫苗有效率與檢測準確率不同，「如果疫苗保護性有五成，唔代表佢完全冇保護。」

而港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在同一節目指，阿斯利康即牛津疫苗早前的臨床數據顯示，疫苗對有徵狀的人士有效率達七成，而無徵狀的有效率僅得56%，因此該情況並非科興疫苗獨有。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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伊院醫護組「急救隊」拖篋穿梭病房 為危急新冠患者插喉續命

【08:00】新冠肺炎疫情襲港，造成逾9000人確診，在疫情高峰時，公立醫院有過百名患者情況危殆或嚴重，而第四波疫情期間，不少病人病情「懸崖式下滑」，一夜之間急轉直下，急需插喉續命。

伊利沙伯醫院麻醉科及手術室的醫護人員組成一支「急救隊」，每當有病人情況轉差時，迅即把急救物資放入「插喉篋」之中，拖著行李箱趕赴病房，為病人急救、插喉、做心肺復甦，竭力拯救生命。

每當收到召喚，都會盡力在5分鐘內準備好物資及抵達現場，「急救隊」成員之一、麻醉科副顧問醫生陳崇斌直言工作爭分奪秒，「好多時需要我哋嗰陣，都好突如其來，好難預計！」

解構伊院「急救隊」百寶袋 疫情下轉用新儀器與病人保持距離

【08:00】由伊利沙伯醫院麻醉科及手術室醫護人員組成的「中央急救隊」，24小時候命，一收到緊急召喚便會出動救人。他們每次「衝鋒陷陣」時，都會帶同一個非一般的行李箱，內裏暗藏乾坤，盛滿喉管、麻醉藥物、急救物資、防護裝備，是他們「百寶袋」。

由於新冠肺炎傳染力強，「急救隊」也轉用了一些新儀器，力求與病人保持距離，以免造成交叉感染，包括附有鏡頭的喉鏡、二氧化碳檢測儀。

巴西數據指有效率僅50.4% 一文睇清科興疫苗技術、價格及副作用

【05:26】根據巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日發表的臨床測試數據，中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的「整體有效率」只有50.4%。



中國科興是香港政府早前宣布購入的三款疫苗之一，其研發的所謂「滅活疫苗」，意思是透過滅活技術是將病毒殺死，並過濾至不會致病，從而引起人體的免疫反應。

新冠肺炎｜巴西布坦坦研究所：科興疫苗有效率僅超過五成

【02:30】巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日表示，在國內一項後期臨床試驗中，中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的「整體有效率」（general efficacy）只有50.4%。

確診大廈｜佐敦現「疫區」 新填地街爆到廟街、廣東道共18宗

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（12日）公布新增60宗個案，而佐敦新填地街20至26號雙號門牌唐樓，累計至少有21宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，新填地街附近有幢唐樓中招，距離上址只得2至3分鐘路程，包括廟街及廣東道，當中兩幢的確診者屬於中九龍幹線群組，涉6人；在這約0.1平方公里「疫區」，單日增共18宗。

列為強制檢測大廈的新元朗中心第三座，再揪出6名患者，當中三人感染源頭不明，近五日累計共有11名患者。

昨日總覽：新冠肺炎．1.12｜確診反彈至60宗創本月單日新高 新填地街爆疫新填地街20、22、24、26號唐樓須強制檢測 21人染疫涉多間劏房新填地街唐樓爆疫11人確診 存多個劏房 少數族裔未知要強制檢測新冠肺炎｜先達廣場人流減 租戶先行去檢測呈陰性不怕傳染新冠疫苗｜聶德權：考慮放寛已接種人士防疫限制 可進入部份處所

確診食肆｜增2餐廳 居青衣警宿舍確診青年曾到長沙灣大家樂

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，昨日（12日）新增60宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增2間餐廳有患者足跡。兩名沒有病徵的患者分別到過長沙灣廣場大家樂及元朗順發大廈東方（勝記）飯店，其中一名19歲患者居於青衣已婚警察宿舍。

新年或無頭炷香、拜車公 善信：不希望禁絕 香燭舖：望天打卦黃大仙祠牛年頭炷香或不辦 解籤師傅：天災人禍順其自然新冠肺炎｜花農斥食環署會面欠準備拒屋邨賣花 質疑只針對花市新冠肺炎｜曾祈殷：1月疫情料徘徊每日幾十宗 倡花市要分散舉行

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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新冠肺炎｜消息：退休總警司吳淑芬掌管啟德追蹤中心 50警助追查新冠肺炎｜鐵路警區港島綫巡邏小隊警員初確診 上周四最後上班新冠肺炎｜康文署外判清潔工確診 負責樂富遊樂場、周日最後上班新冠肺炎｜黃大仙慈正邨81歲長期病老翁離世 累計160人不治新冠肺炎｜再多兩人違檢疫令判囚 23歲女回港即日企圖離境被截