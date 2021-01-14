石蔭邨仁石樓3單位多人確診　住09室須檢疫　袁國勇：有喉管生草

新冠肺炎疫情持續，葵涌石蔭邨仁石樓在近日接連有3個單位的居民確診，均是同一座向，住09室，涉及6人。政府在視察後決定，安排仁石樓所有住在09室的居民撤離，入住檢疫中心，而大廈的其他居民就需接受強制檢測。 政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，該座大廈部分09單位曾改裝喉管，切斷了氣喉，加上有單位的外牆喉管接駁位「生草」，懷疑有滲漏問題，因此撤離所有09室單位的居民較為合適。

3單位居民發病時間接近 懷疑同一感染源頭

衞生署衞生防護中心首席醫生歐家榮稱，葵涌石蔭邨仁石樓有一家四口染疫，他們住在14樓09室，當中一人於1月10日發病，其餘的家人在10、11日發病；另有一名確診者住在26樓09室，於1月12日發病；今天再多一名初步確診者住在16樓09室，在1月10日發病。換言之，該大廈共有3個09室住戶「中招」，涉及6名確診或初步確診者。由於6人發病日期十分接近，都在1月10至12日，當局懷疑他們有同一個感染源頭。

環保署首席環境保護主任楊泉清表示，今天只能進入1409和1609的單位視察，發現1609單位的坐廁有改動，而氣喉也被切斷；而由於他們未能進入2609單位，就到了25樓和27樓的09單位了解情況，發現這兩個單位同樣有改動喉管。

袁國勇則指，在視察1609單位時，發現1709單位外牆的喉管接駁位「有草生出嚟」，他解釋，若有類似情況，代表喉管可能有滲漏，因此需撤離所有09單位的居民，「環境局去睇清楚喉管，維修咗，安全先畀居民返去。」他續指，由於現時6宗個案發病日期十分接近，有可能是1409單位的確診者把病毒向上傳播，但亦有可能是有隱形患者於14樓以下的單位、26樓以上的單位，將病毒傳到這三個單位內，因此應先安排居民檢疫及檢測。

馮小朋友稱會搬往酒店暫住，擔心仁石樓大爆發。（孔繁栩攝）

居民拖篋走：好驚呀，希望快啲結束啦，唔好爆咁耐

住仁石樓的馮小朋友今日拖篋離開，一家四口會到酒店暫住，他擔心疫情擴散，造成石蔭邨大爆發，最壞打算要住超過一個月，已帶備多套衣服及功課作業，「好驚呀，希望快啲結束啦，唔好爆咁耐」。

馮小朋友稱，雖然自己並非與確診者單位同座向，但由於會共用升降機，擔心環境污染傳播病毒，馮又稱最擔心家中小狗平安，「因為成家都要去酒店，依家要搵朋友睇住狗仔」。

仁石樓陸續有住戶離開，馮小朋友指理解大家感害怕，因此呼籲大家要時刻戴口罩，注意手衞生。

葵涌石蔭邨仁石樓自去年12月27日起，累計有5宗個案，當中有2宗屬源頭不明，另外3宗是與早前個案有流行病學關連。另外，亦有一名33歲女確診者曾到訪該座大廈，翻查資料，一名於1月6日確診、源頭不明的33歲女子（#9056）曾於1月2日到訪過石蔭邨仁石樓，她其後於1月4日發病。

袁國勇將到葵涌石蔭邨仁石樓視察。（孔繁栩攝）