新冠肺炎．最新｜昨初步確診回升至逾30宗　石蔭邨仁石樓強制檢測

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（14日）公布新增29宗確診個案，累計9,415人確診。昨日初步確診有30多宗，出現回升。 油麻地新填地街20至26號門牌唐樓連日來多人染疫，24號門牌唐樓再添一宗個案，累計達28宗。有三幢大廈被新列入強制檢測名單，包括元朗朗屏8號1座、佐上海街163至165號碧荷樓、以及葵涌石蔭邨仁石樓。

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食衞局強制檢測公告：

任何在本月1日至14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月17日或之前接受檢測。受檢人士若在1月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 佐敦上海街163-165號碧荷樓

2. 葵涌梨木道120號石蔭邨仁石樓

3. 元朗擴業街8號朗屏8號1座

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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新冠肺炎｜林正財：料院舍長者將接種BioNTech疫苗 先解凍再運送

【08:00】政府最快於下月為市民接種新冠疫苗，目前最快有望供港的是BioNTech及復星的mRNA疫苗，不過這款疫苗需保存於攝氏零下70度，注射前需先解凍及稀釋，步驟較繁複。

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，屬於高危群組之一的院舍長者應該會獲安排接種BioNTech的疫苗，政府傾向先於疫苗接種中心或醫院解凍疫苗，再運到各間院舍，不排除在院舍內稀釋，但工序都由外展隊負責，不會為院舍加添壓力。他又指，政府在聽取業界意見後，認為不應一次過為同一間院舍的院友接種疫苗，分批注射可以以便觀察接種後有無不良反應，做法更佳。

昨日總覽：新冠肺炎．1.14｜增29確診 新填地街唐樓石蔭邨部分居民送檢疫新冠肺炎｜增29宗確診 多3幢大廈強檢 石蔭邨仁石樓或垂直傳播石蔭邨仁石樓3單位6人確診 住09室須檢疫 袁國勇：有喉管生草記者直擊「廟街疫區」疫廈 染黑喉管亂搭 有人不戴口罩後巷小便新冠肺炎｜「廟街疫區」患者增至27宗 新填地街24號首現患者新填地街唐樓爆疫撤離 有居民照外出用膳返學 三無大廈喉管亂駁新冠肺炎｜新填地街累計27人確診 防護中心表示79名居民已送強檢

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確診食肆｜新增4餐廳 荃灣龍門一番 葵涌海寶漁港上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨公布新增29宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。當中居於懷疑出現垂直傳播的石蔭邨仁石樓一名59歲男確診者，曾到過葵涌福蔭大廈海寶漁港；他亦曾赴荃灣楊屋道街市。

另外，青衣救護站至少5名救護員「中招」，當中一名32歲男確診救護員曾赴荃灣「龍門一番 上海．紫砂燉湯」等餐廳。

確診大廈｜油尖旺疫區擴大增6廈上榜 2個月大男嬰感染源頭不明

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（14日）公布新增29宗個案。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，油尖旺區疫情繼續擴大，佐敦、油麻地一帶再新增6幢疫廈，當中有兩人屬中九龍幹線或將藍隧道群組；而新上榜的彌敦道462號，患者是2個月大的男嬰，屬於源頭不明的本地個案。

此外，一名日間的士司機確診，他曾在1月10日、即發病翌日曾上班，車牌是「KT1281」。彌敦道462號

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼

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新冠肺炎｜政府推第五輪院舍員工強制檢測 須本月18至27日完成新冠肺炎｜菲傭完成14日檢疫期後現病徵確診 僱主家人需檢疫新冠肺炎｜不足一成外傭已做病毒檢測 食衞局再籲僱主積極協助研檢測結果、電子針卡紀錄世界跨境互通 資科辦：正制定相關標準

▼1月14日報告確診者行蹤▼

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新冠疫苗｜食衞局：正積極向疫苗製造商索數據 籲市民勿信傳聞限聚令｜政府擬限商場提早關門 梁子超：營業時段人流增添風險限聚令｜何栢良質疑商場提早關門成效 倡先商討控制人流

▼1.12新填地街唐樓爆疫▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼