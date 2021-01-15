4.5億日圓劫案｜路障截獲1人逃上巴士被擒　兩南亞匪囚72及82月

尖沙咀3年前發生巨額劫案，多名找換店職員帶同逾4.5億日圓，前往銀行存款，途中被八名劫匪搶去巨款。惟遇上機警男途人留意到接載劫匪的車輛十分可疑，遂記下車牌等資料。警方即在各區設下路障，並在美孚新邨成功截到涉案私家車，疑犯即四散離跑，有人跳橋成功逃脫，亦有人欲乘巴士離開時被捕，警方並起回被劫款項。其中兩名南亞被告，早前承認1項搶劫罪，法官今(15日)在高等法院判刑時指，劫案在鬧市發生，不能忽視對公眾造成的風險，判兩人分別入獄6年和6年10月。

同案車手被裁定罪名不成立

兩名被告：尼泊爾裔的THAPA Kenis（24歲)，和巴基斯坦裔的MUHAMMAD Yamin Butt（41歲），兩人早前承認於2018年2月9日，在尖沙咀碧仙桃路和其他不知名人士，搶劫4.5億日圓(折合約3200萬港元)。次被告在港提出免遣返聲請。此外，他於2008年曾因使用他人身份證等罪，被判監15個月。

被指為案中車手的巴裔被告簡志成（KHAN Khurram Bashir，37歲），本周三遭陪審團裁定搶劫罪名不成立。

鬧市犯案不能忽視對途人風險

而法官在判刑時指，是次劫案為有計劃行事，涉及8名劫匪。他們在鬧市犯案，不能忽視對途人的風險。法官又指，持「行街紙」的次被告，在另一案獲保釋期間，干犯本案。法官最終判首被告和次被告，分別監禁6年和6年10月。

官讚途人助警破案

法官在判刑後，讚許曾作證的途人楊凱生，指他記下接載劫匪的七人車的資料，然後告知警方，令警方可迅速設立路障。法官亦讚許案中的警員，以及協助拘捕次告的海關人員。

事發經過，印度通緝犯文子星亦曾因本案被控。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

案情指，5名找換店職員於案發日早上，帶著兩個藏有涉案日圓的行李箱，前往銀行存款。惟他們在涉案地點被8人襲擊和搶劫，兩個行李箱被搶去。

途人抄下車牌通知警方

在尖沙咀送貨的楊凱生，見到有多人下車，並手持銀色金屬物件。因感到可疑，楊記下該車的車牌等資料，然後報警。

警方在美孚新村的天穚設立路障，並發現涉案七人車。警員截停涉案七人車，當場拘捕首被告和司機，並在車內起回被劫的款項。

次被告逃上巴士後被捕

此外，3名海關人員坐車途經美孚新村，目賭次被告和另一名男子從七人車逃走，亦開車加入追截，次被告因此被迫跳橋。海關人員之後在美孚港鐵站外見到次被告，並尾隨對方，發現他登上巴士。海關人員截停巴士，警員在巴士內拘捕他。另一名男子在跳橋後，逃去無蹤。

案件編號：HCCC229/2019