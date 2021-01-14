新冠肺炎．最新｜消息：增逾20確診　袁國勇視察石蔭邨仁石樓

第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（13日）公布新增42宗確診個案，初步確診暫有20多宗，均較周二錄得60宗有明顯回落。至昨累計增至9,384宗，161名患者不治。 佐敦「廟街疫區」疫情加劇，除了新填地街及區內有新大廈錄得個案外，也擴大至附近的彌敦道樓宇，出現首名患者，屬於將軍澳藍田隧道患者群組，政府宣布為地盤工作人員提供免費檢測。但有油尖旺區議員催促政府，應將新填地街唐樓居民送往檢疫，再調查是否出現環境播毒。

【13:53】消息指，葵涌石蔭邨仁石樓累計至少3個單位有居民確診新冠肺炎，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇下午到場視察環境。據悉，至少兩個單位是同座向。



【12:52】有一名同樣獨居、不懂廣東話的男住戶表示，收到通告後曾致電熱線，但起初只聽到廣東話，故沒有作進一步查詢，感覺困擾，現到附近食肆用膳。

（黃舒慧攝）

【12:35】近12時，有一名聲稱就讀美孚保良局唐乃勤初中書院的12歲男學生從唐樓步出，聲稱要回校測驗。他說，家中有媽媽及弟弟，上周已接受檢測及呈陰性，其家人指毋須強制檢疫，今早亦未聞任何通知。

（勞敏儀攝）

有一名居於20號唐樓2樓C單位的尼泊爾獨居女住戶Subba表示，今日出門時發現有一張告示，指有醫護人員在上午4時曾到其住址，但未能通知住戶。她說，曾聽到敲門聲，但沒有開門，未知去向，今午亦外出買煙。其後有記者協助致電衞生防護中心熱線電話尋求去向，對方對新填地街20至26號四大廈居民要強制檢疫未太清楚，僅留下對方聯絡電話，建議其在大廈附近等候安排。

（勞敏儀攝）

【11:43】須強制撤離的涉事大廈未有圍封，可自由進出。

【11:10】區議員何富榮表示，得悉當局於凌晨展開強制撤離行動，惟未有提早通知住戶，由於不少屬於長者以及夜間工作人士，當中亦有南亞裔居民，大部分住户未有心理準備，亦造成混亂，他批評撤離安排倉猝，另亦收到居民及商户求助。

他又指，大廈內除社團組織外，大部分屬劏房單位，未能估計住户總體人數，他表示，暫知悉大部份住戶獲安排至竹篙灣檢疫中心及觀塘帝盛酒店隔離。

涉事大廈以外，他表示，區內擁有不少劏房單位林立的三無大廈，擔心同樣會有喉管亂駁問題，引發爆疫風險。

【10:43】新冠肺炎疫情持續，但商場不時出現人頭湧湧的熱鬧情況，食物及衞生局局長陳肇始昨（13日）表示，正研究提早關閉商場。呼吸系統專科醫生梁子超今早（14日）於港台節目表示，要求商場提早關門措施與封城類近，會嚴重影響經濟，而且提早關閉商場後，在營業時間的人流就可能突然增加，反令風險不成比例地倍增，當局更重要的是考慮如何分散人流。

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【10:41】早前公布訂購疫苗詳情，當中包括中國科興生物（Sinovac）研發，不過根據巴西一個研究所的臨床數據，整體有效率只有50.38%。呼吸系統專科醫生梁子超今早（14日）於港台節目表示，相關數字包含了輕微病徵、毋須求醫的情況，因而被拖低。他表示，如只出現輕病徵，其實已有助減輕醫療負擔，在這方面三種疫苗其實分別不大。

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新冠肺炎｜新填地街居民突轉強制隔離 區議員：居民驚惶失措【08:45】佐敦新填地街20至26號雙號門牌，累計逾20宗個案，政府早前將之納入強制檢測名單。油尖旺 （佐敦北）區議員何富榮於港台節目表示，凌晨時份當局將強制檢測改為強制檢疫，相關地址居民被送到竹篙灣檢疫中心或隔離酒店。他續指，消息非常突然，居民都非常不解，感到驚惶失措。





強制檢測公告：

任何在2020年12月31日至2021年1月13日期間曾身處黃大仙天馬苑駿威閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月16日或之前接受檢測。受檢人士若在1月11日至1月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府今日開始在天馬苑駿昇閣（A座）側羽毛球場及籃球場增設流動採樣站。

昨日總覽：新冠肺炎．1.13｜增42宗確診 一病人曾到油麻地母嬰健康院強制檢測｜新增42宗確診 11宗源頭不明 天馬苑駿威閣列強檢大廈新冠肺炎｜新填地街爆疫 區議員憂變慈雲山翻版 促撤走居民檢疫疫廈｜新填地街20多名密切接觸者須檢疫 張竹君：喉管比較緊密新冠肺炎｜廣華醫院女病人入院覆檢後才確診 同格一名病人須隔離

確診大廈｜「廟街疫區」上海街大廈失守 疫廈擴至彌敦道

【00:00】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署周三（13日）公布新增42宗個案。衞生防護中心晚上更新確診者地址大廈名單，新填地街20至26號雙號門牌再有住戶「中招」，周三新增6名患者，累計確診者已達27人。而該處一帶繼續有多幢唐樓中招，周三新增上海街168號多一名確診者，為將軍澳／藍田隧道地盤工人；「疫區」範圍亦擴至彌敦道，彌敦道315號亦有住戶確診，佐敦一帶單日新增13宗確診個案。這個圍繞廟街的0.1平方公里「廟街疫區」，疫情仍在惡化。

另外，紀律部隊宿舍油美苑淑美閣亦「中招」，新增一名50歲男子確診，為源頭不明個案，患者料為駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員。

確診食肆｜增3餐廳 新填地街疫廈患者曾到形點西餐館及三哥

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，今日（13日）新增42宗確診，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增3間食肆有患者足跡。居住爆疫的新填地街20至26號唐樓的女患者，曾到過元朗元朗形點 I的 Brotzeit German Beer及形點 II 的譚仔三哥；其他確診住戶就分別到過中環廣場、交易廣場等。另有一名女患者報稱到過西九龍中心肯德基。

新冠肺炎｜油麻地母嬰健康院曾有患者到訪 今日關閉消毒

【00:00】衞生署周三表示，油麻地母嬰健康院得悉一名確診病人士曾到訪，健康院將於今日關閉，以進行徹底清潔和消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

該名病人於1月11日（周一）到訪油麻地母嬰健康院，於今日確診。衞生署衞生防護中心已對該個案展開流行病學調查及相關的密切接觸者追蹤工作。

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