石蔭邨仁石樓3單位多人確診　住09室須送檢疫　袁國勇視察

新冠肺炎疫情持續，消息指，葵涌石蔭邨仁石樓累計至少3個單位有居民確診新冠肺炎，當中最少有2個單位是同一座向。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心人員下午到場視察環境。相達生物科技國際有限公司，在仁石樓外設臨時病毒檢測站。 《香港01》將會現場直播。

袁國勇表示，為安全起見，仁石樓住09室居民須送檢疫中心，其他居民須強制檢測。他指，表面看是1409室先傳播病毒，但也不排除2609室較先傳播，但兩單位的居民發病時間相近，「是1、2日時間」，故難以確定。

袁國勇稱，部分09單位有改裝喉管的情況，更有喉管的駁位「有草生出嚟」，他解釋，若有類似情況，代表喉管可能有滲漏，因此需撤離所有09單位的居民，「睇清楚喉管」。

環保署人員巡查後稱，在巡視1609的單位時，發現1709室的喉管有生草。

葵涌石蔭邨仁石樓自去年12月27日起，累計有5宗個案，當中有2宗屬源頭不明，另外3宗是與早前個案有流行病學關連。另外，亦有一名33歲女確診者曾到訪該座大廈，翻查資料，一名於1月6日確診、源頭不明的33歲女子（#9056）曾於1月2日到訪過石蔭邨仁石樓，她其後於1月4日發病。

袁國勇將到葵涌石蔭邨仁石樓視察。（孔繁栩攝）